كوالالمبور، ماليزيا – أكملت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، الرائدة عالمياً في إصدار أدوات إدارة السيولة قصيرة الأجل المتوافقة مع الشريعة، إعادة إصدار صكوك قصيرة الأجل بقيمة 925 مليون دولار أمريكي على خمسة آجال مختلفة: أسبوعين، وشهر واحد، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، واثني عشر شهراً.

وقد تم تسعير الإصدارات الخمسة بشكل تنافسي على النحو التالي:

3.80 % لإصدار ـصكوك بقيمة 220 مليون دولار أمريكي لأسبوعين؛ 3.85% لإصدار صكوك بقيمة 255 مليون أمريكي لشهر واحد؛ 3.88 % لإصدار صكوك بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لـثلاثة أشهر؛ 3.83% لإصدار صكوك بقيمة 70 مليون دولار أمريكي لـستة أشهر؛ و 3.78% لإصدار صكوك بقيمة 30مليون دولار أمريكي لاثني عشر شهرًا

شهد المزاد مشاركة قوية من شبكة الوكلاء الأساسيين للهيئة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين عبر عدة ولايات قضائية. وبلغ إجمالي العطاءات 2.25 مليار دولار أمريكي، ما يعادل متوسط نسبة تغطية للاكتتاب قدرها 2.43 مرة، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في الأدوات الإسلامية قصيرة الأجل وعالية الجودة التي تصدرها الهيئة، وذلك في ظل تطور أوضاع الأسواق العالمية.

وقال السيد محمد سَفْري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة: "يعكس الطلب العالمي القوي على مزاد اليوم استمرار ثقة المستثمرين في الصكوك قصيرة الأجل عالية الجودة التي تصدرها الهيئة، وذلك رغم تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وفي ظل البيئة الراهنة المليئة بالتحديات، حيث عادت الضغوط التضخمية إلى الظهور وتراجعت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، تواصل صكوك الهيئة قصيرة الأجل توفير حل موثوق للمستثمرين العالميين الباحثين عن الاستقرار والسيولة."

وتُمثّل هذه الصفقة الإصدار السادس للصكوك الذي تصدره الهيئة منذ بداية العام حتى تاريخه، لترتفع بذلك إجمالي الإصدارات في عام 2026 إلى 6.7 مليار دولار أمريكي عبر 27 سلسلة من الصكوك بآجال استحقاق مختلفة. وقد تم تنفيذ جميع الإصدارات ضمن برنامج الهيئة لإصدار الصكوك قصيرة الأجل بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي، والمصنّف بدرجة "A-1" من قبل S&P Global Ratings ودرجة "F1" من قبل Fitch Ratings.

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبنك جائز، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار ة السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ومقرها في كوالالمبور.

