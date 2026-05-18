أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، عن انطلاقة قوية لعام 2026، مدفوعة بالتوسع المستمر في منظومته المالية ورسوخ ثقة المستثمرين العالميين.

وحقّق أبوظبي العالمي (ADGM) إنجازاً لافتاً بتجاوزه حاجز 13,353 رخصة نشطة، من بينها 961 رخصة صدرت خلال الربع الأول من عام 2026، ما عزّز مكانته كأكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وفق هذا المؤشر. كما سجل شهر مارس 2026 زيادة بنسبة 5.2% في عدد الرخص النشطة مقارنة بشهر مارس 2025، ما يعكس ثقة قطاع الأعمال والتزايد المستمر في حجم الطلب على التواجد في أبوظبي العالمي (ADGM). كما سجّل المركز المالي نمواً بنسبة 57% في حجم الأصول تحت الإدارة، ما يؤكّد الزخم المتواصل في الأعمال والطلب المتزايد من شركات إدارة الأصول العالمية والإقليمية.

ويعكس هذا الأداء القياسي الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لأبوظبي العالمي (ADGM) الهادفة إلى ترسيخ مكانته ضمن أفضل خمسة مراكز مالية على مستوى العالم.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "تعكس نتائج أبوظبي العالمي (ADGM) خلال الربع الأول من عام 2026 حجم الزخم المتسارع الذي يشهده القطاع المالي في أبوظبي، وما يصاحبه من تعزيز متواصل لحضوره على الساحة الدولية. فتجاوز 13 ألف رخصة نشطة وتحقيق نمو بنسبة 57% في حجم الأصول تحت الإدارة يشكّلان إنجازاً هاماً في مسيرة النمو، ويؤكّدان مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) بين أسرع المراكز المالية الدولية نمواً على مستوى العالم. ولا تزال ثقة المستثمرين في أبوظبي راسخة وقوية، حيث تستمر تدفقات رؤوس الأموال في الارتفاع، وتتوسع الشركات العالمية في أعمالها، فيما تواصل الإمارة استقطاب المزيد من الكفاءات. وقد برهن أبوظبي العالمي (ADGM)، حتى خلال فترة التقلّبات الإقليمية الأخيرة، على قدرته على مواصلة النمو، ما يعكس قوّة الطلب والثقة طويلة الأمد في البيئة المؤسسية التي تحتضنها أبوظبي. كما يعزّز هذا الزخم المتواصل مكانة أبوظبي كوجهةً استثمارية مستقرة وموثوقة ومترابطة عالمياً، مدعومة ببنية تحتية ذات مستوى عالمي، وإطار تنظيمي متطور، وقدرة متنامية على استقطاب الكفاءات والخبرات الدولية".

وقال معاليه: "في اقتصاد اليوم، باتت القدرة التنافسية تُقاس بمتانة المؤسسات، وموثوقية الأطر التنظيمية، والقدرة على توفير بيئة مستقرة ومستدامة لرؤوس الأموال. ويواصل أبوظبي العالمي (ADGM) بناء مركز مالي عالمي مترابط ومصمّم لمرحلة جديدة، يجمع بين الانفتاح والابتكار والحوكمة الرشيدة، بما يعزّز مكانة أبوظبي عاصمةً لرأس المال".

نمو قوي في قطاع إدارة الأصول ومنظومة الصناديق

واصل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي (ADGM) مساره التصاعدي القوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بانضمام مؤسسات استثمارية عالمية رائدة واستمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى المنظومة.

وبالإضافة إلى النمو القوي بنسبة 57% في حجم الأصول تحت الإدارة، ارتفع عدد مديري الأصول والصناديق إلى 179 مديراً، بزيادة قدرها 24% مقارنة مع 144 مديراً في الربع الأول من 2025. كما بلغ إجمالي عدد الصناديق المُدارة انطلاقاً من أبوظبي العالمي (ADGM) 263 صندوقاً، مسجّلاً نمواً بنسبة 43% مقارنة مع 184 صندوقاً في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعكس هذا النمو عمق وتنوع منظومة الصناديق، بما يشمل الاستثمار الخاص، ورأس المال الجريء، وصناديق التحوّط، واستراتيجيات التمويل المستدام.

