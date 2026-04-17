القاهرة، مصر : في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وسويسرا، شاركت شركة ABB مصر في اللقاء الموسع الذي عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا في القاهرة، بجانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية في مصر برئاسة المهندس كمال عبد المالك، رئيس الغرفة، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي وصولاً لمرحلة الشراكة الصناعية الشاملة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تنامي ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 2.3 مليار دولار خلال عام 2025، وفي وقت تواصل فيه سويسرا ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر 10 مستثمرين في مصر، مما يعكس عمق الثقة والشراكة المستدامة بين الجانبين.

وفي سياق مشاركته في الاجتماع، أشاد السيد أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر، بالجهود الاستثنائية التي تبذلها وزارة الصناعة لتعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين الدوليين، وأكد على التزام الشركة الراسخ تجاه السوق المصري، قائلاً: "نعتز بكوننا جزءًا أصيلًا من النسيج الاقتصادي والوطني في مصر بوجودنا الممتد لأكثر من 100 عام. وفي ظل التطورات العالمية الأخيرة، أصبحت الحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ومساعدة الشركات على العمل بمرونة أكبر وكفاءة بيئية أعلى ضرورة ملحة. ومن هنا، يأتي دور حلول ABB مصر التي تمكّن قطاعات الأعمال المختلفة من تحقيق ذلك، وهو ما يتماشى تماماً مع شعارنا العالمي 'Engineered to Outrun'."

من خلال مشاركتها المحورية في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير (GEM)، تؤكد ABB مصر دورها الريادي كشريك موثوق في مسيرة التحول نحو بنية تحتية ذكية ومستدامة. فقد استثمرت الشركة خبراتها العالمية لتزويد هذا الصرح الضخم، الذي يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بأحدث حلول الكهرباء والأتمتة والإدارة الذكية. وتضمن هذه الحلول تحقيق كفاءة تشغيلية فائقة وخفضاً ملحوظاً في استهلاك الطاقة، إلى جانب توفير بيئة آمنة للحفاظ على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية فريدة. كما يعكس هذا الإنجاز بوضوح كفاءة المهندسين والكوادر المصرية في ABB مصر وقدرتهم على توطين التكنولوجيا العالمية وتحويلها إلى حلول عملية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار الصناعي ويدعم رؤية الدولة لتشييد مشروعات قومية بمعايير عالمية.

نبذة عن شركة "إية بي بي" ABB:

إيه بي بي (ABB) هي شركة رائدة عالمياً في تكنولوجيا الكهرباء والأتمتة، تهدف إلى إتاحة مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد. تساعد إيه بي بي (ABB)، من خلال الجمع بين خبراتها في المجالات الهندسية وتوظيف الرقمنة، مختلف القطاعات الصناعية على تنفيذ أعمالها بأعلى درجات الأداء؛ وفي الوقت ذاته بأن تصبح أكثر كفاءة وإنتاجية واستدامة حتى تستمر في تحقيق التفوق في الأداء؛ وهذا ما تطلق عليه إيه بي بي.Engineered to Outrun يمتد تاريخ الشركة إلى أكثر من١٤٠ عاماً ويعمل لديها ما يزيد عن ١١٠ آلاف موظف حول العالم.

أُدرجت أسهم شركة إيه بي بي في بورصة أس آي إكس السويسرية (SIX Swiss Exchange) تحت رمز التداول (ABBN) وفي بورصة ناسداك ستوكهولم (Nasdaq Stockholm) تحت رمز التداول .(ABB)

