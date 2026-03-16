أعلن (عربي اكسيليريت AB Xelerate) - الذراع الابتكاري ومسرّع التكنولوجيا المالية التابع للبنك العربي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "فيوز"، المزوّد الرائد للبنية التحتية للأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تطوير منتجات وخدمات الأصول الرقمية في الاردن.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الاردن من خلال المساهمة في الابتكار وتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، وتطوير خدمات مالية تواكب متطلبات المستقبل، بما يسهم في تعزيز التنافسية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وذلك بما ينسجم مع التعليمات والمتطلبات الرقابية في هذا الخصوص.

وفي إطار هذا التعاون، سيعمل AB Xelerate و"فيوز" بشكل مشترك على دراسة وتقييم الحالات المحتملة لاستخدام الأصول الرقمية، بالاعتماد على البنية التحتية "لفيوز" في مجال الأصول الرقمية كخدمة وذلك ضمن بيئة تخضع للضوابط والأطر الرقابية، إلى جانب خبرة البنك العربي المصرفية المتقدمة وانتشاره الإقليمي الواسع. كما سيركّز التعاون على تطوير حلول رقمية للأصول المالية تتسم بالأمان والامتثال وسهولة الاستخدام، تتماشى مع المتطلبات الرقابية والمعايير الأمنية، والتي من الممكن دمجها ضمن القنوات الرقمية الحالية للبنك العربي.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال إريك موداف، نائب المدير العام للعمليات والأنظمة المصرفية في البنك العربي: "تعد الأصول الرقمية من المجالات المتقدمة في قطاع الخدمات المالية، حيث يأتي التعاون مع "فيوز" باعتبارها جهة إقليمية متخصصة في مجال البنية التحتية للأصول الرقمية، وذلك في إطار التزام البنك العربي بتقديم حلول مبتكرة وآمنة ومتوافقة مع المتطلبات الرقابية، تسهم في تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا."

ومن جانبه، قال محمد علي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ"فيوز": "يشرفنا التعاون مع AB Xelerate في تطوير طرق استخدام الأصول الرقمية، مدعومة ببيئة الأردن التنظيمية التجريبية (JoRegBox). إن الابتكار المسؤول في الخدمات المالية يجب أن يقوم على بنية تحتية آمنة ومتوافقة، ونتطلع خلال الأشهر المقبلة لدعم فريق AB Xelerate بحلول متقدمة من الجيل الجديد".

ومن الجدير بالذكر، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار رؤية AB Xelerate المستمرة لتطوير الخدمات والحلول الرقمية للبنك العربي، وتهدف إلى دعم استكشاف وتطوير استراتيجية الأصول الرقمية، وتصميم المنتجات وتنفيذها، ونماذج التشغيل، ومتطلبات المخاطر والامتثال، والتكامل التقني، وذلك ضمن الأطر الرقابية المعمول بها، بما في ذلك المشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية الأردنية (JoRegBox)، وتحت إشراف البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية الأردنية.

ويعكس هذا التعاون تلبية الاهتمام المتزايد من المؤسسات بابتكار حلول للأصول الرقمية ضمن بيئات منظمة، كما يجسد تطور اهتمام السوق بالحلول الموثوقة والمبتكرة التي تقودها البنوك في هذا المجال. حيث يؤكد الطرفان في إطار هذا التعاون التزامهما بالابتكار المسؤول، بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية المعمول بها، وبالالتزام بأطر إدارة المخاطر ومعايير حماية العملاء.

كما يدعم التعاون بين AB Xelerate و"فيوز" التطور المستمر لمنظومة الأصول الرقمية في المنطقة، في ظل سعي المؤسسات المالية لاعتماد تقنيات حديثة ضمن أطر تنظيمية واضحة.

نبذة عن البنك العربي

تأسس البنك العربي عام 1930 ويقع مقره الرئيسي في عمّان، الأردن، يُعد البنك العربي من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، حيث يضم أكثر من 600 فرع حول العالم. ويقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات المالية الدولية. وتشمل هذه الخدمات مجالات متعددة، من بينها الخدمات المصرفية للأفراد، وخدمات الشركات والمؤسسات المالية، وعمليات الخزينة. كما يتمتع البنك العربي بحضور قوي في الأسواق الدولية الرئيسية والمراكز المالية الكبرى مثل لندن، دبي، سنغافورة، شنغهاي، جنيف، باريس، سيدني، والمنامة.

نبذة عن AB Xelerate

يُعد AB Xelerate الذراع الابتكاري ومسرّع التكنولوجيا المالية التابع للبنك العربي، حيث يعمل كنقطة ربط استراتيجية بين الابتكار المؤسسي والتكنولوجيا الناشئة في قطاع الخدمات المالية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويدعم AB Xelerate تبنّي التقنيات الناشئة من خلال نموذج رأس المال الاستثماري المؤسسي (Corporate Venture Capital) الذي يحدد ويتعاون مع الشركات التقنية الناشئة عالية الإمكانات لضمان توافقها مع استراتيجيات البنك العربي، مع تمكين هذه الشركات من التوسع وتحقيق الجاهزية التشغيلية على نطاق واسع.

كما يركّز المسرّع على إقامة شراكات ديناميكية تشمل المشاريع المشتركة الاستراتيجية، والاتفاقيات القابلة للتسويق، والتكاملات التقنية، والشراكات المبتكرة، إضافةً إلى تقديم الدعم الاستثماري الذي يساهم في تبني الابتكار داخليًا ضمن أقسام البنك المختلفة.

ويُجسّد AB Xelerate التزام البنك العربي بدفع عجلة التحوّل الرقمي والابتكار في قطاع الخدمات المالية، وتسهيل التعاون بين البنوك والشركات الناشئة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتطورة.

نبذة عن شركة "فيوز Fuze"

تُعد شركة "فيوز Fuze”، أول مزوّد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنية التحتية المنظمة للأصول الرقمية، حيث تقدّم أدوات متقدمة وآمنة للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية لدمج خدمات الأصول الرقمية بكفاءة عالية. ومن خلال نهج قائم على تقديم الحلول، تساعد "فيوز Fuze" المؤسسات المالية على التخطيط والتنظيم والتنفيذ الفعّال لبنية تحتية رقمية، مع تمكينها من إطلاق منتجات منظمة وعالمية المستوى بسرعة وأمان.

تضم "فيوز Fuze" فريقًا من الخبراء الداعمين لمنظومة الأصول الرقمية المتسارعة النمو، ويعمل الفريق بشكل وثيق وتعاوني مع الجهات التنظيمية ضمن رؤية طويلة المدى لتطوير القطاع.

