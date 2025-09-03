أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – في خطوة تكمّل الشراكة الرائدة بين بنك المارية المحلي (Mbank) ودائرة القضاء - أبوظبي لتمكين استخدام عملة AE Coin لدفعات الخدمات القضائية، أصبح مكتب محمد سلطان النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية أول مكتب محاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد هذه العملة الرقمية المستقرة، المرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كعملة للدفع مقابل الخدمات القانونية المقدمة من المكتب.

ويمثل هذا الإنجاز حقبة جديدة من التحول الرقمي في القطاع القانوني، حيث يتيح للعملاء تجربة دفع آمنة وفعالة ومتوافقة تمامًا مع الأنظمة المحلية، من خلال محفظة آي إي سي الرقمية المدعومة من بنك المارية.

وقال محمد النعيمي، مؤسس مكتب محمد سلطان النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية:

"بصفتنا مكتب محاماة يتبنى التوجهات المستقبلية، نفخر بمواءمة خدماتنا مع جهود الدولة في رقمنة مختلف القطاعات. اعتماد AE Coin يتيح لنا تقديم خيار دفع سلس وشفاف ومتوافق مع القوانين المحلية، مما يرسّخ معايير جديدة في قطاع المحاماة."

وبصفته أول بنك رقمي بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة وشريك المصرفي لعملة AE Coin، يوفر بنك المارية البنية التحتية الآمنة والإطار التنظيمي اللازم لتفعيل معاملات AE Coin عبر تقنية البلوك تشين.

صرّح محمد وسيم خياط، الرئيس التنفيذي لبنك المارية:"اعتماد مكتب قانوني مرموق مثل مكتب محمد سلطان النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية لعملة AE Coin يؤكد رسالتنا المتمثلة في دمج حلول مالية قائمة على تقنية البلوك تشين في الخدمات اليومية. هذه الشراكة تمثل مثالاً حيًّا على كيفية تعاون القطاع المصرفي مع قطاع الخدمات القانونية لدفع عجلة الابتكار مع الحفاظ على الثقة."

وأضاف رامز رفيق، المدير العام لشركة آي إي دي ستايبل كوين:"تُعد هذه الخطوة مثالًا رائدًا على قدرة تقنية البلوك تشين على دعم البنية القانونية والمالية لدولة الإمارات. ريادة مكتب محمد سلطان النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية في اعتماد AE Coin تفتح الباب أمام انتشار أوسع لوسائل الدفع الرقمية في قطاع الخدمات القانونية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة الذكية."

حول بنك المارية المحلي:

بنك المارية المحلي هو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر تجربة شاملة لكل من المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة. البنك متخصص للغاية، ويركز على النمو وخدمة المجتمع الإماراتي، والذي يشمل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين والشركات (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة). وتتماشى رؤية البنك مع رؤية قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، الملتزمين بدعم الأفراد والشركات الصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز ثقافة التفكير المستقبلي التي تؤيد الابتكار والتكنولوجيا.

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل معنا على الرقم 600571111 أو info@mbankuae.com.

حول AE Coin:

AE Coin عملة رقمية مستقرة من الجيل المستقبلي، منظمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتقدم خدمات مالية آمنة وشفافة وفعالة. مع التركيز على المدفوعات المحلية، والتمويل اللامركزي، وأنظمة المكافآت المبتكرة، تعمل AE Coin على إعادة تعريف الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع الأموال الرقمية. يقع المقر الرئيسي لشركة آي إي دي ستابل كوين في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وهي تقود المنطقة في مجال الابتكار المالي الرقمي.

