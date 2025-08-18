تتضمن النتائج خسارة غير متكررة وغير نقدية نتيجة إعادة تقييم العمليات الغير مستمرة

الكويت - أعلنت أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع، الشركة المتخصصة في مجال خدمات سلاسل الامداد والبنية التحتية والابتكار، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام وهي النتائج الأولى بعد الاعلان عن التحول الاستراتيجي في نهج الشركة.

ملخص للتوجه الاستراتيجي الجديد

في 17 يونيو 2025، وافق مجلس إدارة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك.ع.) على توجه استراتيجي جديد يتماشى مع رؤية الكويت 2035، ويهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية المحلية، وإعادة تأكيد مهمة الشركة الأصلية التي وُضعت عام 1979 لتطوير خدمات التخزين والخدمات اللوجستية الحيوية في الكويت.

ولتنفيذ هذا التوجه الاستراتيجي، أعلنت أجيليتي للمخازن العمومية. أنها ستوجه رأس مالها وعملياتها وقيادتها لدعم الأولويات الاقتصادية الكويتية، من خلال خطة استثمارية تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار كويتي حتى عام 2030 في قطاعات ذات أولوية عالية. وأعلنت الشركة أنها تتخذ عدة خطوات هيكلية استراتيجية في إطار إعادة صياغة هويتها التجارية بما يتوافق مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ورعاية المواهب الكويتية.

كذلك، وافق مجلس الإدارة وبناءً على التفويض الممنوح في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 22 مايو 2025، على توزيع أرباح عينية تمثل 20.09% من الأسهم المملوكة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية في شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى منح المساهمين حصة مباشرة في شركة عالية النمو، مع تعزيز التداول الحر لأسهم أجيليتي جلوبال بما يدعم سيولة السهم، وقيمته السوقية. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة حضور سهم أجيليتي جلوبال في السوق، وتدعم إمكانية إدراجها في مؤشرات الأسهم الرئيسية، مما يؤكد التزام مجلس الإدارة بخلق قيمة طويلة الأجل بما يتوافق مع مصالح المساهمين.

النتائج المالية من العمليات المستمرة

وعليه فإن الربع الثاني من عام 2025 هو أول ربع تعلن فيه أجيليتي للمخازن العمومية عن نتائج مالية من العمليات المستمرة، مع تسجيل التأثير غير المتكرر وغير النقدي نتيجة إعادة تقييم أجيليتي جلوبال في البيانات المالية لأجيليتي للمخازن العمومية.

وقد بلغ صافي الدخل من العمليات المستمرة للربع الثاني من عام 2025 مبلغاً وقدره 8.7 مليون دينار كويتي، وبزيادة 196% عن نفس الفترة من العام 2024، وبما يعادل 3.48 فلس للسهم. وبلغت الإيرادات 36.1 مليون دينار كويتي، بينما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 16.2 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، بلغ صافي الربح من العمليات المستمرة 18 مليون دينار كويتي وبما يعادل 7.22 فلس للسهم، بزيادة قدرها 45.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. كما بلغت الإيرادات 73.9 مليون دينار كويتي، بينما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 32.2 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

خسارة غير متكررة وغير نقدية ناتجة عن العمليات المتوقفة

وفقاً للمعيار الدولي رقم 5 لإعداد التقارير المالية، صُنفت أجيليتي جلوبال بي ال سي في الربع الثاني من العام 2025 "كموجودات مُحتفظ بها لغرض التوزيع على المساهمين".

ونتيجة لهذا سجلت الشركة خسارة خاصة بمساهمي الشركة الأم، غير نقدية واستثنائية قدرها 292 مليون دينار كويتي، في بيان الدخل. وتعكس هذه الخسارة التقييم الأولي لأجيليتي جلوبال بما يظهر الفرق بين قيمتها الدفترية وقيمتها السوقية كما في 30 يونيو 2025.

وبناءً عليه، حققت الشركة خسارة قدرها 282 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل سالب 113 فلساً للسهم في الربع الثاني من عام 2025.

وتعتبر هذه الخسارة بمثابة تعديل محاسبي نتيجة لتوزيع الأرباح العينية كما هو مذكور أعلاه ولا تعكس القيمة الاقتصادية لشركة أجيليتي جلوبال التي تواصل أداءها القوي.

