الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت ابي ABHI السعودية، المدعومة من قبل شركة الرائدة للحلول الرقمية، عن شراكتها مع QBS لتوفير إمكانية الوصول إلى الأجور المكتسبة (EWA) للموظفين، مما يتيح لهم الوصول الفوري إلى أجورهم المستحقة.

تُمكّن هذه المبادرة موظفي QBS من سحب جزء من رواتبهم في أي وقت خلال الشهر، مما يدعم استقرارهم المالي ويقلل اعتمادهم على الاقتراض قصير الأجل.

"تساهم خدمة سحب الأجور في سد الفجوة بين الكسب والوصول، مما يعود بالنفع على كل من أصحاب العمل والموظفين. وتتيح لنا شراكتنا مع QBS إحداث هذا التحول في بيئة عمل سريعة التطور تعتمد على التكنولوجيا الرقمية"، صرّح بذلك عمير أنصاري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ابي ABHI.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة QBS الاستاذ فراز أحمد قدوسي:"موظفونا هم أساس نجاح QBS، ويمنحهم هذا التعاون مع أبي تحكمًا أكبر في دخلهم ورفاهيتهم المالية. ويعكس ذلك التزامنا ببناء بيئة عمل حديثة تضع الموظف في المقام الأول في المملكة."

تدعم هذه الشراكة الأجندة الأوسع نطاقًا للشمول المالي وتمكين القوى العاملة في المملكة.

تقدم ابي ABHI مجموعة شاملة من الحلول، بما في ذلك خدمة الوصول إلى الأجور المكتسبة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد أقامت الشركة شراكة مع أكثر من 7000 شركة، مساهمةً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وإحداث أثر اجتماعي مستدام.

حازت ابي ABHI على تقدير من Hub71 و Endeavor، وكانت أول شركة تحصل على جائزة رواد التكنولوجيا 2023 من المنتدى الاقتصادي العالمي، مسجلةً بذلك إنجازًا تاريخيًا في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. كما تم اختيار ابي ABHI ضمن قائمة احدى 100 شركة مستقبلية في الإمارات العربية المتحدة، وانضمت مؤخرًا إلى برنامج Start Path للشركات الصغيرة من ماستركارد.

