افتتحت مجموعة البركة ش.م.ب (م) ("المجموعة") العام 2026 بمستويات أداء مالية وتشغيلية جيدة، مؤكدة قدرتها المستمرة على تحقيق نمو مستدام، وذلك امتداداً للزخم القياسي الذي حققته خلال العام 2025، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بتزايد التحديات والتقلبات.

وقد سجلت المجموعة نمواً ملحوظاً في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم، الذي ارتفع بنسبة 12% ليبلغ 52 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2026 مقارنة بـ 46 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2025، فيما بلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 4.31 سنتاً أمريكياً في الربع الأول من العام 2026 مقابل 3.84 سنتاً أمريكياً للفترة ذاتها من العام الماضي. ويجسّد هذا الأداء المُميّز قدرة المجموعة على تعظيم العوائد من أنشطتها الأساسية وتعزيز جودة الإيرادات عبر مختلف قطاعات الأعمال.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم 69 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2026 مقارنة بـ 34 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 102% رغم تقلبات احتياطيات تحويل العملات الأجنبية. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى صافي المكسب من إعادة قياس التضخم المفرط لهذا العام.

وسجل إجمالي صافي الدخل نمواً بنسبة 2% ليصل إلى 93 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2026، مقارنة بـ 91 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2025، مدفوعاً بالتوسع المدروس في المحافظ التمويلية والاستثمارية، وتحسن الهوامش التشغيلية، برغم الضغوط المرتبطة بالتضخم وارتفاع تكلفة التمويل عالمياً.

وعلى صعيد المركز المالي، واصلت المجموعة الحفاظ على متانة قاعدتها الرأسمالية، حيث بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحملة الصكوك 1.42 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 1.37 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3%. فيما بلغ إجمالي الحقوق 2.27 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع 2.19 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، أي بارتفاع نسبته 4%، ويعود ذلك إلى تسجيل احتياطي القيمة العادلة للتضخم المفرط.

كما واصلت المجموعة توسيع نطاق أعمالها، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 31.37مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 31.01 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2025، مسجّلاً نمواً بنسبة 1%، مدعوماً بزيادة حجم التمويلات وتعزيز الحضور في الأسواق الرئيسية، لا سيما في تركيا والأردن.

ويعكس هذا الأداء المتماسك نجاح المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها القائمة على تحقيق توازن دقيق بين النمو المدروس والانضباط المالي، إلى جانب قدرتها على الاستفادة من الفرص النوعية في الأسواق التي تعمل فيها، مع الحفاظ على مستويات متقدمة من إدارة المخاطر والامتثال.

وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح الشيخ عبدالله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة:

"تعكس نتائج الربع الأول من العام 2026 قوة المسار الاستراتيجي الذي تنتهجه مجموعة البركة، وقدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام في مختلف الظروف الاقتصادية. لقد واصلنا خلال هذا الربع تعزيز موقعنا في الأسواق الرئيسية، مستفيدين من تنوع نموذج أعمالنا وانتشارنا الجغرافي، بما مكّننا من تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

إننا ننظر إلى هذه النتائج كجزء من مسار طويل الأمد يركّز على تعظيم القيمة لمساهمينا، وتعزيز كفاءة أعمالنا، وتوسيع قاعدة عملائنا، مع الالتزام الراسخ بمبادئ الحوكمة والاستدامة وخدمة المجتمعات التي نعمل فيها."

ومن جانبه، صرّح السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة:

"يؤكّد الأداء الجيد خلال الربع الأول من العام 2026 متانة الأسس التشغيلية للمجموعة ونجاح استراتيجيتنا في تنويع مصادر الدخل وتعزيز العوائد من الأنشطة الأساسية. لقد واصلت وحداتنا المصرفية تحقيق نمو مضطرد، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات التمويلية والاستثمارية، إلى جانب التقدم الملحوظ في الخدمات العابرة للحدود.

كما أسهمت مبادراتنا الاستراتيجية، وعلى رأسها منصة التمويل التجاري ومبادرة "مصرفية بلا حدود"، في توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز قدرتنا التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، نواصل التركيز على إدارة المخاطر بكفاءة عالية، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير حلول مصرفية مبتكرة، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ويعزز ثقة الأسواق في أداء المجموعة."

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حول مجموعة البركة

مجموعة البركة ش.م.ب. (م) مرخّصة كشركة استثمارية - فئة "1" (مطابقة للمبادئ الإسلامية) من مصرف البحرين المركزي. وتعد مجموعة البركة من روّاد الأعمال المالية والاستثمارية الإسلامية على مستوى العالم حيث تقدم خدمات مالية ومصرفية مميزة للأفراد والشركات والخزانة والاستثمارات وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال وحداتها المصرفية في 13 دولة إلى حوالي مليار شخص.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل تقدّم خدماتها عبر حوالي أكثر من 600 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان وسوريــة بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا.

هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.