أبرز المقتطفات حول الأداء المالي خلال الربع الثاني من العام 2025:

زخم أعمال مستدام - نمت الإيرادات بنسبة 8.3% بفضل الأداء العضوي القوي لجميع شركاتنا الرئيسية العاملة، مما يعكس قوة الأداء التشغيلي.

نمو ربحي صحي مع هوامش مستقرة - حققت الأرباح قبل الفوائد والضرائب نمواً صحياً خاصة في شركتي مينزيز و ALP مع بعض التحديات لترايستار.

مركز مالي قوي - لا تزال الميزانية العمومية قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 12.7 مليار دولار أمريكي، وحقوق ملكية بقيمة 5.8 مليار دولار أمريكي. حوالى 46% من الأصول تعود إلى قطاع الاستثمار، والذي يُبلّغ عن أدائه بشكل رئيسي من خلال الميزانية العمومية وليس من خلال قائمة الدخل.

استثمار استراتيجي في دي إس في - لا تزال DSV أكبر استثمارات الشركة، حيث تمثل أكثر من 36% من إجمالي الأصول.

صافي الدين (باستثناء التزامات الإيجار) بلغ 3 مليارات دولار أمريكي، ومعظم الدين ناتج عن عملية التحوط الممولة لاستثمارنا في DSV.

التدفق النقدي التشغيلي للنصف الأول من العام بلغ 223 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية والاستثمارات 132 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

أبوظبي - أعلنت أجيليتي جلوبال بي إل سي - المالك والمشغل لمجموعة متنوعة من الشركات والمستثمر طويل الأجل في شركات عالمية وإقليمية عن أرباح الربع الثاني من عام 2025 والتي بلغت 24 مليون دولار أمريكي، أو 0.24 سنتاً للسهم الواحد. حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 5% لتصل إلى 97 مليون دولار أمريكي، بينما كانت نسبة الزيادة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 8% حيث وصلت إلى 181 مليون دولار أمريكي، ونمت الإيرادات بنسبة 8% محققة 1.2 مليار دولار أمريكي.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، بلغت الأرباح 45 مليون دولار أمريكي، أو 0.44 سنتاً للسهم. حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 1% لتصل إلى 189 مليون دولار أمريكي، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7% لتصل إلى 354 مليون دولار أمريكي، وزادت الإيرادات بنسبة 12% إلى 2.3 مليار دولار أمريكي.

وقد بلغت قيمة أصول قطاع الاستثمار في أجيليتي كما في 30 يونيو 2025 حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي قيمة الأصول 12.7 مليار دولار أمريكي.

وحول نتائج هذا الربع قال السيد/ طارق سلطان، رئيس مجلس ادارة شركة أجيليتي جلوبال: "حققت المجموعة ربعاً آخر من الأداء التشغيلي الجيد، مدعوماً بالنمو العضوي المستمر في كافة شركاتنا الرئيسية. وبينما نشهد نمواً قوياً في كل من مينزيز وALP، حققت شركة تريستار نمواً ثابتاً في الإيرادات وزيادة في العمليات التشغيلية، إلا أن انخفاض هامش الربح والتحديات في قطاع النقل البحري حالا دون أن يُترجم هذا النمو إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب. ومع ذلك، لا يزال زخمنا التشغيلي وأساسيات شركاتنا قويين."

وأضاف سلطان: "تُمكّننا محفظتنا المتنوعة، التي تشمل بنية تحتية لوجستية حيوية عبر أسواق عالية النمو، من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بفعالية. إننا نواصل تنفيذ استراتيجيتنا، مع التركيز على النمو المنضبط وخلق القيمة."

قطاع شركات أجيليتي جلوبال الخاضعة للسيطرة

خلال الربع الثاني من العام 2025، حققت الشركات التابعة مجتمعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب بلغت 96 مليون دولار أمريكي، وبلغت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 179 مليون دولار أمريكي، كما حققت إيرادات بلغت قيمتها 1,200 مليون دولار أمريكي. وحققت خلال الستة أشهر أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب 174 مليون دولار أمريكي وأرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 339 مليون دولار أمريكي. وإيرادات بلغت 2,343 مليون دولار أمريكي.

