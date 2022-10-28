حققت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى صافي ربح قدره 9.0 مليار درهم وإيرادات قدرها 26.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 150% و133% على التوالي

النتائج المالية القوية تؤكد مواصلة ألفا ظبي لمسيرة نجاحاتها والزخم المتسارع لاستثماراتها نتيجة تنفيذ الشركة لاستراتيجية النمو والتوسع عبر قطاعاتها الأساسية ومنصتها المتنوعة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة ش.م.ع." ("ألفا ظبي" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الاستثمارية القابضة الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: AlphaDhabi؛ عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى للعام الجاري عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وعلى مدار العام، واصلت ألفا ظبي رفع وتيرة أنشطتها الاستثمارية، مستندةً على أدائها القوي عبر قطاعاتها الأساسية ومنصتها المتنوعة. وأعلنت المجموعة عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، وسجلت صافي ربح بلغ 9.0 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 150% على أساس سنوي، ارتفاعاً من 3.6 مليار درهم إماراتي. وحققت إيرادات الشركة نمواً كبيراً بلغ 133% على أساس سنوي لتصل إلى 26.6 مليار درهم إماراتي، مع مساهمات قوية من قطاع الرعاية الصحية الذي لا يزال يشهد طلباً قوياً، وقطاع العقارات والإنشاءات والقطاعات الصناعية، والتي لا تزال تمثل محفزات قوية لنمو المجموعة.

وعلق المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة قائلاً : "واصلت ألفا ظبي نجاحها في تحقيق نتائج مالية قياسية بالتزامن مع ترسيخ مكانتها الريادية على المستوى الإقليمي كشركة استثمار قابضة. ولم تدّخر الشركة جهداً في تعزيز قوة محفظة أعمالها المتنوعة بالتزامن مع الزخم الإيجابي الذي تشهده أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بأسس اقتصادية قوية والمشهد المزدهر لأسواق رأس المال بخلاف التوقعات العالمية".

وأضاف المهندس حمد سالم محمد العامري: "لقد استثمرنا على مدار العام حصة كبيرة من رأس مال المجموعة في تنويع محفظتنا بالتزامن مع توسعنا في أسواق جديدة، ونجحنا في تعزيز نمو الأرباح عبر المجموعة على جميع المستويات. وبالنظر إلى المستقبل، واستناداً على مركز السيولة القوي لدينا، سنواصل نشاطاتنا على صعيدي الاستثمار والاستحواذ مع استمرار توظيف رأس المال بشكل فعال في الفرص ذات القيمة المتراكمة التي تساعدنا على الوصول إلى الحد المستهدف من العوائد، وتسمح لنا أيضاً بتوسيع استثماراتنا وتنويع منصتنا بشكل أوسع بحيث نوفر قيمة أكبر لمساهمينا".

تمضي ألفا ظبي قدماً في عمليات الاستحواذ والاستثمارات ضمن استراتيجية نموّها، فقد أعلنت عن العديد من الصفقات الرئيسية خلال الربع الثالث من العام الجاري شملت الاستحواذ (الخاضع للموافقات النهائية والتنظيمية) عبر مجموعة "بيور هيلث" التابعة لها على حصة أقلية في شركة "أردنت" للخدمات الصحية (Ardent Health Services)، وهي رابع أكبر مشغل خاص لمستشفيات الرعاية الحرجة في الولايات المتحدة. وسيعمل هذا الاستحواذ على توسيع وتنويع محفظة الرعاية الصحية المتنامية لمجموعة ألفا ظبي. إضافة إلى ذلك، واصلت ألفا ظبي ترسيخ مكانها والتزامها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال الاستحواذ أوائل شهر أكتوبر 2022 على حصة أقلية في شركة "كاليون إنيرجي" للطاقة النظيفة في تركيا.

وتمثل هذه الصفقة أيضاً باكورة استثمارات ألفا ظبي في السوق التركية، حيث تواصل المجموعة تنفيذ استراتيجية التنويع الخاصة بها والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق الجديدة. وما يزال توسيع محفظة ألفا ظبي خارج دولة الإمارات العربية المتحدة يؤتي ثماره، إذ بلغت الإيرادات من الاستثمارات الخارجية 3.4 مليار درهم إماراتي منذ بداية عام 2022 وحتى تاريخه، بارتفاع سنوي قدره 160%.

وتحافظ المجموعة على ميزانية عمومية قوية محققةً زيادة كبيرة في إجمالي قيمة الموجودات التي وصلت إلى 109.1 مليار درهم إماراتي، بارتفاع كبير مقارنةً عمّا كانت عليه نهاية عام 2021 على خلفية النشاط الاستثماري القوي ودمج البيانات المالية بالكامل لشركة "الدار العقارية" مع بيانات المجموعة. كما تتمتع المجموعة بتمويل جيد ومركز مالي قوي بلغ 16.9 مليار درهم إماراتي، والذي ستقوم بتوظيفه لدعم وتنفيذ خططتها التوسعية على صعيد القطاعات والمناطق الجغرافية. ومن خلال نموذج التشغيل القوي، ومركزها المالي المتين، والتوظيف الفعال لرأس المال، ونهجها الاستثماري السريع والمرن، تتمتع ألفا ظبي بمكانة ريادية تتيح لها مواصلة نموها والاستفادة من الفرص الاستثمارية، مع تحقيق قيمة للمساهمين على المديين القريب والبعيد.

الأرقام وملخص الأداء المالي

مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه الفترة ذاتها من العام الماضي نسبة التغيير على أساس سنوي (%) الإيرادات 26.6 11.4 133% صافي الأرباح 9.0 3.6 150% أرباح الحصص بالدرهم 0.68 0.35 94%