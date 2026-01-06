دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "بنك المارية المحلي" لدعم مدفوعات العملات الرقمية المستقرة المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال قبول عملة "AE Coin" كوسيلة للدفع، لتصبح بذلك أول منصة للمدفوعات تقوم بهذه الخطوة.

وسيشهد التعاون بين الجانبين دمج عملة "AE Coin"، وهي أول عملة رقمية مستقرة مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحفوظة بالكامل ومقومة بالدرهم الإماراتي، في منصات الدفع في نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الخاصة بشركة "نتورك إنترناشيونال"، ما يتيح للتجار قبول عملة "AE Coin" بسلاسة عبر القنوات الملموسة والرقمية.

وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية "نتورك إنترناشيونال" الشاملة الرامية لتوسيع منظومتها للدفع الرقمي وتعزيز دورها الرائد في السوق في دعم الجيل التالي من طرق الدفع البديلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يتضح من خلال مكانتها كواحدة من شركات التكنولوجيا المالية الرائدة في معالجة المدفوعات التي تدعم قبول العملات الرقمية المستقرة المنظمة بالدرهم الإماراتي.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن تجار "نتورك إنترناشيونال" من قبول عملة "AE Coin" (AEC) بسلاسة كطريقة دفع جديدة وآمنة ومبتكرة، فضلاً عن تزويد العملاء بوسيلة إضافية ومريحة للدفع مقابل المنتجات والخدمات التي يحصلون عليها.

ويمثل هذا التعاون بين "نتورك إنترناشيونال" و"بنك المارية المحلي" خطوة مهمة نحو دعم رؤية دولة الإمارات الرامية لحفز الابتكار في مجال الخدمات المالية، وتعزيز الخيارات أمام المستهلك، ودعم منظومة المدفوعات الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال مراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": "بصفتنا أول منصة للمدفوعات تدعم قبول العملات الرقمية المستقرة في دولة الإمارات، يمثل تعاوننا مع ’بنك المارية المحلي‘ إنجازاً مهماً في سبيل إدخال المدفوعات المنظمة بعملة ’AE Coin‘ إلى المعاملات التجارية اليومية. ستتيح البنية التحتية للمدفوعات في ’نتورك إنترناشيونال‘ قبول عملة ’AE Coin‘ بشكل آمن ومتوافق مع الأنظمة عبر نقاط البيع وقنوات التجارة الإلكترونية، بما يمنح الشركات والمستهلكين مرونة أكبر وخيارات أوسع، مع تعزيز تبني الجيل التالي من إمكانيات الدفع على نطاق واسع".

من جانبه، قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو دمج المدفوعات الرقمية المنظمة في المعاملات التجارية اليومية في دولة الإمارات. ومن خلال التعاون مع شركة ’نتورك إنترناشيونال‘ لتمكين قبول عملة ’AE Coin‘ عبر محفظة ’AEC‘، فإننا نوسع نطاق خيارات الدفع الآمنة والمتوافقة مع الأنظمة للتجار والمستهلكين على حد سواء. ويظل تركيزنا واهتمامنا في ’بنك المارية المحلي‘ منصباً على دعم الابتكار الذي يتماشى تماماً مع الأطر التنظيمية، فضلاً عن تقديم قيمة حقيقية للسوق".

وبدوره، قال رامز رفيق، المدير العام لشركة "آي إي دي ستابل كوين": "يمثل دعم قبول عملة ’AE Coin‘ عبر نقاط البيع والبنية التحتية للتجارة الإلكترونية التابعة لشركة ’نتورك إنترناشيونال‘ علامة فارقة في تطور مدفوعات العملات الرقمية المستقرة المنظمة في دولة الإمارات. ويعكس هذا التعاون كيفية دمج عملة مستقرة مرخصة من المصرف المركزي ومقومة بالدرهم الإماراتي بسلاسة في منظومات الدفع الحالية، ما يدعم حالات الاستخدام الحقيقية على نطاق واسع. كما يُبرز هذا التعاون ريادة دولة الإمارات في بناء وإعداد بيئة موثوقة لمواكبة متطلبات المستقبل في مجال المدفوعات الرقمية".

وبفضل تعزيز الأطر التنظيمية والبنية التحتية القوية وزيادة الاستخدام، تعد دولة الإمارات مهيأة لتصبح رائدة إقليمياً في مجال الأصول الرقمية واعتماد العملات المستقرة.

وتسهم شراكة "نتورك إنترناشيونال" مع "بنك المارية المحلي" في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في تقديم حلول دفع تستشرف وتواكب متطلبات المستقبل بما يلبي احتياجات التجار والمستهلكين المتغيرة. ويمثل دعم قبول عملة "AE Coin" خطوة أخرى نحو تعزيز وتسهيل خيارات الدفع وتجربة العملاء.

