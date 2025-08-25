الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـلمصرف: شراكتنا مع "الرعاية الصحية" تعكس التزامنا بالمسئولية المجتمعية وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين

السبكي: توقيع مذكرة تفاهم مع المصرف لبدء علاقة استراتيجية تدعم خطط الدولة وتحقق التكامل بين القطاع الصحي والمصرفي

القاهرة: في إطار استراتيجية «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» لدعم القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع الصحي، بحث المصرف مع الهيئة العامة للرعاية الصحية سبل التعاون الاستراتيجي لتعزيز الاستثمار بالقطاع الصحي.

في هذا السياق، التقى الأستاذ محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، بالدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ودعم مشروعات الهيئة في مجالات التحول الرقمي.

وأكد الأستاذ محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، أن "شراكتنا مع هيئة الرعاية الصحية تمثل خطوة مهمة نحو دعم استدامة الاستثمار الصحي، وتعكس التزامنا بالمسئولية المجتمعية من خلال الإسهام في تعزيز خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين". موضحا رؤية المصرف في دعم المشروعات القومية المصرية، وسبل التعاون لجذب الاستثمارات التي تدعم جهود الدولة التنموية في كافة القطاعات، والتي على رأسها قطاع الرعاية الصحية.

ومن جانبه، قال الدكتور السبكي: "تناولت المناقشات دعم تشغيل المستشفى الافتراضي ومركز البيانات الصحية وعلوم الذكاء الاصطناعي بالإسماعيلية، إلى جانب إطلاق منصات طبية إلكترونية متكاملة بما يواكب توجهات الدولة نحو الرقمنة ويترجم رؤية الهيئة في بناء أول مستشفى افتراضية في إفريقيا، وأكبر صرح صحي رقمي في الشرق الأوسط".

وأضاف أن التعاون مع «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يشمل أيضًا إطلاق برامج تدريب متخصصة للكوادر بالهيئة عن الإدارة المالية، وتعزيز الفكر الاقتصادي والاستثماري لدى العاملين، بما يرفع كفاءة الأداء، ويضمن استدامة الأعمال داخل الهيئة.

كما أوضح رئيس الهيئة أن اللقاء تناول كذلك التعاون مع المصرف في نشر التوعية والثقافة المالية والمصرفية، من خلال منشآت الهيئة الصحية خاصة في صعيد مصر، دعمًا لتوجهات الدولة في تعزيز الشمول المالي، فضلًا عن دعم المصرف لمبادرات شباب الأطباء التي اطلقها البنك المركزي المصري. كما أشار إلى أنه تم بحث آليات تيسير صرف الرواتب للعاملين بالقطاع الصحي من خلال توفير المصرف لماكينات صراف آلي داخل منشآت الهيئة الصحية بالمحافظات المستهدفة بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد "السبكي" أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن إطلاق نموذج أعمال جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مع فتح المجال أمام الاستثمارات البنكية وصناديق الاستثمار، لافتًا إلى الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» لبدء علاقة استراتيجية تدعم خطط الدولة وتحقق التكامل بين القطاع الصحي والمصرفي.

حضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية:

• د. فريد محرم – عضو مجلس إدارة الهيئة والمستشار الاقتصادي لرئيس الهيئة

• د. أمير التلواني – المدير التنفيذي للهيئة

• د. جمال رطبة – مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية

• د. محمود الديب – مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية

• لواء/ هشام شندي – مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي

• د. مؤمن العشماوي – مستشار رئيس الهيئة لمتابعة مشروعات الهيئة الاستراتيجية

• د. إنجي سليمان – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة



ومن جانب «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»:

• أ. عمرو سند – رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد

• أ. عمرو الوكيل – رئيس الشبكة والأفرع

• أ. زياد علي – رئيس قسم الخدمات المصرفية العالمية والمعاملات

• أ. محمد باز – رئيس مبيعات خدمات الشركات

• أ. مروة مراد – المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للمصرف

نبذة عن مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"

مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على "البنك الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام 2007م.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ 74 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل من ذوي الكفاءات، كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء، حيث يعمل دائمًا على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيًا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية وتقديم كافة المنتجات والخدمات؛ أنشأ مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر شركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال مصر ADICapital" الذراع المصرفية الاستثمارية، وشركة "أدي فاينانس ADIFinance" للتأجير التمويلي، وشركة "ADI Consumer Finance"، وشركة "ADI Microfinance"، وذلك لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية استجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية.

