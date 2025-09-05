دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Oracle اليوم أن Accor، وهي مجموعة ضيافة رائدة عالميًا تنقل حاليًا منشآتها العالمية على Oracle OPERA Cloud PMS لتبسيط عملياتها الفندقية وتحسينها1. باستخدام منصة مشتركة وآمنة لنظام PMS، يمكنها توحيد المعلومات عبر المنشآت الفردية أو مجموعتها بأكملها لمراقبة الأداء والإعلام بقرارات الأعمال وتخصيص تجارب النزلاء بشكل أفضل بغض النظر عن مكان إقامتهم.

صرح جان نويل لاو كينج لون، كبير مسؤولي التوزيع في شركة Accor: "إن تنفيذ نظام PMS العالمي القائم على السحابة جزءًا من سعينا لتقديم تجربة مُتسقة وعالية الجودة للنزلاء، وتحسين العمليات في حضورنا العالمي".` "أثبتت خدمة Oracle Hospitality OPERA Cloud أنها الحل الأمثل إلى وظائف شاملة عبر مجموعتنا المتنوعة من العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم. نقدِّر بشكل خاص الروح التعاونية لشركة Oracle، التي حولت مشاركتنا من مشاركة مقدم خدمات تكنولوجية إلى شريك تجاري استراتيجي حقيقي".

اختارت Accor أيضًا خدمة إدارة الأحداث والمبيعات في Oracle OPERA Cloud باعتبارها حل مُفضل لزيادة التوسع والدعم المستمرين لأعمال الاجتماعات والأحداث التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. بالإضافة إلى امتلاك الموظفين رؤية واضحة للأماكن المتاحة، يتمكن النزلاء ومنسقي الأحداث من جهات خارجية من استخدام أدوات الخدمة الذاتية الرقمية الحديثة لعرض وحجز قاعات المناسبات وغرف الضيوف وخدمات المطاعم بسهولة.

صرح أليكس ألت، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في Oracle Consumer Industries: "كانت شركة Accor مثالاً للتميز والابتكار في مجال الضيافة عبر القطاعات على مدى السنوات الخمسين الماضية". أشار مؤخرًا إلى أن مستقبل الضيافة يتوقف على الجرأة والسرعة والعمل. تأتي هذه المفاهيم في صميم هذه الشراكة. باستخدام OPERA Cloud، تتمكن Accor من التكيف بسرعة أكبر مع الفرص الجديدة، والحصول على البيانات لتعديلها عند الحاجة، ووضع المعايير لكل من تجارب النزلاء والموظفين باستخدام مجموعة مُعاصرة وغنية مع واجهة برمجة تطبيقات وسهلة من حلول Oracle."

اختارت شركة Accor سحابة Oracle OPERA في الربع الأول للعام المالي 24.

نبذة حول Oracle Hospitality

تتمتع Oracle Hospitality بخبرة تزيد عن 45 عامًا في تقديم حلول التكنولوجيا لأعضاء الفنادق المستقلين والسلاسل العالمية والإقليمية والألعاب وخطوط الرحلات البحرية. تمكِّن أجهزتنا وبرامجنا وخدماتنا العملاء من التعامل مع رؤى البيانات الغنية التي توفر تجارب مُخصصة للنزلاء، وزيادة الربحية، وتشجيع الولاء.

نبذة حول Oracle

توفر Oracle مجموعات متكاملة من التطبيقات بالإضافة إلى بنية أساسية آمنة ومستقلة في Oracle Cloud. لمزيد من المعلومات حول Oracle (NYSE: ORCL)، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني على oracle.com.



العلامات التجارية

تُعدّ Oracle وJava وMySQL وNetSuite علامات تجارية مسجلة لشركة Oracle Corporation. كانت شركة NetSuite أول شركة سحابية تفتتح عصرًا جديدًا من الحوسبة السحابية.

معلومات جهة الاتصال

سكوت بورتر

طرق التواصل مع شركة Oracle

scott.c.porter@oracle.com

-انتهى-

#بياناتشركات