مقصورة الإيوان، الجناح الوحيد المكوّن من ثلاث غرف في السماء في العالم، تسجّل ظهورها الأول في اليابان

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تدشّن الاتحاد للطيران تشغيل أولى رحلات طائرتها الشهيرة إيرباص A380 إلى اليابان، حيث وصلت الطائرة إلى مطار ناريتا الدولي في طوكيو بتاريخ 18 يونيو. ويمثل هذا الحدث محطة بارزة في مسيرة الناقلة الوطنية لدولة الإمارات، مع بدء تشغيل الطائرة ذات الطابقين يومياً بين العاصمتين أبوظبي وطوكيو.



وتوفر الطائرة سعة إضافية على هذه الوجهة إلى جانب تجربة سفر أكثر تميزاً، إذ تضم أربع درجات سفر مختلفة، وتقدّم تجربة مقصورة الإيوان للمرة الأولى في اليابان، ما يتيح للمسافرين من وإلى طوكيو الاستمتاع بأرقى مستويات الفخامة في عالم الطيران.



في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "تُعد طوكيو إحدى الوجهات المفضلة لدى ضيوفنا، ويسعدنا اليوم الارتقاء بتجربة السفر على هذه الوجهة من خلال تشغيل طائرة A380 الشهيرة. ويجسد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتعزيز حضورنا في اليابان، واستجابتنا للطلب المتنامي على السفر بين أبوظبي وطوكيو."



وتابع: "وتمثل هذه الخطوة عودة الطائرة الثامنة من طراز A380 إلى أسطول الاتحاد للطيران، ما يعزز عروضنا المتميزة ويوفر خيارات أوسع لضيوفنا. ومن خلال درجات السفر الأربع على متن الطائرة، نواصل تقديم مستويات استثنائية من الراحة والخدمة التي تتميز بها تجربة الاتحاد للطيران."



وتسهم السعة الإضافية في تعزيز الربط الجوي وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الزوار اليابانيين لاكتشاف أبوظبي أو مواصلة رحلاتهم عبر شبكة وجهات الاتحاد العالمية الواسعة. كما يمكن للمسافرين العابرين الاستفادة من تجربة سلسة في مطار زايد الدولي أو الاستمتاع بإقامة فندقية مجانية ضمن برنامج التوقف في أبوظبي من الاتحاد للطيران.



على متن الطائرة

تقدّم طائرة الاتحاد للطيران من طراز A380 عالماً من الفخامة، حيث يُمنح كل ضيف تجربةً فريدةً وراقية.



وتوفر أجنحة الدرجة الأولى راحة وخصوصية على مثيل لها مع تسع مقصورات خاصة مُجهزة بأدوات مائدة أنيقة، وكرسي استرخاء جلدي واسع، ومقعد عثماني منفصل يتحول إلى سريرٍ مسطحٍ مقاس 80 بوصة، إضافة إلى وحدات خاصة للعناية الشخصية وغرفة استحمام خاصة.

في الطابق العلوي، يُمكن لضيوف درجة الأعمال الاستمتاع بـ70 مقصورة من الاستوديوهات الخاصة لرحلة خالية من التوتر، إضافة إلى ردهة الاستقبال، وهي صالة استرخاء مُجهزة بالكامل بين الدرجة الأولى ودرجة الأعمال. وتُبقي خدمة الواي فاي الشاملة الضيوف المسافرين على اتصال طوال رحلتهم، لإنهاء أعمالهم أو لمشاركة أجواء العطلة مع العائلة والأصدقاء.

في الدرجة السياحية، تبدأ الرحلة بمنطقة ترحيب مُخصصة تُهيئ الجو لتجربة طيران ممتعة. تتميز المقصورة بـ 68 مقعدًا بمساحة أرجل إضافية تصل إلى 4 بوصات، إلى جانب 337 مقعدًا في الدرجة السياحية العادية. وقد صُممت هذه المقاعد لتوفير أقصى درجات الراحة، مع مساند رأس ثابتة الجناح ووسائد كبيرة.

جناح الإيوان

تُعد مقصورة الإيوان التي تتسع لضيفين، في قمة الفخامة، وهي الجناح الوحيد في العالم المكون من ثلاث غرف في السماء، وتتميز بغرفة معيشة خاصة وغرفة نوم وحمام داخلي مُجهز بدُش على ارتفاع 40,000 قدم.

ويضمن فريق مُتخصص من طاقم الضيافة في الاتحاد للطيران خدمة لا تُضاهى، حيث يمكن لضيوف الإيوان الاستمتاع بتجربة طهي فريدة من نوعها مع قائمة طعام انتقائية وخيارات واسعة تتضمن الفطور في السرير، وخدمة "ذا ريزيدنس سيجنيتشر تي"، أو الشمبانيا والكافيار.

جدول الرحلات (بالتوقيت المحلي)

نوع الطائرة أيام الرحلات موعد الهبوط الوجهة موعد الاقلاع المصدر رقم الرحلة A380 يومياً 12:45+1 طوكيو 21:25 أبوظبي EY800 A380 يومياً 00:20+1 أبوظبي 18:00 طوكيو EY801

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نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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