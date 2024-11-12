المنامة، مملكة البحرين: تشارك العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2024 في قاعدة الصخير الجوية في المنامة. وستعرض الشركة طائرتها من طراز "إيرباص A320"، والتي تتسع لـ 174 مقعداً، مما يوفر للزوار لمحة حصرية عن أسطول العربية للطيران الحديث وتجربة السفر الفريدة على متنها.

وعلى مدار الأيام الثلاثة للحدث، سيتواجد طاقم "العربية للطيران" للترحيب بالزوار على متن الطائرة والإجابة على أية أسئلة تتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. وتسلط "العربية للطيران" من خلال الطائرة "A320" الضوء على التزامها بتوفير تجربة سفر ذات قيمة مضافة، وعرض واحدة من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وسيستمتع الحاضرون بالراحة الإضافية التي توفرها مقصورة الطائرة من خلال أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية، والتعرف على الخدمات التي تقدمها "العربية للطيران" للمسافرين بما في ذلك "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم، و"SkyCafe"، التي تقدم مجموعة متنوعة من أشهى الأطباق بأسعار معقولة.

وواصلت "العربية للطيران" منذ إطلاق رحلاتها الأولى إلى البحرين في عام 2003، تعزيز حضورها في المملكة، حيث تقوم الآن بتسيير 35 رحلة أسبوعياً من مراكز عملياتها في الشارقة وأبوظبي وباكستان، لتلبية احتياجات السكان والزوار على حد سواء.

وتلتزم "العربية للطيران"، التي تشغل حالياً أسطولاً يتكون من 77 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321 و120 طائرة جديدة تحت الطلب، بتوسيع شبكتها وتعزيز تجارب السفر لعملاءها. وتواصل الشركة تنمية شبكتها الواسعة، حيث تربط حالياً أكثر من 200 وجهة من ستة مراكز استراتيجية منتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة (الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة) والمغرب ومصر وباكستان.

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