دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة فنادق الخليج، الشركة الرائدة في قطاع الضيافة بمملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة MFive Services المملوكة مناصفة لكل من فنادق أبوظبي الوطنية (ADNH) وشركة Metro Global، والمتخصصة في خدمات التدبير والتنظيف الفندقي ومقرها دولة الإمارات، وذلك لتأسيس شركة MFive Services في مملكة البحرين، والتي سوف تعنى بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة وتشغيل خدمات التدبير الفندقي.

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نقطة تحول في تطوير خدمات التدبير الفندقي في مملكة البحرين، إذ تسهم في وضع معيار جديد للجودة العالية والابتكار والكفاءة بما يلبي احتياجات الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في المملكة، وتم توقيع الاتفاقية بين مجموعة فنادق الخليج وشركة فنادق أبوظبي الوطنية وشركة Metro Global خلال حفل رسمي أُقيم في إمارة دبي، ويُعد هذا التوقيع إنجازًا بارزًا نحو تطوير معايير التشغيل الفندقي في مملكة البحرين.

تأسست شركة MFive Services في عام 2010 في دولة الإمارات، وتمكنت خلال فترة وجيزة من ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات المتخصصة في خدمات التدبير والتنظيف الفندقي في المنطقة، حيث تُقدّم خدماتها لأكثر من 60 فندقًا في مختلف أنحاء الدولة، من بينها عدد من الفنادق التابعة لأشهر العلامات الفندقية العالمية، ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، تسعى شركةMFive Services إلى الارتقاء بخدمات التدبير الفندقي في مملكة البحرين عبر تقديم حلول تشغيلية متكاملة تشمل توظيف الكوادر المتخصصة والإشراف وضمان الجودة والتحكم في التكاليف التشغيلية.

وبهذه المناسبة، صرّح أحمد الجناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج، قائلاً: " تمثل شراكتنا مع شركة فنادق أبوظبي الوطنية وشركة Metro Global خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بتطوير نموذج مبتكر للتدبير الفندقي يُطرح للمرة الأولى في المملكة، ويرتبط بشكل مباشر بنسبة الإشغال الفندقي والذي يجسد التزامنا بالتميّز والابتكار. وسوف تقدّم الشركة الجديدة MFive Services في مملكة البحرين حلولًا مبتكرة تضمن استمرارية الجودة، والتحكم في التكاليف، والحفاظ على هوية العلامة التجارية دون المساس بمعاييرها، ومن خلال الجمع بين خبرة مجموعة فنادق الخليج العريقة في مجال الضيافة والخبرة التشغيلية المتخصصة لشركة MFive Services، نهدف إلى إعادة تعريف أساليب تقديم الخدمة وتعزيز تجربة النزلاء، بما يتيح للفنادق تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة التكاليف".

من جانبه، صرّح الشيخ أحمد محمّد سلطان سرور الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة MFive Services ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فنادق أبوظبي الوطنية، قائلاً: "تمثل هذه الاتفاقية محطة استراتيجية مهمة لـشركة MFive Services إذ تعكس الحاجة إلى حلول مبتكرة ومصممة خصيصًا لقطاع الضيافة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع مجموعة فنادق الخليج لتصبح MFive Services المزود المفضل لخدمات التدبير والتنظيف الفندقي في المملكة."

وحول توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة قال خالد أنيب، عضو مجلس إدارة MFive Services والرئيس التنفيذي لشركة فنادق أبوظبي الوطنية: "في حقيقة الأمر، كنا نؤمن منذ البداية بإمكانية تطبيق نموذج أعمال شركة MFive Services الناجح في الإمارات على نطاق إقليمي، ولذلك استحوذت فنادق أبوظبي الوطنية على حصة قدرها 50% في الشركة عام 2023، وتشكل هذه الشراكة مع مجموعة فنادق الخليج خطوة رئيسية في خطتنا للتوسع الإقليمي، ونحن واثقون بأنها ستقدم خدمات استثنائية لقطاع الضيافة في البحرين تفوق توقعات العملاء من حيث الجودة والكفاءة التشغيلية."

وقال ماكس باير، الرئيس التنفيذي لشركة Metro Global: "يمثل دخولنا إلى السوق البحريني عبر شراكتنا مع مجموعة فنادق الخليج إنجازًا مهمًا لشركة MFive Services. فشبكة مجموعة فنادق الخليج الواسعة في مجال الضيافة وخبرتها التشغيلية تشكل منصة مثالية لتقديم خدمات تدبير فندقي بمعايير عالمية. ومعًا، نؤسس نموذجًا قابلًا للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، يضع معايير جديدة في خدمات التشغيل الفندقي الخارجية."

