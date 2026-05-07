



وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تؤكّد تصنيف بنك أبوظبي الأول عند مستوى "-AA"مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عند مستوى "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت "فيتش" إلى المكانة الرائدة التي يتمتع بها البنك في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، مدعوماً بقاعدة أعمال محلية قوية، وهيكل تمويل وسيولة متين، وجودة أصول. ولفتت الوكالة إلى حجم انكشاف البنك على الجهات الحكومية والقطاع العام، إلى جانب قوة رأسماله ووفرة احتياطيات السيولة، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال (CET1) 12.8%، فيما سجلت نسبة تغطية السيولة 145%، في نهاية مارس 2026.

كما أكّدت "فيتش" على مرونة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وقوّة المركز المالي السيادي لإمارة أبوظبي، المدعوم بانخفاض مستويات الدين العام وارتفاع صافي الأصول الأجنبية. ويعكس هذا التأكيد استمرار ثقة "فيتش" في الدور المحوري للبنك في المنظومة المالية، وما يحظى به من دعم سيادي قوي، إضافة إلى نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر، ما يعزّز قدرته على التعامل مع التقلّبات الإقليمية، ومواصلة دعم عملائه والمساهمة في نمو الاقتصاد الإماراتي.

ويحافظ بنك أبوظبي الأول حالياً على أعلى التصنيفات الائتمانية المجمّعة بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد أعلى التصنيفات عالمياً عند مستوى "AA-" أو ما يعادله لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.49 تريليون درهم (406 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس 2026، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تشمل الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة (Aa3/ AA-/ AA-) من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات (MSCI)، وهو يتبوّأ المركز الأول بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يصنّف ضمن الفئة العليا للبنوك العالمية وفقاً لمؤشرات الاستدامة الصادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG)، المعروفة سابقاً بتصنيفات "ريفينيتف" للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

كما حصل البنك على أفضل فئة تصنيف مخاطر للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين البنوك العالمية، مع مستوى منخفض للمخاطر.