وبشكل إجمالي، تمثّل شركات إدارة الأصول التي أعلنت تأسيس أعمالها في أبوظبي العالمي (ADGM) خلال عام 2026، أكثر من 4.4 تريليونات دولار أمريكي من الأصول العالمية تحت الإدارة، ما يعزّز المكانة المتنامية للمركز كمحور رئيس لرؤوس الأموال المؤسسية، ويسهم في دعم النمو الإجمالي للأصول تحت الإدارة خلال الربع الأول من عام 2026.

ويعكس هذا الزخم استمرار جاذبية أبوظبي العالمي (ADGM) لمديري الأصول العالميين، مدعوماً بإطار تنظيمي متقدم، وسهولة الوصول إلى رؤوس الأموال، وموقعه الاستراتيجي كمركز رائد لإدارة الأصول في المنطقة.

توسع قياسي في مجتمع الأعمال ضمن أبوظبي العالمي (ADGM)

واصلت منظومة الأعمال في أبوظبي العالمي (ADGM) توسّعها، حيث بلغ إجمالي الرخص النشطة 13,353 رخصة، من بينها 961 رخصة جديدة صدرت خلال الربع الأول من عام 2026. ويمثل ذلك زيادة صافية قدرها 2,783 رخصة منذ الربع الأول من عام 2025، ما يعكس استمرار ثقة مجتمع الأعمال وقوة الطلب عبر مختلف القطاعات.

كما ارتفع عدد الشركات التشغيلية بشكل ملحوظ ليصل إلى 3,741 شركة، مسجلاً نمواً بنسبة 34.52% مقارنة مع 2,781 شركة في الربع الأول من عام 2025.

ويستند هذا النمو إلى مجموعة من المبادرات التي أطلقها أبوظبي العالمي (ADGM) في القطاع العقاري، كان أبرزها إدخال إطار تصنيف الوسطاء العقاريين بهدف رفع معايير القطاع، إلى جانب إطلاق حزمة جديدة من الخدمات العقارية لتعزيز سهولة الوصول والمرونة، وذلك من خلال سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM).

كما أعلن أبوظبي العالمي (ADGM) عن افتتاح مركز خدماته الجديد في "غاليريا جزيرة الماريه" في فبراير 2026، ما يعزّز التواصل المباشر مع الشركات والمقيمين في جزيرتي الماريه والريم.

نمو قطاع الخدمات المالية

سجّل قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) نمواً متواصلاً، حيث ارتفع عدد شركات الخدمات المالية إلى 365 شركة، بزيادة قدرها 30% مقارنة مع 281 شركة في الربع الأول من عام 2025.

وفي الوقت نفسه، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية ما مجموعه 22 موافقة مبدئية خلال الربع الأول من عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الجهات على 29 ترخيصاً جديداً لمزاولة الخدمات المالية خلال الفترة نفسها، ما يمثل زيادة بنسبة 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

وتُظهر أحدث إحصاءات عام 2026 سلسلة من الإعلانات المهمة لشركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية التي أسست حضورها في أبوظبي العالمي (ADGM)، بما في ذلك شركات تدير أصولاً بتريليونات ومليارات الدولارات مثل كابيتال غروب، ومان غروب، وبارينغز، وباين كابيتال، وهيلهاوس إنفستمنت، وموزينيك آند كو، وماديسون ريالتي كابيتال، وغرو إنفستمنت غروب. وفي السياق ذاته، أعلنت أيضاً شركات مثل روكوس كابيتال مانجمنت، وبوليغرين هولدينغز، وهاشد عن تأسيس فروع لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، ما يسهم في تعزيز تنوع منظومة إدارة الأصول، ليشمل صناديق التحوّط والاستثمارات البديلة والأصول الرقمية.

ويعكس هذا النمو قوة الإطار التنظيمي المتقدم في أبوظبي العالمي (ADGM)، إضافة إلى تميزه باعتباره المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يطبق القانون العام الإنجليزي بشكل مباشر، ما يعزّز قدرته على استقطاب طيف واسع من المؤسسات المالية العالمية.

