بنك أبوظبي التجاري يتقدم إلى فئة الريادة «الريادة» على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

التصنيف الجديد يؤكد جهود البنك في مجال التمويل المستدام، وتدابير العناية الواجبة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، واعتماد أفضل اجراءات إدارة وأمن خصوصية البيانات وأرقى ممارسات الأعمال

تقرير السندات الخضراء لعام 2024 يعرض كيفية مساهمة البنك في تمويل المشاريع البيئية ومدى تأثيره الإيجابي

أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي التجاري عن رفع تصنيفه على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات "أم أس سي آي" ليتقدم إلى فئة «الريادة» من درجة «A» إلى«AA». ويأتي هذ الإنجاز البارز ليسلّط الضوء على جهود البنك في مجال التمويل المستدام والالتزام بتدابير العناية الواجبة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتبني أفضل إجراءات إدارة وأمن خصوصية بيانات العملاء بالإضافة إلى اعتماد أرقى ممارسات الأعمال على مستوى القطاع المصرفي.

ويُعزى هذا التصنيف إلى جهود البنك المؤثرة في مجال تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، حيث سجّل درجة 9.1 من 10 درجات، كما أنه يعكس مدى التزام البنك بممارسات التمويل المستدام، من خلال القيام بتمويل أنشطة ومشاريع مستدامة بقيمة 47.5 مليار درهم منذ عام 2021، فضلاً عن نجاحه في إصدار سندات خضراء بقيمة 4.2 مليار درهم.

كما يسر بنك أبوظبي التجاري أن يعلن إصداره تقرير السندات الخضراء الثاني، الذي يوضح تأثير محفظة القروض الخضراء المؤهلة للبنك، والتي نمت بنسبة 84% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع تقدير الانبعاثات الممولة التي تم تجنبها بحوالي 1.8 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً. علماً أن التقرير تم تأكيده بشكل مستقل وفقاً لإطار عمل السندات الخضراء الخاص بالبنك، استناداً إلى مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال.

ويشكل إصدار تقرير السندات الخضراء جزءاً من استراتيجية بنك أبوظبي التجاري الرامية إلى المساهمة في دعم انتقال دولة الإمارات إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية. ويفخر البنك بانضمامه إلى مبادرة "التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر" التابعة للأمم المتحدة، والذي يضم أكثر من 140 بنك عالمي رائد بأصول إجمالية تتجاوز 74 تريليون دولار أمريكي، ملتزمين بتمويل العمل المناخي وتقليل انبعاثاتهم بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.

وبهذه المناسبة، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "إن ارتقاء تصنيف البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يجسد التزامنا المستمر بتبني أرفع ممارسات الاستدامة في القطاع المصرفي. وانطلاقاً من مكانة بنك أبوظبي التجاري كمؤسسة مصرفية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فنحن حريصون على مواصلة دورنا الحيوي في هذا الإطار ونسعى لتعزيز الأثر الإيجابي لأعمال البنك بما يصب في مصلحة كافة الأطراف المعنية بأعمالنا.

تشكل الاستدامة محوراً أساسياً في استراتيجيتنا المؤسسية، حيث نواصل دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في قرارات الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية فضلاً عن توسيع محفظة التمويل المستدام لتحقيق أقصى مساهمة ممكنة تجاه المجتمع. ويعرض تقرير السندات الخضراء لعام 2024 كيفية مساهمة البنك في تمويل المشاريع البيئية ومدى تأثيرها الإيجابي على المجتمع بما يسهم في دعم استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050".

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