تتولى شركة MFive Services إدارة قسم التدبير الفندقي بصورة شاملة كخدمة خارجية، بحيث توفر فريق عمل متكامل يضم جميع المستويات، بدايةً من مديرة التدبير الفندقي إلى موظفي الغرف، مع إشراف يومي مباشر وبرامج تدريب مستمرة، إضافةً إلى توفير المعدات والمواد التشغيلية اللازمة، وذلك بما يتماشى مع معايير وإجراءات التشغيل المعتمدة لدى كل فندق، ويتم ضمان جودة الخدمات من خلال قوائم فحص منظمة ومراجعات تشغيلية دورية مشتركة ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs) محددة بوضوح، لضمان بقاء معايير العلامة التجارية ورضا النزلاء في صميم جميع العمليات، مع استمرار الفنادق في ممارسة الرقابة الكاملة على الأداء.

وعلى عكس النموذج التقليدي الذي يعتمد على تكلفة شهرية ثابتة لخدمات التدبير الفندقي، يعمل هذا النموذج وفق نظام الدفع لكل غرفة مشغولة، مما يحوّل الرواتب الثابتة الكبيرة إلى هيكل تكلفة مرن قائم على مبدأ "الدفع مقابل الإنتاجية “ومرتبط بشكل مباشر بنسبة الإشغال الفندقي. والنتيجة هي مرونة تشغيلية أكبر، ودقة أعلى في التنبؤ بالاحتياجات التشغيلية، وتحسين في استغلال القوى العاملة، بما يؤدي إلى اتساق أعلى في مستوى الخدمة وزيادة رضا النزلاء، مع تمكين الفنادق من التركيز على أنشطتها الأساسية.

وتعكس هذه الشراكة رؤية مجموعة فنادق الخليج في تنويع أعمالها وتوسيع نشاطها ليشمل خدمات مساندة تُكمل منظومة الضيافة الشاملة التي تقدمها. كما تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى تقديم حلول متكاملة تعزز الكفاءة التشغيلية والربحية، وتُسهم في ترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في قطاع الضيافة.

نبذه عن مجموعة فنادق الخليج

مجموعة فنادق الخليج (ش.م.ب) هي شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مدرجة في بورصة البحرين تأسست عام 1967، تحت مسمى شركة فنادق البحرين. ويترأس السيد فوزي كانو مجلس إدارة المجموعة بالإضافة إلى نخبة لامعة من رجال أعمال بارزين لهم وزنهم وتأثيرهم في المنطقة. ونصبت المجموعة لنفسها منذ تأسيسها رؤية واضحة وهي توفير مستوى من الضيافة لا مثيل له في البحرين والتي تم تحقيقها رسمياَ مع افتتاح أول فندق خمس نجوم في البحرين وهو فندق الخليج. وبعد مرور خمسة وخمسين عاماً، لاتزال هذه الرؤية نصب عين المجموعة في حين أن فندق الخليج مستمر في مواكبة التطورات التي تطرأ على قطاع الفندقة والضيافة واستمراره في عمليات التوسع والتطوير إقليمياَ وعالمياَ.

نبذة عن MFive Services

تأسست شركة MFive Services كشركة ذات مسؤولية محدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2010، وبدأت نشاطها بتقديم خدمات التنظيف العامة. وشهدت الشركة نموًا كبيرًا بعد أن أعادت تركيز استراتيجيتها لتقديم حلول متكاملة وشاملة للتدبير الفندقي، مصممة خصيصًا لقطاع الضيافة. وجاء هذا التحول الاستراتيجي بقيادة حسين عبدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات، ما أدى إلى توسع القوى العاملة بالشركة لتضم أكثر من 2,000 موظف.

تعتبر شركةMFive Services مشروعًا مشتركًا بين شركة Metro Global Pte Ltd، المزود الخاص لحلول الضيافة من سنغافورة، وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق (ADNH)، الشركة المدرجة في البورصة والتي تمتلك محفظة متنوعة في قطاع الضيافة. ويترأس الشركة سمو الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري، بينما يواصل حسين عبدالله قيادتها بصفته الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس الإدارة.