تسريع نمو المواهب والكفاءات في أبوظبي

واصلت القوى العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM) نموّها اللافت، لتصل إلى 47,047 موظفاً، مسجلة زيادة بنسبة 44% خلال الربع الأول من عام 2026. ويسهم هذا النمو في دعم جهود تطوير رأس المال البشري في أبوظبي، كما يعزز دور أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز رائد لاستقطاب الكفاءات، ما يدعم بناء منظومة مالية ديناميكية وقادرة على المنافسة عالمياً.

وخلال الفترة ذاتها، نجحت أكاديمية أبوظبي العالمي في توفير 441 فرصة توظيف للمواطنين الإماراتيين عبر 9 مسارات تخصصية، مدعومة بـ 9 شهادات دولية معتمدة للتطوير المهني وإعادة التأهيل. وتُعدّ البرامج الوطنية التي تقدمها الأكاديمية برامج معتمدة وخاضعة للمتابعة الحكومية، ويتم قياسها وفق نطاق التوسع وإطلاق برامج جديدة، مثل برنامج مكافحة غسل الأموال، و"مُزن هب" في العين.

تعزيز الزخم الدولي عبر الشراكات الاستراتيجية

واصل أبوظبي العالمي (ADGM) تعزيز حضوره الدولي خلال عام 2026 من خلال سلسلة من المشاركات رفيعة المستوى، والشراكات الاستراتيجية، والمشاركة في أهمّ المحافل العالمية، ما يعزّز مكانته كمركز مالي عالمي مترابط.

وفي آسيا، وسّع أبوظبي العالمي (ADGM) نطاق حضوره عبر مشاركات في مراكز مالية رئيسة، شملت الصين والهند وسنغافورة، بهدف تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز تدفقات الاستثمارات العابرة للحدود. ومن أهمّ هذه الخطوات توقيع شراكة استراتيجية مع منطقة فوتيان في شينزن، لتعزيز التعاون بين أبوظبي وأحد أبرز المراكز المالية في الصين، مع التركيز على دعم الابتكار، وترابط أسواق المال، وتبادل الأعمال.

كما عززت أبوظبي ارتباطها المالي العالمي من خلال تعاون استراتيجي مع إيطاليا بقيادة رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM)، دعماً لتوسيع مجالات التعاون في الاستثمار والخدمات المالية والشراكات المؤسسية. وتعكس هذه المشاركات الجهود المتواصلة لأبوظبي العالمي (ADGM) في بناء علاقات طويلة الأمد مع الأسواق الدولية الرئيسة، وتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.

ومؤخراً، واصل أبوظبي العالمي (ADGM) حضوره القوي في الولايات المتحدة من خلال مشاركته في مؤتمر معهد ميلكن العالمي 2026، أحد أهمّ التجمعات العالمية التي تجمع المستثمرين وصنّاع السياسات وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وعلى هامش المؤتمر، عقد أبوظبي العالمي (ADGM) سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من أبرز المؤسسات المالية العالمية، من بينها باين كابيتال، وفيستا إيكويتي بارتنرز، ومان غروب، لبحث فرص تعزيز التعاون وتوسيع حضورها ضمن المنظومة المالية في أبوظبي.

وتؤكد هذه المشاركات الدولية التزام أبوظبي العالمي (ADGM) بتعزيز الشراكات العالمية، ودعم تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للقطاع المالي العالمي.

نظرة مستقبلية

تعكس هذه النتائج التطور المتواصل لأبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي عالمي يتمتع بقدرة تنافسية عالية، مدعوماً ببيئة تنظيمية متقدمة، ومعايير حوكمة راسخة، وانسجام مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي. ويواصل أبوظبي العالمي (ADGM) التزامه بدعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز مبادرات التمويل المستدام، وتمكين الجيل القادم من المؤسسات والتقنيات المالية.

ومع استمرار تطور المشهد الاقتصادي العالمي، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) ترسيخ مكانته كبوابة موثوقة لتدفقات رؤوس الأموال بين الأسواق الإقليمية والدولية، عبر منظومة مرنة وشفافة واستشرافية، تلبّي تطلعات الشركات والمستثمرين على حد سواء.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحداً من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

