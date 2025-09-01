Acasa Alma يقدم وحدات سكنية متنوعة توفر أعلى مستويات الخصوصية والهدوء والرفاهية، بما يلبي تطلعات العملاء الباحثين عن أسلوب حياة متوازن ومتميز

القاهرة، مصر : في خطوة استراتيجية تؤكد مكانتها الرائدة ورؤيتها الطموحة في إعادة تعريف مفاهيم الحياة الفاخرة في مصر، أطلقت دار العالمية للتطوير العقاري أحدث مشروعاتها، Acasa Alma في قلب التجمع السادس بالقاهرة الجديدة باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه. ويأتي هذا المشروع ليُجسّد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين الرفاهية والفخامة، وتقدم أسلوب حياة خاص وطبيعي ورفيع المستوى، بما يواكب مختلف أذواق العملاء.

يمتد مشروع Acasa Alma على مساحة 16 فدانًا، ويتميز بتصميمه كمجمع سكني راقٍ بنظام بوتيك كومباوند، ليوفر كثافة سكانية منخفضة تضمن أعلى مستويات الخصوصية والهدوء لسكانه. ويعكس المشروع رؤية دار العالمية في تقديم تجربة معيشية فريدة، حيث يضم وحدات سكنية متنوعة تشمل "تاون هاوس"، "دوبلكس"، و"شقق سكنية"، مصممة جميعها بطراز معماري عصري بما يلبي تطلعات كافة العملاء. ويتميز هذا الطراز بمزيج من المواد الفاخرة مثل الكسوة الحجرية واللمسات الخشبية الدافئة التي تضيف لمسة من الأناقة للتصميم. ومن المقرر تسليم المشروع خلال 4 سنوات، مما يؤكد التزام الشركة بالجودة والوفاء بالمواعيد المحددة.

ويعد مشروع Acasa Alma ملاذًا للباحثين عن الفخامة والخصوصية، فالمشروع لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل هو مجتمع متكامل الخدمات يضم ناديًا خارجيًا عصريًا، مسارات مخصصة لركوب الدراجات والركض، كلوب هاوس، وحمام سباحة بالإضافة إلى منطقة خدمات متعددة الاستخدامات، ويضمن المشروع أسلوب حياة صحي ومتوازن عبر تخصيص مساحات خضراء شاسعة تتجاوز 85% من المساحة الكلية للمشروع وتُحاط كل وحدة سكنية بحدائق ومساحات مفتوحة، حيث تندمج الطبيعة في تفاصيل الحياة اليومية، مما يخلق توازنًا نادرًا بين الرفاهية والراحة.

وتعليقًا على إطلاق أحدث مشروعاتها، صرح المهندس أحمد صالح، الرئيس التنفيذي لشركة دار العالمية للتطوير العقاري، قائلًا : "فخورون بإطلاق Acasa Alma كإضافة استراتيجية لسلسلة مشروعاتنا المتميزة، فهو يجسد رؤيتنا في تطوير مجتمعات استثنائية تعيد تعريف مفهوم الحياة الفاخرة في مصر بما يتماشي مع رؤية الدولة 2030للتوسع العمراني وخلق تنمية حضرية متوازنة وشاملة تُسهم في تحسين جودة الحياة". وأضاف "يعكس المشروع خبرة وقدرة دار العالمية للتطوير العقاري على تقديم أعلى مستويات الجودة والتصميم الفريد، مؤكدين التزامنا بتوفير بيئات معيشية راقية تلبي تطلعات عملائنا والمستثمرين، وتساهم في تعزيز جاذبية القاهرة الجديدة كوجهة استثمارية وسكنية رائدة."