تعليقاً على نتائج الربع الثاني قال السيد/ طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي للمخازن العمومية: " لقد استقر الأداء التشغيلي في الربع الثاني، وتحسن صافي الدخل من العمليات المستمرة على أساس سنوي. وبينما سجلت الشركة خسارة مجمعة ناتجة عن تعديل محاسبي غير متكرر وغير نقدي تماشياً مع متطلبات المعيار الدولي رقم 5 لإعداد التقارير المالية، إلا أنها لا تؤثر على أساسيات الأعمال. ويظل تركيزنا منصباً على تهيئة أجيليتي للمخازن العمومية. لتحقيق نمو مستدام، مع التركيز بشكل خاص على الفرص المتاحة في الكويت."

العمليات المستمرة - تحديثات أداء الشركات:

في الكويت، تواصل محفظة شركات أجيليتي للمخازن العمومية التزامها بتنفيذ استراتيجيات النمو، مع السعي الحثيث لاغتنام الفرص المتاحة لتعزيز القيمة والعوائد للمساهمين.

تواصل شركة جلوبال كليرنجهاوس سيستمز - GCS إعطاء الأولوية للتوسع والكفاءة التشغيلية، مُهيّئة نفسها لاغتنام فرص السوق الجديدة. في الوقت نفسه، حققت شركة المعادن والصناعات التحويلية -MRC إنجازاً هاماً بفوزها بمناقصة تطوير وتشغيل منشأة حديثة لاستخلاص المعادن (MRF) لمعالجة المواد الحفازة المستهلكة من مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC) والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC)، مما يُسهم في تحقيق أهداف الكويت في مجال الاستدامة وإعادة التدوير الصناعي.

أما عمليات المجمعات اللوجستية التابعة لأجيليتي للمخازن العمومية في الكويت، فقد حققت تقدماً ملحوظاً في مراحل بناء "ساوث فيليج"، وهو مركز متكامل للتجارة والخدمات اللوجستية والحرفية، مُصمم لخدمة مدينة صباح الأحمد، الجيل الجديد من المشاريع الحضرية في الكويت. يُبرز هذا المشروع دور أجيليتي كداعم رئيسي للبنية التحتية الحديثة، دعماً للنمو الوطني.

قطاع الاستثمار - تحديثات أداء أجيليتي جلوبال:

كما في 30 يونيو 2025، كانت شركة أجيليتي للمخازن العمومية لا تزال تمتلك 51% من أسهم أجيليتي جلوبال، أما بعد توزيع الأرباح العينية الذي تم خلال يوليو، ستكون أجيليتي للمخازن العمومية مالكة لـ 25% من أجيليتي جلوبال، حيث سيتم إلغاء دمج بيانات اجيليتي جلوبال المالية وتسجيلها كشركة زميلة في بيانات أجيليتي للمخازن العمومية المالية بدءاً من الربع الثالث من عام 2025. وعليه، تم الإبلاغ عن أجيليتي جلوبال في نتائج الربع الثاني بما يتماشى مع المعيار الدولي رقم 5 لإعداد التقارير المالية كما هو مذكور أعلاه.

في الربع الثاني من عام 2025، أعلنت أجيليتي جلوبال عن نمو جيد في الربحية مع استقرار هوامش الربح، مدفوعة بشكل رئيسي من شركة مينزيز وأجيليتي للمجمعات اللوجستية. كما حققت ترايستار نمواً ثابتاً في الإيرادات وزيادة في العمليات التشغيلية؛ إلا أن بعض التحديات في قطاعها البحري حدّت من نمو أرباحها قبل الفوائد والضرائب.

وقد حققت أجيليتي جلوبال في الربع الثاني من عام 2025، صافي أرباح بقيمة 24 مليون دولار أمريكي، ونمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 5% لتصل إلى 97 مليون دولار أمريكي، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 8% لتصل إلى 181 مليون دولار أمريكي، وارتفعت الإيرادات بنسبة 8% لتصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي. ولا تزال الميزانية العمومية لأجيليتي جلوبال قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 12.7 مليار دولار أمريكي وحقوق المساهمين 5.8 مليار دولار أمريكي.

نبذة عن أجيليتي للمخازن العمومية:

أجيليتي للمخازن العمومية شركة رائدة في خدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية وفي الابتكار، ومدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي المالي.