خدمات الطيران: مينزيز

حققت "مينزيز للطيران" إيرادات بقيمة 691 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025، وبزيادة بلغت 9% عن نفس الفترة من العام 2024. ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة أحجام الشحن من العمليات الجديدة في البرتغال وإسبانيا، وتحسن عائدات خدمات المناولة الأرضية، وارتفاع أحجام الشحن في جميع المناطق، اذا استثنينا تأثير إغلاق بعض المحطات غير الربحية. في الربع الثاني، قدمت مينزيز خدمات المناولة الأرضية والتزويد بالوقود إلى ما يقرب 1.5 مليون رحلة.

خلال الفترة نفسها، نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة نسبة 13% ونمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بنسبة 24%، مع نمو جميع الأقسام وخطوط الخدمات. ويشير تحسن هوامش الأرباح (EBITDA) و (EBIT) إلى قدرة مينزيز على الاستفادة من منصتها الحالية لتحقيق النمو.

خلال الربع الثاني، وسّعت مينزيز حضورها في صالات كبار الشخصيات في أوروبا، مضيفة صالة Pearl في براتيسلافا إلى محفظتها. ومن المتوقع حصول الشركة على موافقة الجهات التنظيمية للاستحواذ على كامل أسهم شركة G2 Secure Staff الأمريكية خلال الربع الثالث.

الخدمات اللوجستية للوقود: ترايستار

أعلنت شركة ترايستار، وهي شركة متكاملة للخدمات اللوجستية للوقود، عن تحقيق إيرادات في الربع الثاني بلغت 346 مليون دولار أمريكي، وإيرادات قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بلغت 64 مليون دولار أمريكي، وإيرادات قبل الفوائد والضرائب EBIT)) بلغت 33 مليون دولار أمريكي. ويعود هذا النمو في الإيرادات الذي بلغت نسبته 17.3% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024 بشكل رئيسي إلى العمليات الجديدة لبيع الوقود بالتجزئة في سريلانكا، والتي بدأت عملياتها في النصف الثاني من عام 2024. ورغم أن هذا القطاع يُعدّ اليوم منخفض الهامش، إلا أن ترايستار تمتاز بحضورها القوي في السوق، وتتوقع تحسن هامش الربح في عام 2026 مع تحقيق الكفاءة وتوسع الشبكة. وعلى الرغم من استمرار تحديات السوق التي تواجه قطاع النقل البحري خلال الربع، إلا أن الإدارة لاتزال واثقة من إمكانات هذا القطاع على المدى الطويل.

العقارات الصناعية: أجيليتي للمجمعات اللوجستية (خارج الكويت)

خلال الربع الثاني من العام 2025 سجلت أجيليتي للمجمعات اللوجستية (ALP) إيرادات بلغت 14 مليون دولار أمريكي، بزيادة بلغت 13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب 10 ملايين دولار أمريكي.

يواصل الطلب القوي على خدمات التخزين في المملكة العربية السعودية رفع معدلات الإشغال إلى ما يزيد عن 90% وعلى وجه الخصوص في الرياض. ويتقدم العمل في تطوير 226 ألف متر مربع من مساحات التخزين الجديدة لشركة ALP، ووفقاً للجدول الزمني المحدد؛ حيث تم تسليم بعض الوحدات بالفعل، ومن المقرر تسليم الوحدات المتبقية خلال الأشهر القادمة من عام 2025.