وفي هذا الإطار، صرح المهندس عمر أيمن مصيلحي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب مجموعة التصميمات المتكاملة "جايد" للاستشارات الهندسية والاستشاري الهندسي لمشروع Acasa Alma، قائلاً: "حرصنا في تصميم المشروع على المزج بين أحدث الاتجاهات العالمية في العمارة وأرقى المعايير الهندسية المعتمدة عالميًا، وذلك من خلال إعداد تصميمات دقيقة تعكس فهماً عميقاً لاحتياجات العملاء وتطلعاتهم. وجاءت النتيجة مشروعاً استثنائياً يجسّد مفهوم الحياة العصرية الراقية، ويضمن بيئة سكنية متكاملة تجمع بين الجمال والوظيفية بأعلى مستويات الجودة."

من جانبه علق المهندس محمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة Inversion للاستشارات وإدارة وتطوير المشروعات، قائلًا: "العمل في مشروع مثل Acasa Alma تجربة فريدة، حيث تتسق رؤيتنا مع دار العالمية في تجاوز نمط البناء لتصل إلى خلق أيقونة معمارية. لقد حرصنا على استخدام أحدث التصاميم وأفضل المواد، مع التركيز على خلق توازن بين الجمال والوظيفة. هذا المشروع يعكس قدرة القطاع العقاري المصري على تقديم منتج يواكب أعلى المعايير العالمية، ويسهم في تعزيز جاذبيته الاستثمارية."

ويتميز مشروع Acasa Alma بموقعه الفريد والاستراتيجي في قلب التجمع السادس، على المحور التجاري الرئيسي وبالقرب من الطريق الدائري الأوسط وشارع التسعين الجنوبي، على بُعد دقائق قليلة من طريق العين السخنة، مما يضمن سهولة الوصول إليه من مختلف المناطق.

ولتحقيق أعلى معايير الجودة، تتميز شركة دار العالمية للتطوير العقاري بامتلاكها مجموعة من الشركات الشقيقة التي تُعد الأذرع الأساسية الداعمة لها في استكمال مشروعاتها على أكمل وجه، وتشمل شركة "العالمية للأثاث" الراقي بخبرة تتجاوز 50 عامًا في عالم الأثاث والديكورات والمفروشات، وشركة "دار العالمية للتشييد والبناء" التي تُعد الذراع المحوري في مجال الإنشاءات بخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تنفيذ كبرى المشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص، بالإضافة إلى شركة "Formence" التي تجمع بين الجودة والأناقة في عالم التشطيبات الداخلية، ومكتب الاستشارات التابع لدار العالمية الذي يضمن دقة التصميمات وأعلى مستويات التخطيط الهندسي. كما تتعاون الشركة أيضًا مع شركاء استراتيجيين متخصصين مثل "Inversion" للاستشارات وإدارة وتطوير المشروعات، إلى جانب مكتب مجموعة التصميمات المتكاملة "جايد" الذي يوظف خبراته الواسعة في الاستشارات الهندسية لتقديم قيمة مضافة تسهم في الارتقاء بجودة المشروع وضمان تميزه.

ويأتي هذا المشروع الفاخر كامتداد لسلسلة "أكاسا" الناجحة، والتي تضم أكاسا القاهرة الجديدة" و"أكاسا ميا" لتعزز الشركة من محفظتها العقارية التي تلبي الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية الراقية التي تجمع بين الرفاهية الاستثنائية والاستدامة البيئية، ومن الجدير بالذكر أن مشروع "أكاسا القاهرة الجديدة" قد تم تسليمه قبل عام واحد من الموعد المخطط له، مما يؤكد التزام الشركة بالجودة والكفاءة والوفاء بوعودها للعملاء والمستثمرين.

وتُسهم مشاريع دار العالمية للتطوير العقاري، في تعزيز النمو الاقتصادي للقطاع العقاري المصري من خلال جذب استثمارات ضخمة وتوفير فرص استثمارية واعدة. تعكس الشركة التزامها بتقديم مشاريع ذات قيمة مضافة، مع التركيز على التصميم المبتكر، والمواقع الاستراتيجية، والجودة الفائقة، بما يضمن عوائد مجزية للمستثمرين وتجربة معيشية لا مثيل لها للملاك.

