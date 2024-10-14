أبوظبي: بكل فخر، تعلن شركة آي إي دي ستابل كوين ذ.م.م. (AED Stablecoin LLC) عن حصولها علــى الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإصدار عملتها الخاصة، AE Coin، بموجب تعميم "نظام خدمات رمز الدفع" رقم 2024/2 بتاريخ 7 يونيو 2024، ليتم ترخيصها رسميا من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

هذه الموافقة تمنح شركة آي إي دي ستابل كوين ذ.م.م.(AED Stablecoin LLC) الريادة كأول جهة في الدولة تصدر عملة رقمية مستقرة مربوطة بالدرهم الاماراتي ، بما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعتمدة من المصرف المركزي. تواكب AE Coin رؤية الامارات 2025 واستراتيجيتها الرقمية المستقبلية وتقدم تجربة مالية ترتكز على الاستقرار والأمان والكفاءة.

وتجمع AE Coin بين موثوقية الاستقرار المدعوم بالعملة الورقية ومرونة تقنية البلوك تشين، مما يضمن دعم كل عملة رقمية بالكامل بالدرهم الورقي. وباعتبارها عملة مستقرة منظمة، فإنها توفر حلول دفع سلسة وآمنة مع تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة للأفراد والشركات، تقدم AE Coin حقبة جديدة من الخدمات المالية الشفافة والأقل تكلفة، من المدفوعات إلى تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi). وفي عالم رقمي سريع التطور، تضع AE Coin معيار الثقة والأمان والابتكار في العملات الرقمية.

ما الذي يجعل AE Coin فريدة من نوعها؟

AE Coin ليست مجرد عملة مشفرة، بل إنها عملة ستغير قواعد الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارها أول عملة مستقرة من نوعها، مصممة لتوفير معاملات آمنة ومستقرة ومنظمة بالكامل، فإن AE Coin جاهزة لإعادة تعريف الطريقة التي نتعامل بها مع الأموال في العالم الرقمي.

ومع التركيز على الاستقرار وقابلية التوسع والكفاءة، تسمح AE Coin بإجراء معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة، فتعمل تحت الإشراف التنظيمي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. إنها مستقبل الاقتصاد الرقمي السلس والآمن والمبتكر.

وصرّح رامز رفيق، المدير العام لشركة آي إي دي ستابل كوين ذ.م.م. (AED Stablecoin LLC): "يسعدنا جدًا أننا حصلنا على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للبدء بإصدار AE Coin، وفق تعميم "نظام خدمات رمز الدفع". باعتبارنا أول عملة مستقرة على الإطلاق ينظمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعمل AE Coin على تحويل مفهوم العملات الرقمية من خلال تقديم لمستخدمينا مزيجًا لا مثيل له من الحرية المالية والاستقرار الثابت والأمان من الدرجة الأولى".

الميزات الرئيسية ل AE Coin:

أول عملة مستقرة منظمة على الإطلاق في الإمارات العربية المتحدة: باعتبارها أول عملة رقمية مستقرة على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة، تخضع AE Coin لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. مستقرة وآمنة: بفضل ارتباطها بالعملة الورقية ودعمها باحتياطيات شفافة وعمليات تدقيق منتظمة، تطمئنAE Coin المستخدمين بأن أصولهم ستظل مستقرة وآمنة. وهذا يقلل من التقلبات المرتبطة غالبًا بالعملات المشفرة التقليدية. الدمج مع منصات التمويل اللامركزي: من خلال الدمج مع منصات التمويل اللامركزي، أصبحت AE Coin في طليعة حركة التمويل اللامركزي، حيث توفر للمستخدمين القدرة على المشاركة في الإقراض اللامركزي والاقتراض وكسب الفائدة دون وسطاء. الأمن والشفافية المعزّزة: بفضل تقنية البلوك تشين المتطورة الخاصة ب AE Coinوالتي تضمن تشفيرًا متعدد الطبقات، يتم تسجيل كل معاملة بشكل آمن على البلوك تشين؛ مما يعزز الثقة والأمن. الامتثال التنظيمي العالمي: ومع الإشراف التنظيمي الكامل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تضمن AE Coin للمستخدمين التزامها بأعلى معايير الأمان والامتثال في التمويل الرقمي.

