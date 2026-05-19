دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: استقطبت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" استثمارات بقيمة 854 مليون درهم إماراتي في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ما يؤكد استمرار الطلب الاستثماري على دبي باعتبارها مركز محوري رائد للتجارة والصناعة.

وتشمل هذه الاستثمارات التزامات تعهدت بها الشركات العاملة في "جافزا" لتطوير مرافقها وتوسيع نطاق عملياتها في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، وإنتاج الأغذية، والرعاية الصحية، ومناولة المركبات، والمعدات الثقيلة.

واستمر الزخم خلال شهري مارس وأبريل، إذ تم توقيع أكثر من 43% من إجمالي الالتزامات خلال هذين الشهرين.

وتعكس التعاقدات الجديدة مزيجاً واسعاً من الأنشطة التجارية والصناعية، شمل:

شركات مصنّعة للصلب والمنتجات الغذائية والأثاث تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية

شركات مرتبطة بقطاع الرعاية الصحية تستثمر في عمليات طويلة الأمد في دبي

مزوّدو خدمات لوجستية من طرف ثالث يعززون عمليات التخزين

مشغلو الخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة يستثمرون في مساحات مخصصة لمناولة المركبات

تجار المعدات الثقيلة الذين يخدمون المتعاملين في قطاعي الإنشاءات والصناعة

وتواصل "جافزا"، التي تحتضن 12,000 شركة، أداء دور محوري في دعم نمو التجارة والصناعة في دبي. وبفضل قربها من ميناء جبل علي، وما توفره من ربط متكامل بحراً وجواً وبراً، تقدم المنطقة الحرة قاعدة متعددة الأنماط عالية الكفاءة للشركات التي تخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والأسواق الأوسع.

وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": " يعكس حجم هذه التعاقدات، ولا سيما في القطاعات الأساسية مثل الأغذية والرعاية الصحية، توجّه الشركات نحو تعزيز المرونة بالتوازي مع تحقيق النمو. ونلمس اليوم تحولاً واضحاً نحو الاستثمار طويل الأمد، إذ تختار العديد من كبرى الشركات العاملة في جافزا ترسيخ عملياتها الإقليمية والعالمية في دبي لعقود مقبلة".

وأضاف الهاشمي: "يمثل هذا الزخم قوة منظومتنا المتكاملة إلى جانب موثوقية برامج استمرارية الأعمال لدينا، التي أسهمت في الحفاظ على تدفق البضائع رغم الاضطرابات الأخيرة. كما يؤكد ذلك على مكانة دبي كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية والنشاط الصناعي". ومع استمرار نموّ الطلب، نواصل التركيز على تعزيز بنيتنا التحتية وقدراتنا لدعم متعاملينا وتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأمد".

