الدوحة، قطر : أعلنت اليوم شركة ABC، المتخصصة في تكامل التكنولوجيا والشريك الاستراتيجي لجوجل كلاود في قطر، عن تتويجها بجائزة "شريك العام" من جوجل كلاود لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، وذلك لدورها في دعم أجندة التحوّل الرقمي، ومنظومة الابتكار التكنولوجي في دولة قطر. يشكل هذا التكريم المرموق تتويجًا للإنجازات المتميزة التي حققتها الشركة ضمن منظومة "جوجل كلاود" المتقدمة، وما تبذله في سبيل تمكين المؤسسات على مستوى الدولة من تجاوز التحديات التقنية المعقدة عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية، تماشيًا مع التزامها بدعم أولويات التنمية الوطنية، وركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

تستند شركة ABC في ريادتها إلى الخبرة المحلية الكبيرة، والقدرات التقنية الميدانية، فهي تكرّس جهودها لتصميم حلول تكنولوجية آمنة، وعالية الأداء تلبي احتياجات الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية وقطاع الأعمال في دولة قطر. فمن خلال دورها المحوري في سدّ الفجوة بين الحلول التكنولوجية العالمية والأهداف الاستراتيجية والمتطلبات الوطنية، أرست ABC دعائم تميّزها كشريك موثوق للمؤسسات الساعية إلى اعتماد بنية تحتية سحابية مرنة، وقابلة للتطوير، وذات سيادة رقمية كاملة.

وفي هذا السياق، لعبت الشركة خلال عام 2025 دورًا بالغ الأهمية في توسيع نطاق البنية التحتية الرقمية الحديثة بمختلف القطاعات الحيوية في قطر، والتي تجلت خلالها براعة الشركة في تنفيذ أكثر البنى التحتية السحابية تعقيدًا وابتكارًا بالمنطقة، مما يعكس تميزها التشغيلي. ويأتي الفوز بالجائزة تكريمًا لعدد من النجاحات والإنجازات التي حققتها الشركة، من أبرزها:

بناء بنية تحتية فائقة الأداء: تصميم وهندسة مجموعات متطورة من مسرّعات الذكاء الاصطناعي، المصممة لتوفير بيئة تقنية قوية تدعم مشاريع البحوث الوطنية، والمبادرات القائمة على البيانات الضخمة.

تكامل المنصات السحابية: تفعيل دورات حياة التعلّم الآلي (MLOps) المتكاملة عبر منصة Google Cloud Vertex AI، بدءًا من معالجة وتحليل البيانات واسعة النطاق في BigQuery، وصولاً إلى تدريب النماذج المعقدة.

التنفيذ التقني: إدارة خطط تنفيذ دقيقة تتسم بالمرونة، تضمنت تقديم ورش عمل تخصصية متوافقة مع حالات الاستخدام المحلية واحتياجات القطاعات الحيوية.

حوكمة مستدامة: تطبيق معايير دقيقة للحوكمة من خلال الخدمات المُدارة، وأفضل الممارسات التشغيلية في الإدارة المالية السحابية، لضمان الاستغلال الأمثل والمسؤول ماليًا للموارد عالية الأداء.

وبهذه المناسبة، قال السيّد باسم شاتيلا، المدير العام لشركة ABC: "تتمثل مهمتنا في ABC في ترجمة الابتكار العالمي إلى أثر ملموس على الصعيد الوطني. إن حصولنا على جائزة "شريك العام" من جوجل كلاود لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 يمثل شهادة على التزامنا بتأسيس بيئات سحابية آمنة وموثوقة تسهم في إزالة التعقيدات التقنية، وتمهيد الطريق أمام الاكتشاف والابتكار. كما يعكس مساعينا في تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في دولة قطر من خلال توفير القدرات الحاسوبية الهائلة والبيئات المُدارة، التي تمكّن النخب والمبتكرين في المنطقة من المساهمة بفاعلية في بناء مستقبل رقمي مستدام."

ومن جانبه، قال السيّد كيفن إيشبوراني، نائب رئيس الشركة للنظام البيئي للشركاء العالميين والقنوات في جوجل كلاود: "تحتفي جوائز شركاء جوجل كلاود بالابتكارات الاستراتيجية والنتائج التي يقدمها الشركاء لعملائنا. لذا، يسعدنا الاحتفاء بفوز شركة ABC بجائزة شريك العام 2026، نظرًا لما قطعته من خطوات كبيرة على طريق تمكين عملائنا من تحقيق نجاحات مستدامة على مدار العام المنصرم."

تعتبر جائزة شريك جوجل كلاود لعام 2026 وسام استحقاق عالمي يُمنح للشركاء الذين يسهمون في تعزيز التحوّل الرقمي للهيئات والمؤسسات، دافعين بآفاق النمو والابتكار نحو مستويات جديدة باستخدام حلول جوجل كلاود.

ويُذكر أن شركة ABC حازت هذا التقدير الرفيع لقاء جهودها في تطوير ونشر بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي مخصصة للأغراض البحثية، معتمدة في ذلك على البنية التقنية المتقدمة لوحدات معالجة الموتّرات (TPUs) ومجموعات الحوسبة عالية الأداء (HPC) من جوجل كلاود. وكشريك متخصص في التحوّل الرقمي وهندسة الحوسبة السحابية، تلتزم شركة ABC بنشر حلول الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، مع توفير دعم ميداني متخصص في ممارسات سيادة البيانات.

نبذة عن شركة ABC:

شركة ABC، هي إحدى شركات مجموعة MDS SI الرائدةً في مجال تكامل الأنظمة التكنولوجية في دولة قطر، وشريكًا استراتيجيًا معتمدًا لجوجل كلاود. تتركّز جهود الشركة في قيادة عمليات التحوّل الرقمي من خلال توفير باقة شاملة من أحدث الحلول الهندسية في مجالات الحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي. وبفضل خبراتها التخصصية ودعمها الميداني المباشر، تمكّن ABC المؤسسات في قطر من تنفيذ مشاريع تقنية معقدة وعالية الأداء، مما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.

