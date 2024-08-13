أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: مع اقتراب ختام النسخة الثالثة من "صيف أبوظبي الرياضي" (ADSS)، تحتفي "المسعود للسيارات"، الموزع المعتمد والحصري لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، بنجاح رعايتها للفعالية وسط إقبال كبير من الزوار على سيارات نيسان باثفايندر ونيسان Z.

استقطبت أنشطة "صيف أبوظبي الرياضي"، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي منذ تاريخ 14 يونيو، الزوار من كافة الأعمار. وبرزت سيارة باثفايندر كخيار مثالي للعائلات بفضل مساحتها الواسعة واستخداماتها المتعددة، بالإضافة إلى قوة أدائها ومميزات السلامة الموثوقة. كما لاقت سيارة نيسان Z، المفضلة لدى عشاق السيارات، اهتماماً واسعاً بفضل تصميمها الرياضي وتقنياتها المتطورة التي تضمن أداءً ديناميكياً فائقاً.

تواجد فريق خبراء "المسعود للسيارات" خلال الفعاليات لتقديم النصائح حول مجموعة سيارات نيسان وأهمية استخدام قطع الغيار الأصلية. كما استمتع الزوار بفرصة الاستفادة من العروض الحصرية. من ناحية أخرى، شهد الحدث مجموعة من الأنشطة التفاعلية، بما في ذلك اختبار القيادة وجهاز محاكاة نيسان Z الشيّق، والذي لاقى إقبالاً استثنائياً من الحضور من مختلف الفئات العمرية.

وتمكنت نيسان أبوظبي بفضل هذا الدور الرعائي لأنشطة "صيف أبوظبي الرياضي" من التأكيد على مكانتها ودورها الريادي كجهة تهتم بتعزيز رفاهية المجتمع على المدى الطويل، بالإضافة إلى تماشيها مع رؤية أبوظبي في أن تصبح مركزاً رياضياً عالمياً، بالإضافة إلى تمكين "المسعود للسيارات" من تعزيز ارتباطها بمجتمع أبوظبي.

ومع اختتام الفعاليات يوم 23 أغسطس، نشجع الزوار على اغتنام هذه الفرصة الأخيرة للاستفسار عن قطع الغيار، وتجربة جهاز محاكاة نيسان Z، واستكشاف السيارات المعروضة، ومعرفة المزيد عن العروض الحصرية المتاحة.

نبذة عن المسعود للسيارات

تعد شركة "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في أبوظبي لأكثر من 38 عاماً، وتوفر للعملاء مجموعة واسعة من طرازات السيارات، والتي تشمل سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة والصالون والتجارية، والتي تخدم شريحة واسعة من العملاء بما في ذلك الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وتضم الشركة 10 صالات عرض للسيارات الجديدة و3 صالات للسيارات المستعملة في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تشمل المبنى المتكامل في منطقة المصفح، والذي يحتوي على مركز مخصص لتسليم السيارات الجديدة، و5 مراكز للصيانة 6 مرافق لبيع قطع الغيار. وافتتحت الشركة عام 2019 متجر "آر-ستور" (R-Store') المتطور والذي يعتبر متجرًا مبتكرًا وشاملًا لتلبية احتياجات عملاء "رينو".

ومؤخراً، نجحت "المسعود للسيارات" في الحصول على جائزة نيسان العالمية لخدمة ما بعد البيع للسنتين الماليتين 2020 و2021، وذلك بعد تفوقها على وكلاء "نيسان" الآخرين على المستوى الدولي ضمن فئتها. وكانت "المسعود للسيارات" قد حصدت سابقاً جائزة نيسان العالمية المرموقة في عامي 2013 و2019، وحصلت على جائزة الأداء المتميز في المبيعات وتجربة العملاء من نيسان في العام 2017. كما فازت بالجائزة العالمية لوكلاء رينو 2019 (P.A.R.I.S. Challenge) . وتواصل شركة "المسعود للسيارات" تحقيق المزيد من النجاحات عبر تقديم باقة متميزة من المزايا لعملائها، تشمل توفير حلول تمويلية سلسة تندرج ضمن علاقات الشراكة القوية مع أبرز وأهم البنوك في الدولة، إضافة إلى تسهيل إجراءات شراء السيارات، والتأمين وقطع الغيار، ما يرسّخ مفهوم تقديم كافة احتياجات العملاء تحت سقف واحد. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة بوابة التجارة الإلكترونية لشركتنا.

للمزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات "نيسان" والتزامهم بدعم النقل المستدام، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني ومتابعة صفحات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي:

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