أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، انعقاد جمعيته العمومية عن العام المالي 2025 اليوم في المقر الرئيسي للمصرف، والتي ناقشت جميع بنود جدول الأعمال ووافقت عليها، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بواقع 97.05 فلساً للسهم الواحد، بإجمالي توزيعات يبلغ 3.52 مليار درهم، ما يعادل 50% من صافي أرباح عام 2025، مقارنة بتوزيعات بلغت 83 فلساً للسهم في عام 2024.

كما استعرضت الجمعية العمومية خلال الاجتماع الأداء القوي للمصرف خلال عام 2025، والزخم المتواصل في أعماله، والقاعدة الصلبة والأسس القوية التي يمتلكها لدعم النمو في المرحلة المقبلة.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءاً استثنائياً خلال عام 2025، وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي واستمرار التركيز على تقديم افضل الخدمات للمتعاملين ، وذلك بالتزامن مع مواصلة الاستثمار في تطوير الخدمات والابتكار. إذ حقق المصرف أرباحاً صافية قبل خصم الضريبة بلغت 8.1 مليار درهم إماراتي، وذلك بنمو نسبته 18% على أساس سنوي، فيما وصل العائد على حقوق المساهمين في الفترة نفسها 29%.

كما شهدت الميزانية العمومية نمواً قوياً، مدفوعة بزخم الأعمال ، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 281 مليار درهم إماراتي، بالتزامن مع ارتفاع حجم التمويلات المقدمة للمتعاملين والنمو القوي في ودائعهم. بينما تحسنت جودة الأصول حيث واصلت نسبة الأصول غير المنتجة تحسنها لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وخلال العام، نجح المصرف في استقطاب نحو 283 ألف عميل جديد، ما يعكس الثقة المتزايدة في منتجاته وخدماته ويعزز حضوره في قطاعات الأفراد والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات.

وتزامنت هذه الإنجازات مع إطلاق المصرف استراتيجيته الجديدة "رؤية 2035"، والتي تضع إطاراً واضحاً لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأجل.

وخلال الاجتماع، صادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2025.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي ، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي في التقرير السنوي: " نتوجه بالشكر إلى مساهمينا على ثقتهم المستمرة. فقد حقق مصرف أبوظبي الإسلامي خلال عام 2025 أداءً قوياً ومرناً، حيث بلغت الارباح الصافية للمصرف قبل الضريبة 8.1 مليار درهم إماراتي، بنمو نسبته 18% مقارنة بالعام السابق. وقد مكّننا هذا الأداء، المدعوم بمركز رأسمالي قوي ، من اقتراح توزيع أرباح نقدية بواقع 97 فلساً للسهم، بما يعادل 50% من صافي الأرباح.

وأضاف:" كما حقق المصرف عائداً استثنائياً على حقوق المساهمين بلغ 29%، في انعكاس لنجاح تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية والتشغيلية. وخلال العام، وسّعنا قاعدة المتعاملين باستقطاب نحو 283 ألف متعامل جديد، ما عزز مكانة المصرف عبر قطاعات الأفراد والشركات والمؤسسات. وفي نفس الوقت واصلنا تحقيق المزيد من الانجازات النوعية في مجال الاستدامة، حيث قمنا بخطوات ملموسة لدعم خارطة الطريق الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي بموجبها التزامنا بخفض البصمة الكربونية، وتوسيع نطاق التمويل المستدام. ومع إطلاق رؤية 2035، وضعنا خارطة طريق طموحة تعزز مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي الرائدة في القطاع من خلال الابتكار وتطوير القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتركيز على المتعاماين والالتزام بالنمو المستدام طويل الأجل."

من جانبه، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصرف أبوظبي الإسلامي: "كان عام 2025 عاماً استثنائياً لمصرف أبوظبي الإسلامي، حيث حققنا أرباحاً قياسية ونمواً قوياً في الميزانية العمومية وعوائد رائدة على مستوى القطاع. فقد سجلنا نمواً في الأرباح بنسبة 18%، فيما بلغت الإيرادات مستوى قياسياً قدره 12.3 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بتنوع مصادر الدخل والانضباط في التنفيذ عبر مختلف قطاعات المجموعة. ويعكس العائد على حقوق المساهمين البالغ 29% قوة نموذج أعمالنا وإدارة المخاطر الحكيمة والنمو المتوازن لرأس المال. كما واصلنا توسيع قاعدة المتعاملين بمعدلات قياسية، وعززنا جودة الأصول ، إلى جانب تحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية مع مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأضاف:" ومع إطلاق مصرف أبوظبي الإسلامي استراتيجيته طويلة المدى "رؤية 2035"، نبدأ فصلاً استراتيجياً جديداً، مستندين إلى خمسة أعوام من الأداء المتميز، بهدف ترسيخ مكانة المصرف كمؤسسة مصرفية إسلامية مبتكرة وجاهزة للمستقبل، تركز على النمو المستدام وخدمات مميزة للمك تعاملين وتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين".

وقد حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قياسياً خلال عام 2025، مسجلاً نمواً قوياً عبر مختلف أنشطته، مع تعزيز مكانته في السوق المصرفي بدولة الإمارات. كما واصل المصرف تسريع تبني الخدمات الرقمية، مع تزايد اعتماد المتعاملين على القنوات الرقمية المطورة، في انعكاس للاستثمارات المتواصلة في التكنولوجيا والابتكار وتجربة العملاء.

وانطلاقاً من مكانته الراسخة كأحد أبرز المصارف الإسلامية في المنطقة، ومع قاعدة متعاملين متنامية بشكل ملحوظ، عزز المصرف أسسه للمرحلة المقبلة من النمو، مدعوماً بربحية قوية وميزانية عمومية مرنة وعلامة تجارية موثوقة. ومع إطلاق استراتيجيته طويلة المدى "رؤية 2035"، وضع المصرف خارطة طريق واضحة بعيدة المدى تهدف إلى ترسيخ مكانته كأكثر المصارف الإسلامية ابتكاراً على مستوى العالم، عبر أولويات استراتيجية تقود النمو المستدام والريادة الرقمية وتعزيز القيمة طويلة الأجل خلال العقد المقبل.

لمحة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 281 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (إضىB). ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 75 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق. وحصد المصرف جائزة أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

