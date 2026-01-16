أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، إلى جانب كلًّ من شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة "إي دي إف باور سوليوشنز"، وشركة "جينكو باور تكنولوجي ليمتد" (جينكو باور)، عن إصدار سندات خضراء طويلة الأجل لإعادة تمويل مشروع "محطة الظفرة المستقلة للطاقة الشمسية" بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار درهم إماراتي (870.75 مليون دولار أمريكي).

وصدرت هذه السندات بسعر قسيمة 5.794% وتستحق السداد بشهر يونيو من عام 2053. ويُتوقع أن تحصل على تصنيف A3 من وكالة "موديز"، وA من "ستاندرد آند بورز".

وستُستخدم الأموال المتحصلة من هذه السندات الخضراء بشكل رئيسي لإعادة تمويل التزامات الدين المالي القائم للمحطة. وقد تولى عملية تنسيق الإصدار كلٌّ من بنك "بي إن بي باريبا" و"إتش إس بي سي" بصفتهما منسقين عالميين مشتركين. كما عمل كلٌّ من بنك "كريدي أجريكول سي آي بي"، و"إم يو إف جي"، و"ستاندرد تشارترد بنك"، و"إس إم بي سي" كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب، إلى جانب بنك "بي إن بي باريبا" و"إتش إس بي سي".

ويتوافق استخدام العوائد المتحصلة من السندات مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) لعام 2025، ومع المتطلبات الفنية القطاعية للمعيار المعتمد من مبادرة السندات المناخية لفئة "الطاقة الشمسية".

وفي هذه المناسبة، قال فريد العولقي، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في "طاقة": "بعد أكثر من عامين من التشغيل التجاري الكامل، يسرّنا أن يتم اعتماد سندات محطة "الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية" كسندات خضراء بالكامل، وهذا يعود لسجلها التشغيلي الحالي وأدائها المستقبلي، حيث من المتوقع أن تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.4 مليون طن متري سنوياً. كما أن إصدار هذه السندات الخضراء يعزز التزام إمارة أبوظبي باستراتيجيتها الأوسع للتحول في قطاع الطاقة. ونحن في شركة "طاقة"، نفخر بالمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لتوليد ثلثي إجمالي قدرتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030."

وكانت "طاقة" قد رفعت قدرة توليد الكهرباء لديها إلى 70 جيجاواط تقريباً بحلول 30 سبتمبر 2025، وذلك في إطار خططها الهادفة لزيادة إجمالي قدرتها ليصل إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030.

ومن جهته قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة "مياه وكهرباء الإمارات": "يُمثّل إصدار السندات الخضراء لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ثاني طرح لسندات الدخل الثابت في مجال الطاقة الشمسية تنفذه شركة مياه وكهرباء الإمارات، وذلك بعد إصدار سندات "نور أبوظبي" الخضراء مطلع عام 2022. يسهم استقطاب مستثمري الدخل الثابت إلى قطاع الطاقة في أبوظبي في توفير تمويل تنافسي طويل الأجل، وتعزيز علاقات المستثمرين على مستوى أبوظبي ودولة الإمارات، فضلاً عن إتاحة الفرصة لإعادة توجيه رأس المال نحو تطوير مشاريع مستقبلية للطاقة الشمسية الكهروضوئية. تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات تسريع وتيرة الانتقال في قطاع الطاقة في دولة الإمارات من خلال تنفيذ مشاريع نوعية في مجال الطاقة المتجددة، ونتطلع إلى إبرام صفقات جديدة لمشاريع قادمة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية بما يدعم تحقيق أهداف الاستدامة".

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تفخر ’ مصدر‘ بنجاحها في جمع أكثر من 2.75 مليار دولار من خلال إصدارات السندات الخضراء، وهو ما يعكس أهمية مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى والقابلة للتمويل وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، إلى جانب دورها المهم في توفير طاقة نظيفة وآمنة وبأسعار تنافسية. وتجسد محطة الظفرة، باعتبارها واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم، التزام ’مصدر‘ بتحفيز التمويل المستدام وتوسيع نطاقه بما يسهم في تسريع الجهود الرامية لتطوير منظومة الطاقة العالمية".

