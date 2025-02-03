توفّر الطائرة ذات الطابقين 700 مقعد إضافي في الأسبوع على هذا المسار النشط

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- هبطت طائرة A380 الشهيرة التابعة للاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بأسلوب راقٍ في مطار شانغي يوم الأحد 2 فبراير، لتكون المرة الأولى التي تصل فيها الطائرة العملاقة إلى سنغافورة، لتعزيز تجربة السفر بين دولة الإمارات وسنغافورة، مركز القوة الآسيوية.

وتقدّم طائرة إيرباص A380، وهي أكبر طائرة ركاب في العالم، خدمات الاتحاد للطيران الشهيرة على متن الطائرة على مسار سنغافورة، بما في ذلك مقصورة الإيوان - الجناح الوحيد المكون من ثلاث غرف في السماء في العالم. كما يضم الطابق العلوي من الطائرة صالة المجلس الحصرية لضيوف الدرجة الأولى ودرجة الأعمال.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: "كونها مدينة حيوية وديناميكية، ستكون سنغافورة دوماً وجهة أساسية على شبكتنا العالمية. ويعزّز قرار نشر طائرتنا الشهيرة من طراز A30 على هذا المسار خدماتنا للسفر بين أبوظبي وسنغافورة ويركّز على عزمنا في تقديم تجارب تتخطى تجارب السفر المذهلة على شبكة الاتحاد العالمية المتنامية.

"ويعكس نشر الطائرة العملاقة على خط سنغافورة، إلى جانب خططنا بالتوسع في شبكتنا العالمية بما في ذلك زيادة عدد الرحلات إلى الوجهات الأساسية، نمونا المستمر في آسيا، والطلب المتزايد على السفر من وإلى سنغافورة."

وتتمتع الإمارات وسنغافورة بعلاقات متينة تمتد على قطاعات مختلفة منها التجارة والثقافة والأعمال، وتجذب هذه الوجهة المسافرين في رحلات استجمام والأعمال على حد سواء وبخاصة في مجالات الطيران والطاقة والتكنولوجيا.

ويعزز تشغيل طائرة A380 من القدرة الاستيعابية لهذا المسار بنسبة 28% مع توفير 486 مقعداً، بما في ذلك مقصورة الإيوان، و9 مقصورات على متن الدرجة الأولى، و70 استديو في درجة الأعمال و405 مقاعد ذكية على الدرجة السياحية.

إلى جانب كونها مركزاً عالمياً للسوق المالي، تقدّم سنغافورة مزيجاً غنياً من الثقافة الهندسية الرائعة، الحدائق المذهلة، المطاعم المتنوعة ومراكز التسوق العالمية، لتكون وجهة لا بد من زيارتها بهدف العمل أو الاستجمام.

كما توفر السعة المحسّنة للضيوف المسافرين المزيد من الفرص لتجربة سحر وثقافة أبوظبي الفريدة، مع توفير سبل تواصل مختلفة وتواقيت مناسبة إلى وجهات رئيسية في جميع أنحاء العالم.

ويسمح برنامج التوقف في أبوظبي التابع للاتحاد للطيران للضيوف فرصة تحويل فترة التوقف إلى إقامات لا تُنسى في أبوظبي مع ما يصل إلى ليلتين مجانيتين في فنادق فاخرة في العاصمة الإماراتية، مما يبرز جاذبية المدينة المتنامية كوجهة عصرية.

جدول رحلات سنغافورة ابتداء من 1 فبراير 2025 (بالتوقيت المحلي)

الأيام نوع الطائرة الهبوط الوجهة الاقلاع المصدر رقم الرحلة يوميا 09:35 +1 سنغافورة 22:05 أبوظبي EY498 يوميا 23:20 أبوظبي 19:25 سنغافورة EY499

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الجهة التالية:

المسؤول الإعلامي المناوب

مجموعة الاتحاد للطيران

هاتف متحرك: +971 50 818 9596

بريد إلكتروني: dutymediaofficer@etihad.ae

-انتهى-

#بياناتشركات