لماذا تختار AE Coin؟

تجمع AE Coin بين أفضل ما في الاستقرار والأمان، مما يجعلها الحل المثالي للعملة الرقمية لحالات الاستخدام المتعددة:

المعاملات التجارية: تمكن الشركات العاملة في دولة الإمارات من اجراء مدفوعات فورية إلى شركات أخرى في دولة الإمارات والتي تمتلك محافظ AE Coin، مما يؤدي إلى تحسين إدارة التدفق النقدي وتقليل تكاليف المعاملات.

تمكن الشركات العاملة في دولة الإمارات من اجراء مدفوعات فورية إلى شركات أخرى في دولة الإمارات والتي تمتلك محافظ AE Coin، مما يؤدي إلى تحسين إدارة التدفق النقدي وتقليل تكاليف المعاملات. الاستخدام اليومي : بالنسبة للأفراد الذين يتطلعون إلى الاستثمار أو الادخار أو استخدام العملة الرقمية في المعاملات اليومية، فإن منصة AE Coin البديهية والآمنة تسهّل على أي شخص استخدام العملة.

بالنسبة للأفراد الذين يتطلعون إلى الاستثمار أو الادخار أو استخدام العملة الرقمية في المعاملات اليومية، فإن منصة AE Coin البديهية والآمنة تسهّل على أي شخص استخدام العملة. سرعة ومرونة : بفضل تقنيات البلوك تشين تتيح AE Coin معاملات فورية دون تأخير أو رسوم اضافية .

بفضل تقنيات البلوك تشين تتيح AE Coin معاملات فورية دون تأخير أو رسوم اضافية . دعم الاقتصاد الرقمي: كونها عملة رقمية، تم تصميم AE Coin لدعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يسمح لمدفوعات أسهل وأكثر أمانًا ويساهم في الابتكار المالي في البلاد.

كونها عملة رقمية، تم تصميم AE Coin لدعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يسمح لمدفوعات أسهل وأكثر أمانًا ويساهم في الابتكار المالي في البلاد. تمكين المجتمعات: صُممت AE Coin لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص جديدة للأفراد والشركات للنجاح في الاقتصاد الرقمي.

صُممت AE Coin لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص جديدة للأفراد والشركات للنجاح في الاقتصاد الرقمي. خدمات مصرفية مستقبلية: AE Coin تمهد الطريق لنظام مصرفي رقمي متكامل يجعل الوصول الي الخدمات المالية أكثر سهولة .

الشراكات العالمية الاستراتيجية والتوسع المستقبلي

تركز استراتيجية AE Coin على تكوين شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الكبرى وبوابات الدفع ومقدمي التكنولوجيا لضمان تبني هذه العملة على نطاق واسع. وتشمل خارطة الطريق الطموحة دمج AE Coin مع التطبيقات اللامركزية، وإدراجها في البورصات العالمية، وتطوير حلول رقمية متقدمة باستمرار.

التطورات المستقبلية والنمو

مع تطوّر الابتكارات في AE Coin، تتضمن التحسينات المستقبلية ما يلي:

الدمج في التجارة الإلكترونية: تبسيط المدفوعات للمستخدمين، وتمكينهم من إجراء معاملات آمنة عبر منصات التجارة الإلكترونية.

تبسيط المدفوعات للمستخدمين، وتمكينهم من إجراء معاملات آمنة عبر منصات التجارة الإلكترونية. إمكانيات المحفظة المحمولة: سيسمح تطبيق المحفظة المحمولة بالوصول السلس إلى AE Coinفي أي وقت وأي مكان، مما يعزز الراحة وسهولة الاستخدام.

سيسمح تطبيق المحفظة المحمولة بالوصول السلس إلى AE Coinفي أي وقت وأي مكان، مما يعزز الراحة وسهولة الاستخدام. شراكات التجار: ستتعاون AE Coin مع التجار العالميين لزيادة حالات الاستخدام في الوقت الفعلي، مما يجعل استخدام AE Coin أكثر سهلًا في المعاملات اليومية.

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نبذة عن AE Coin:

AE Coin عملة رقمية مستقرة من الجيل المستقبلي، منظمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتقدم خدمات مالية آمنة وشفافة وفعالة. مع التركيز على المدفوعات المحلية، والتمويل اللامركزي، وأنظمة المكافآت المبتكرة، تعمل AE Coin على إعادة تعريف الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع الأموال الرقمية. يقع المقر الرئيسي لشركة آي إي دي ستابل كوين في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وهي تقود المنطقة في مجال الابتكار المالي الرقمي.

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