وعقب لوك كوتشلين، الرئيس النفيذي لمجموعة "إي دي إف" و لشركة "إي دي إف باور سولوشنز" في الشرق الأوسط: "تم تدشين محطة "الظفرة" للطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال مؤتمر الأطراف (COP28) ، والتي طورتها شركة "إي دي إف باور"و "إي دي إف باور سولوشنز" بالشراكة مع عدد من الشركاء، حيث رسخت أداءً تشغيلياً قوياً من خلال توفير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة تسهم اليوم في تزويد 200 ألف منزل بالكهرباء. ويشكّل إعادة التمويل بقيمة 870.75 مليون دولار أمريكي محطة رئيسية في مسيرة المشروع، ويمكّنه من الحصول على تصنيف أصل أخضر بنسبة 100%."

وأضاف: "تسهم عملية إعادة التمويل عبر السندات الخضراء في دعم استمرارية تشغيل المحطة وتعزيز مرونتها على المدى الطويل، فضلاً عن دورها في تقوية منظومة الطاقة في مواجهة آثار تغير المناخ ودفع طموحات أبوظبي في مجال التحول في قطاع الطاقة. كما تعزز هذه الخطوة دور شركة "إي دي إف" كلاعب رئيسي في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، عبر توفير حلول مبتكرة ومنخفضة الكربون من خلال أدوات التمويل المستدام في دولة الإمارات".

وقال تشارلز باي، رئيس الأعمال الدولية في شركة "جينكو باور": "يُعدّ نجاح عملية إعادة تمويل السندات الخضراء محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية يُعد تأكيدًا بارزًا لجودة أصول المشروع، وكفاءته التشغيلية، واستدامة جدواه على المدى الطويل. كما يعكس هذا الإنجاز الثقة الواضحة والدعم القوي الذي تحظى به إمارة أبوظبي من أسواق رأس المال العالمية، في ضوء ما تمتلكه من مشروعات طاقة متجددة قابلة للتمويل على نطاق المرافق العامة. في شركة "جينكو باور"، نؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة التعاون مع أبرز الرعاة والممولين والمستثمرين المؤسسيين، لتطوير بنية تحتية عالية الجودة في مجال الطاقة المتجددة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية. ونؤمن بأن الشراكات القائمة على الثقة والممتدة على المدى الطويل تُعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمارات المستدامة، وفتح آفاق جديدة للنمو، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة عالميًا."

وقال علي البشر، المدير التنفيذي لشركة "الظفرة بي في للطاقة: "تمثل عملية إعادة التمويل هذه خطوة مهمة في مسيرة شركة "الظفرة للطاقة"، حيث تعكس الأداء التشغيلي المستقر للمشروع، والنهج القوي لإدارة المخاطر، ووضوح التدفقات النقدية على المدى الطويل. كما يعزز نجاح إصدار السندات الخضراء من المرونة المالية للمشروع ويدعم استمرارية تشغيله بكفاءة عالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير الاستدامة."

وكانت محطة "الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية" قد تم افتتاحها في عام 2023، واعتُبرت في ذلك الوقت، واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد قيد التشغيل في العالم. وتضم هذه المحطة الرائدة عالمياً ما يقارب أربعة ملايين لوح شمسي مبتكر ثنائي الوجه لزيادة إنتاج الطاقة، وتستخدم أحدث روبوتات تنظيف من نوعها في العالم تعمل بالطاقة المنتجة من المحطة نفسها ولا تستخدم أي مياه، ما يسهم في توفير كميات كبيرة من المياه مقارنة بالحلول التقليدية لتنظيف الألواح الشمسية.

وتمتلك شركة "طاقة" حصة 40% في المحطة، و"مصدر" 20%، بينما يمتلك الشريكان الآخران، "إي دي إف باور سوليوشنز" و"جينكو باور"، حصة 20% لكل منهما في المحطة.

للاستفسارات الإعلامية: (media.hq@taqa.com)

نبذة عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة":

تأسست "طاقة" في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيس في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز:TAQA) ). تمتلك "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه وأصول نقل الكهرباء والمياه وتوزيعهما، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، إلى جانب عمليات استكشاف وإنتاج، ونقل وتخزين النفط والغاز. كما تمتلك "طاقة" وتدير أصولاً تنتشر في 25 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.taqa.com ، ومتابعة صفحاتنا عبر وسم @TAQAGroup على منصّات "لينكدإن" و"تويتر" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

نبذة عن شركة مياه وكهرباء الإمارات:

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعةلـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae .

