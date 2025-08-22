أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق خدمة "تصريح الإعلانات" عبر منصة AccessRP التابعة له. وتأتي هذه الخدمة تماشياً مع هدف أبوظبي العالمي (ADGM)، المتمثّل في الحد من الإعلانات الوهمية وتعزيز الرقابة على السوق ودعم ثقة المستثمرين حيث ستُلزم الخدمة جميع الإعلانات الخاصة بالعقارات الواقعة ضمن نطاق اختصاص أبوظبي العالمي (ADGM)، بالحصول على تصريح صادر عن المركز المالي.

وأطلقت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، هذه الخدمة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز أبوظبي العقاري، حيث تبرز هذه المبادرة جهود أبوظبي العالمي (ADGM) المستمرة بصفته جهة تنظيمية رائدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين في قطاع العقارات. وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من مبادرة "مضمون" التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل من خلال مركز أبوظبي العقاري في وقت سابق من هذا العام، والتي تعد أوّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في الإمارات.

ومن شأن دمج مبادرة "مضمون" مع خدمة "تصريح الإعلانات" أن توفر ليس فقط خدمة إعلانية، بل أيضًا ربطها بمنصة معترف بها دوليًا صُممت لتمكين مُجمّعي البيانات والارتقاء بمعايير السوق وتمكين الإعلانات الموثوقة.

وتتوفر الآن خدمة "تصريح الإعلانات" على منصة AccessRP، وقد تم تنفيذها بشكل كامل عبر نطاق اختصاص أبوظبي العالمي (ADGM)، في كل من جزيرتي الماريه والريم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://accessrp.adgm.com أو التواصل مع فريق العقارات في أبوظبي العالمي (ADGM).

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

-انتهى-

#بياناتشركات