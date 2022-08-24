دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت كريم، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، عن توسيع شبكة خدمتها كريم كويك لتوصيل البقالة والمستلزمات اليومية لتصل إلى 90% من مستخدمي تطبيق Super App في دبي. وتغطي الخدمة مناطق مرسى دبي ومدينة دبي للإعلام والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي وجميرا وموتور سيتي والقوز والمناطق المحيطة بها.

وأطلقت كريم شبكتها من مراكز التوصيل التابعة لخدمة كويك في ديسمبر 2021، ونجحت منذ ذلك الحين في مضاعفة قاعدة عملائها ثلاث مرات، من خلال تزويدهم بالمستلزمات اليومية بسرعة فائقة وأسعار معقولة على مدار الساعة. حيث تغطي الخدمة منتجات البقالة اليومية، بما فيها الفواكه والخضروات والألبان والبيض والمخبوزات وحتى مستلزمات العودة إلى المدارس.

وتستفيد كريم من تقنيةٍ متقدمة في إدارة التنفيذ والمخزون، لتشغيل كامل عمليات سلسلة التوريد وضبطها، بدءاً من تقديم الطلبات ووصولاً إلى شرائها وتوصيلها إلى العملاء وإدارة المخزون. وتضمن هذه التقنية الاستجابة لطلبات العملاء بسرعة أكبر وزيادة دقة عمليات التوصيل، ليتم تجهيزها خلال مدة لا تتجاوز الدقيقتين، فضلاً عن تخفيض نسبة عمليات التبديل إلى أقل من 1%.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تشيس لاريو، رئيس قسم البقالة في شركة كريم: "يسرّنا أن نشهد اليوم تضاعف أعداد عملاء خدمة كويك، بفضل ما تتميز به من سرعة في توصيل الطلبات والمستلزمات اليومية. وتتمثل مهمة كريم في تسهيل حياة العملاء، وهذا ما تقدمه خدمة كويك من خلال توفير تجربة جديدة لتسوق منتجات البقالة. ونعمل على توفير الخدمة في مناطق جديدة في دولة الإمارات والمنطقة ككل، لإضفاء مزيد من السهولة والراحة لأكبر عدد ممكن من العملاء.“

شهد متوسط حجم سلة المشتريات لخدمة كويك زيادة بنسبة 70% منذ إطلاق الخدمة، بينما ازداد عدد منتجات البقالة المقدمة بنسبة 50% منذ شهر يوليو لتتيح للعملاء خيارات أوسع. وتتصدر عبوات الماء قائمة المنتجات الأكثر طلباً من خلال خدمة ”كويك“، يليها في المرتبة الثانية الموز بفارق صغير. كما يختلف نوع المشتريات وسلوكيات العملاء باختلاف الشرائح السكانية، حيث تطلب العائلات في الضواحي عادةً منتجات أكبر سعةً ووزناً، مثل عبوات الزبادي بوزن 1 كغ، بينما يطلب السكان الأصغر سناً في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية الأعلى عادةً عبوات أصغر. ولاحظت كريم اختلاف نوع الطلبات باختلاف الموقع والفترة الزمنية، إذ يزداد الطلب على الحلويات، مثل الشكولاتة وغيرها، في الساعات المتأخرة من بعد الظهيرة، في فترة انتهاء الدوام المدرسي، بينما يزداد الطلب على حبوب الفطور والحليب والخبز في الصباح.

وتخطط كريم لتوسيع شبكتها من مراكز التوصيل التابعة لخدمة كويك في الإمارات والمنطقة. ويوفّر تطبيق كريم أكثر من اثنتي عشر خدمة في دولة الإمارات، بما فيها خدمات النقل وتوصيل الطعام والتنقّل لمسافات قصيرة والدفع وخدمات شركاء كريم، مثل تأجير السيارات وتنظيف المنازل وإجراء اختبار PCR. للاستفادة من خدمة ”كويك“ أو خدمات كريم الأخرى، يمكن للعملاء فتح تطبيق كريم أو تنزيله من متجري أبل آب وجوجل بلاي، أو من خلال التنزيل المباشر على أندرويد.

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لمحة حول كريم:

تقدّم منصة كريم الإلكترونية التطبيق الشامل اليومي الذي يَعِد بمستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط. وتلعب الشركة اليوم دوراً بارزاً في دعم اقتصاد المنطقة المتنامي من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل والتوصيل وتحويل الأموال عبر تطبيق موّحد للهواتف الذكية. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط حياة الناس والارتقاء بها، وبناء مؤسسة رائدة تجسد مصدر إلهام للآخرين. وتأسست كريم في يوليو 2012 وتعمل الآن في أكثر من 100 مدينة منتشرة في 10 دول، كما أنها توفّر مليوني فرصة عمل في المنطقة. وأصبحت كريم شركةً تابعةً ومملوكةً بالكامل لصالح شركة Uber Technologies الأمريكية في يناير 2020. www.careem.com

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