يشهد قطاع التخزين في دول مجلس التعاون الخليجي طلباً قوياً مدفوعاً بنمو التجارة الإلكترونية، وتوسع شركات الخدمات اللوجستية للطرف الثالث (PL3)، وبرامج التنويع الصناعي التي تقودها الحكومات. وفي أفريقيا، تواصل ALP تقييم الفرص المتاحة في الأقاليم التي تمثل نقاط وصل أو معابر لوجستية عالية النمو، وخاصة في شرق أفريقيا، حيث لا تكفي البنية التحتية اللوجستية الحديثة المتوفرة لتلبية الطلب.

قطاع استثمارات أجيليتي جلوبال

بلغت القيمة الدفترية لأصول قطاع الاستثمار في أجيليتي جلوبال كما في 30 يونيو 2025 مبلغا وقدره 5.5 مليار دولار أمريكي. وتشمل الأصول الرئيسية للقطاع حصصاً في DSV والريم مول.

حققت DSV، أكبر استثمار تابع لأجيليتي جلوبال، أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2025. وتعكس هذه النتائج استمرار قوة عملياتها العضوية، حيث يتواصل دمج شركة "دي بي شنكر" أحدث استحواذات الشركة، وفقاً للخطط الموضوعة. وبالرغم من تقلب سعر السهم خلال هذه الفترة؛ إلا أننا نقوم بالتصرف بحكمة ونستمر بمراقبة وإدارة التحوط القائم على أسهمDSV للحماية من أي انخفاض في سعر السهم وإعادة هيكلة المكاسب بناءً على الأداء الجوهري لـ DSV. وقد ارتفعت قيمة هذا الاستثمار 12% كما في تاريخه.

تمتلك أجيليتي جلوبال حصة في الريم مول الواقع في جزيرة الريم بأبوظبي، الذي يعتبر أحدث وجهة عائلية مميزة للتسوق وتناول الطعام والترفيه، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 183.4 ألف متر مربع. يضم المركز التجاري متاجر هايبر ماركت وصالات ترفيهية ومعارض مميزة للأثاث المنزلي، وسيضم حوالي 400 علامة تجارية عالمية ومحلية. ومن أبرز ما تم افتتاحه مؤخراً متجر "شرف دي جي"، وهو صالة ضخمة لبيع الإلكترونيات بمساحة 3,334 متراً مربعاً، ويضم 34 منطقة مخصصة للتعرف على ماركات الاجهزة الالكترونية المختلفة، مما يجعله أكبر متجر من نوعه في أبوظبي.

وكما في يونيو 2025، تم افتتاح حوالى 66% من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في الريم مول، وهناك 14% إضافية قيد التجهيز حالياً، لتصل نسبة المساحة الإجمالية الفعلية المؤجرة إلى 80%. وكما في يوليو 2025، وقّعت إدارة المول على عروض لـتأجير 4% إضافية. وخلال شهري مايو و يونيو سجل المركز التجاري أرقاماً قياسية متتالية في أعداد الزوار ومبيعات المستأجرين، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بنسبة 30% و40% على التوالي.

نبذة حول أجيليتي جلوبال

أجيليتي جلوبال هي مشغل ومستثمر طويل الأجل للعديد من الشركات العالمية والإقليمية. وتشمل محفظتها من الأصول الدولية القيمة أكبر شركة لخدمات الطيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة لوجستية عالمية للوقود (ترايستار)؛ شركة رائدة في تطوير وتشغيل المجمعات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ وغيرها من الشركات في مجال الخدمات اللوجستية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات المواقع البعيدة، والخدمات اللوجستية للقطاع العام. وهي تمتلك حصص أقلية في شركة DSV، أكبر وكيل شحن في العالم؛ وريم مول، وهو مركز تجاري ضخم في أبو ظبي؛ وتضم محفظتها شركات في قطاع العقارات التجارية وخدمات سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب شركات تكنولوجية ناشئة تختص في تمكين التجارة الإلكترونية، ونقل الطاقة، وسلسلة الإمداد الرقمية، والمزيد. حضور أجيليتي جلوبال العالمي يتجاوز 70 دولة في القارات الست، مع قوة عاملة تبلغ 56,000 موظفاً. وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية .(ADX)

