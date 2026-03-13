الدوحة - قامت استثمار القابضة ش.م.ع.ق. بتوزيع العوائد نصف السنوية الثالثة عن الشريحة الأولى من الصكوك المقومة بالريال القطري، بمعدل ربح سنوي 8.75%.

كانت استثمار القابضة قد أصدرت في أغسطس 2024 الشريحة الأولى من برنامج صكوك الذي تبلغ قيمته 3.4 مليار ريال قطري والمدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

وتشمل قائمة المستثمرين بنوك وشركات تأمين ومديري أصول، حيث لاقى الإصدار اهتماماً من قبل المستثمرين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهو الاهتمام الذي يعكس الثقة المتزايدة في قدرة استثمار القابضة على تحقيق قيمة متنامية للمساهمين والمستثمرين.

في سياق متصل، كانت استثمار القابضة قد أعلنت مؤخراً عن ضمها إلى قائمة الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي من قبل مؤسسة فوتسي راسل، عقب المراجعة نصف السنوية التي أجرتها المؤسسة العالمية، وهو ما يتسق مع الأداء المتصاعد الذي أظهرته النتائج المالية لشركة استثمار القابضة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، والتي سادتها ارتفاعات جماعية في جميع مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وكان آخرها تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 938 مليون ريال قطري (257 مليون دولار أمريكي) للعام 2025 بزيادة قدرها 122% على أساس سنوي.

وتستمر رؤية الشركة واستراتيجياتها التوسعية إقليمياً ودولياً في الإسهام بفاعلية في النمو اللافت لاستثمار القابضة، والتي تنتشر شركاتها ومشاريعها في 10 دول بين مشروعات الرعاية الصحية في كل من قطر، الجزائر، العراق، وليبيا، وقطاع الخدمات الذي شهد توسعات في قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، ليبيا، الأردن، كازاخستان وجزر المالديف، ومشروعات قطاع التطوير العقاري والاستثمارات السياحية في كل من قطر والعراق وجزر المالديف، وقطاع المقاولات التخصصية في كل من قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، الجزائر وسوريا.

انتهى-