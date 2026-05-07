​​​بوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "كريديبل إكس" عن إنجاز جولة تمويلية من الفئة (A) بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، وذلك بقيادة شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)؛ المستثمر السيادي العالمي في أبوظبي، وبمشاركة عدد من المستثمرين الحاليين من بينهم شركة "فيرذر فنتشرز".

وتُعدُّ "كريديبل إكس" منصة رقمية مقرّها دولة الإمارات، ومتخصِّصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الحصول على التمويلات الرأسمالية عبر منصتها الرقمية المبتكرة. وترتكز استراتيجية الشركة على تعزيز الشراكات المدمجة، مما يتيح لها توسيع نطاق خدماتها بكفاءة عالية، عبر شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين لتلبية احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتأسَّست الشركة في عام 2023، وتخضع لرقابة هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، ونجحت خلال فترة وجيزة في ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل المدمج في دولة الإمارات، حيث تتعاون مع أكثر من 70 شريكاً، وتوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية، بما في ذلك التمويل القائم على الإيرادات، وتمويل الذمم المدينة والدائنة. ويقود الشركة المؤسسون المشاركون أناند ناغاراج وأحمد مالك وحسن رضا، الذين يتمتعون بخبرات واسعة في البنوك العالمية، والتكنولوجيا المالية، والمنصات الرقمية.

ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب الزخم القوي الذي تحققه "كريديبل إكس"، بما في ذلك نجاحها مؤخراً في الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2025، مما مكَّن الشركة من توسيع نطاق عمليات الإقراض لديها، وتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى مجموعة واسعة من حلول التمويل. وسيدعم هذا الاستثمار شركة "كريديبل إكس" في دعم مسيرة نموها عبر أنشطتها التمويلية وغير التمويلية، مع تعزيز بنيتها التحتية لمواصلة تقديم حلول التمويل المدمج، وتوسيع سوق الإقراض وشبكة الشركاء لديها، إلى جانب تطوير قدراتها التقنية والبيانية لتقديم حلول تمويل أسرع وأكثر كفاءة.

وفي هذا السياق، قال أناند ناغاراج، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريديبل إكس: "يسرُّنا التعاون مع شركة مبادلة للاستثمار بصفتها المستثمر الرئيسي في جولة التمويل من الفئة (A)، في خطوة تعكس ثقة راسخة برؤيتنا الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر حلول التمويل المدمج. وتُعدّ هذه الشركات ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وسيساهم هذا الاستثمار في تسريع توسع منصتنا الرقمية، وتعزيز شبكة شراكاتنا، ودعمنا لمواصلة تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وشفافية، مصممة لتلبية احتياجات السوق المتنامية."

ومن جانبه، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة بقطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: "يسرنا التعاون مع "كريديبل إكس" من خلال صندوق مبادلة للاستثمارات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تقوم به الشركة من دور محوري في توسيع نطاق الوصول إلى الحلول التمويلية، بما ينسجم مع أهدافنا في تحفيز الابتكار، ودعم القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات".

وقال فيصل الحمادي، الشريك الإداري لشركة فيرذر فنتشرز: يسعدنا الترحيب بمبادلة كمستثمر رئيسي في هذه الجولة، حيث نرى في ذلك تأكيداً قوياً على الفرصة التي يوفّرها التمويل المدمج في مجال ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يعكس في الوقت ذاته مدى جاهزية "كريديبل إكس" للتنفيذ والتوسع على نطاق واسع. لقد دعمنا الشركة منذ انطلاقتها، ونراها اليوم تتقدّم لتصبح لاعباً محورياً في بناء منظومة الائتمان في المنطقة

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1.414 مليار درهم إماراتي )385 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

نبذة عن

Further Asset Management

باعتبارها منصة استثمار عالمية، تعمل Further Asset Management على ربط البنية التحتية المالية المبتكرة بأسواق رأس المال العالمية. وتتيح الشركة للمستثمرين المؤسسيين إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية الخاضعة للأطر التنظيمية عبر مجالات رأس المال الجريء والمنتجات المالية المهيكلة والأصول الرقمية.

وتركّز الكيانات التابعة لها على تمكين شركائها من تنفيذ العمليات المالية المتقدمة، بدءاً من الترميز الرقمي للأصول، وصولاً إلى التسويات السلسة وفق أعلى مستويات الأمان والدقة.

وتُعد الشركة شريكاً استراتيجياً موثوقاً في أوساط روّاد الأعمال والمؤسسات من سان فرانسيسكو إلى هونغ كونغ، وتتميّز باعتمادها على رأس المال الموجّه، إلى جانب خبرتها التنظيمية، وقدرتها على دعم نمو الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية عند حدود الابتكار.

نبذة عن "كريديبل إكس"

تعتبر "كريديبل إكس" CredibleX جهة إقراض مرخّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وتقدّم الحلول السريعة والمرنة والشفافة لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومنذ تأسيسها في العام 2023، نجحت "كريديبل إكس" في التوصل إلى شراكات مع أكثر من 70 شريك توزيع، وقدّمت تمويلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال منصتها المدمجة المعتمدة على واجهات برمجة التطبيقات، تُسهم "كريديبل إكس" في تمكين شركاء منظومتها من الوصول السلس إلى التمويل، بما يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي.

