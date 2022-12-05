جرى توقيع الشراكة على هامش "هايس اكسبو"، أكبر معرض للمعدات وتجهيزات الفنادق والمطاعم في مصر

القاهرة، مصر : وقعت «جيديا»، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، وشركة الحاسبات المتقدمة (ACT) الرائدة في تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة للقطاعين الفندقي و السياحي، شراكة استراتيجية جديدة لدعم عملية التحول في منظومة مدفوعات الفنادق و المطاعم في مصر، وذلك على هامش "هايس اكسبو"، أكبر معرض للمعدات وتجهيزات الفنادق والمطاعم في مصر.

وستعمل جيديا بموجب هذه الشراكة إلى دمج حلولها الرائدة للمدفوعات الرقمية مع التكنولوجيا القائمة حالياً لعملاء شركة الحاسبات المتقدمة (ACT)، حيث أن هذة الخطوة من شأنها زياده معدلات انتاج وتشغيل قطاعى الفندقة و المطاعم للعمل بكفاءات تشغيلية محسنة وذلك من خلال القضاء على الأخطاء البشرية التي تحدث أثناء عملية الدفع عبر أجهزة نقاط البيع . وسيتيح هذا التعاون لشركة الحاسبات المتقدمة (ACT) ضمان توفير خدماتها لجميع الفنادق والمطاعم الراقية في مصروبجودة عاليه، الى جانب تقديم تجربة دفع غير معقدة وسلسة لعملاء قطاعى الفندقة والمطاعم.

وقال أحمد نادر، مدير عام جيديا مصر: "تشكل شراكة جيديا الجديدة مع شركة الحاسبات المتقدمة (ACT) خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لنا، وتتويجاً لجهودنا في توسيع نطاق الوصول إلى مزايا الاقتصاد الرقمي، إذ أن حلولنا ستدعم الفنادق والمطاعم من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة لتحقيق أقصى قدر من تدفق الإيرادات، وتبسيط عملياتها وخدمة ضيوفها على نحو أفضل".

من جانبه، قال سامح الملاح، المدير التنفيذي لشركة الحاسبات المتقدمة (ACT): " تعد شركة الحاسبات المتقدمة (ACT) الممكن الرئيسي لعملية التحول الرقمي في قطاع الضيافة. وقد وضعتنا شراكتنا الجديدة مع جيديا، في مكان جيد لرقمنة قطاع الضيافة في البلاد من خلال توفير تجارب دفع سلسة وفاعلة من حيث التكلفة. وسيمكننا هذا التكامل القوي مع حلول تكنولوجيا المدفوعات من جيديا، من إزالة الاحتكاك عند نقاط الدفع، بحيث تتمكن الآلاف من المنشآت الفندقية والمطاعم في جميع أنحاء البلاد من التركيز على تقديم تجارب رفيعة المستوى للضيوف. وبذلك نكون قد اسهمنا في إطلاق العنان لقوة الحلول الرقمية، وبناء مجتمعات لا نقدية".

وأضاف أحمد مجدي، نائب الرئيس ورئيس القطاع التجاري لشركة جيديا مصر: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة الحاسبات المتقدمة (ACT) لتعزيز تجربة نزلاء الفنادق من خلال حلول الدفع الرقمية المبتكرة التي نقدمها والتي من شأنها تحسين العمليات الفندقية وزيادة كفاءتها مع تقليل الأخطاء البشرية في جميع معاملات الدفع."

وصرح محمد توفيق ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ACT Hospitality : نواصل تنمية وتنويع حزمة الحلول التى نقدمها لقطاعى الفندقة والمطاعم لتلبية احتياجات عملائنا، ويمثل التعاون مع شركة Gediea، المزود الرائد فى مجال التكنولوجيا المالية، خطوة هامة فى تنوع حلولنا التكنولوجية التى نقدمها لقطاعى الفندقة والمطاعم داخل مصر. ويعد هذا التعاون الاستراتيجى استكمال لريادة 34 سنة فى قطاعى الفندقة والمطاعم ومواصلة للوفاء بوعدنا بتمكين عملائنا و بتزويدهم بأحدث التقنيات التكنولوجية التى تجعلهم يقدمون تجارب رفيعة المستوى لعملائهم.

تعد شركة الحاسبات المتقدمة (ACT)، التي يعمل بها ما يزيد على 450 اختصاصي شريك استراتيجي لعملائها حول العالم من خلال الخدمات التكنولوجية المتنوعة التي تقدمها الشركة لأكثر من 1000مؤسسة ضيافة حول العالم، وتعمل على تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال منتجات تقنية بالكامل، وخدمات التنفيذ، والحلول المتخصصة.

جيديا هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، ومزود خدمات دفع مرخص بالكامل؛ تقدم تقنيات مصرفية رقمية، ومحطات دفع ذكية، وحلول إدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في قطاعي التجزئة والتجارة الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.

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حول جيديا:

جيديا هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومزود مرخص لخدمات الدفع. توفر الشركة حلول التكنولوجيا المصرفية الرقمية ومحطات الدفع الذكية وحلول إدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في تجارة التجزئة والتجارة الرقمية. تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية، وبدأت بالتوسع بشكل كبير وسريع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الامارات العربية المتحدة ومصر، وتستهدف جيديا التوسع في 7 دول أخرى في العامين المقبلين. تأسست جيديا في عام 2008 من قبل رجل الأعمال السعودي عبدالله فيصل العثمان، وتؤمن الشركة بأن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون متاحة للجميع علماً بأن العملية يمكن تبسيطها للشركات الكبيرة والصغيرة ولهذا السبب بدأت جيديا بتقديم حلول دفع سهلة وسريعة وأكثر سلاسة لمساعدة جميع التجار على النمو والنجاح .تعد جيديا أول كيان غير مصرفي يحصل على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) لتقديم الخدمات المالية مباشرة للتجار ورواد الأعمال .تواصل الشركة التركيز على مهمتها المتمثلة في تمكين التجار من خلال توفير الأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها.يعمل لدى جيديا الآن أكثر من 2000 موظف، وأكثر من150,000 تاجر، وتدعم أكثر من 700,000 من نقاط بيع داخل المملكة بحصة سوقية تبلغ قرابة 75%. وتفخر الشركة بكونها أكبر شركة للتكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية وتم تصنيفها كواحدة من أفضل 25 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط من قبل فوربس.

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أو الاتصال بـ: geidea@webershandwick.com

حول الشركة

منذ عام 1988، قررت شركة "الحاسبات المتقدمة" الاضطلاع بتقديم دورٍ محوري للمساهمة في عملية تطوير مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. واليوم، يعمل لدى شركة "الحاسبات المتقدمة" أكثر من 450 متخصصًا، منهم أكثر من 200 مهندسًا مؤهلًا خدموا أكثر من 1000 عميل ضيافة حول العالم، ونفذوا أكثر من 700 مشروع خدمة مهنية خارجها.

و تعمل شركة "الحاسبات المتقدمة" على تحقيق إمكانيات للمؤسسات من خلال كونها شريكتها الأولى في مجال التكنولوجيا. علاوة على ذلك، تحقق الشركة هذا الأمر من خلال إنجاز مهمتها المتمثلة في تزويد الأسواق، التي تعمل فيها، بحلول وخدمات ذات قيمة مضافة وعالية الجودة، بحيث تمكن العملاء من تحقيق أهداف أعمالهم بفعالية وكفاءة.