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: communications@ewec.ae

نبذة عن "مصدر":

تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة في عام 2006، وتسهم الشركة بدور رائد في الجهود العالمية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار وتطوير وتشغيل مشروعات عالمية تقدم عوائد تجارية وتوفر طاقة نظيفة وموثوقة بتكلفة مناسبة.

لدى "مصدر" خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الطاقة المتجددة، وتمتلك محفظة مشروعات متنوعة ومنخفضة المخاطر بقدرة إجمالية تتجاوز 65 غيغاواط، منتشرة في مختلف أنحاء العالم بما يشمل أسواق الطاقة الأسرع نمواً في العالم.

وبدعم من الشركات المالكة لها: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تواصل "مصدر" توسيع حضورها العالمي مستهدفة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، بما يعزز دورها في تسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: press@masdar.ae

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.masdar.ae

نبذة عن "إي دي إف باور سولوشنز"

تُعد "إي دي إف باور سولوشنز" لاعباً دولياً في قطاع الطاقة يجمع بين خبرات "إي دي أف رينوبلز" وقطاع الأعمال الدولية لمجموعة "إي دي أف"، حيث تقوم بتطوير وبناء وتشغيل مرافق إنتاج الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، إضافة إلى حلول الطاقة المرنة وحلول نقل الكهرباء. وتعمل الشركة على تنفيذ مشاريع تنافسية ومسؤولة ذات قيمة مضافة، تجسيداً لدورها كأحد أبرز المساهمين في دفع التحول في قطاع الطاقة على مستوى العالم. وتتواجد فرق عمل "إي دي إف باور سولوشنز" في 25 دولة، حيث تجسّد التزام الشركة تجاه الشركاء المحليين من خلال توظيف خبراتها وقدراتها الابتكارية في مواجهة تحديات تغير المناخ، مع تشغيل قدرة إجمالية مركبة تبلغ 31 جيجاواط حول العالم. وتستند الشركة إلى خبراتها التكنولوجية والتجارية ومعرفتها العميقة بالأسواق المحلية لتطوير حلول مبتكرة تدعم مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير أنظمة كهربائية أكثر كفاءة.​

وتوفر "إي دي إف باور سولوشنز" باقة واسعة من التقنيات لإنتاج الكهرباء منخفضة الكربون تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية، إضافة إلى حلول تعزز مرونة منظومة الطاقة مثل تخزين الطاقة بالبطاريات ومحطات الضخ والتخزين والحلول الحرارية الهجينة منخفضة الكربون، فضلاً عن حلول تساهم في خفض البصمة الكربونية للعملاء مثل التنقل الكهربائي والهيدروجين والحلول خارج نطاق الشبكة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.uae.edf.com :

ولمتابعتنا على لينكدإن https://www.linkedin.com/company/edfmiddleeast :​

نبذة عن "جينكو باور"

تأسست شركة "جينكو باور" في عام 2011، وهي تعد من الشركات العالمية الرائدة كمنتج مستقل للطاقة، حيث تقوم بتطوير وبناء وتمويل وامتلاك وتشغيل مشاريع الطاقة الشمسية في مختلف أنحاء العالم، مع التزام راسخ بجعل الطاقة الشمسية أحد أكثر مصادر الطاقة استدامة وتنافسية على مستوى العالم.​

وحتى شهر سبتمبر 2025، بلغت القدرة التشغيلية لمشاريع "جينكو باور" في مجال منتجي الطاقة المستقلين في الصين نحو 6 جيجاواط، إضافة إلى ما يقارب 4.35 جيجاواط من مشاريع الطاقة الشمسية المطوَّرة والمبنيّة والموضوعة قيد التشغيل دولياً، ضمن محفظة عالمية متنوّعة تشمل أكبر محطة طاقة شمسية أحادية الموقع قيد التشغيل في العالم، مع استمرار الشركة في تطوير محفظة مشاريع متعددة الجيجاواط في أسواق محورية تشمل الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.jinkopower.com

