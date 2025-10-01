الكويت، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي، أعلنت مجموعة الأصول الثقافية عن إنشاء صندوق استثماري بحجم (850) مليون ريال بتمويل من الصندوق الثقافي.

وجرت مراسم التوقيع بين الطرفين خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظّمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، والرئيس التنفيذي لمجموعة الأصول الثقافية عبدالعزيز بن مساعد السليم.

ويساهم الصندوق الثقافي في تمويل الصندوق الاستثماري بمبلغ (200) مليون ريال، بما يجسّد تكامل القطاعين العام والخاص في تمكين الصناعات الثقافية.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز الاقتصاد الثقافي الإبداعي واستدامته، ودعم الشركات المحلية للتوسع عالميًا، وتوطين الملكيات الفكرية والتقنيات الحديثة عبر استقطاب الشركات والاستحواذ على شركات عالمية متخصصة.

ويستثمر الصندوق في مجالات متنوعة تشمل الفنون البصرية، والأزياء والتجزئة الثقافية، والمحتوى الرقمي وتصميم التجارب، والإنتاج المرئي التفاعلي والإعلام، إضافة إلى التقنيات الحديثة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول وتنويع الاستثمارات لضمان استدامة العوائد وتعظيم الأثر الثقافي.

ويمثل الصندوق رؤية مجموعة الأصول الثقافية، وثمرة تكاملها مع دور الصندوق الثقافي كمركز للتميز والتمكين المالي، وجهوده في تطوير بيئات استثمارية جاذبة تسهم في تنمية الاقتصاد الثقافي، بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية المملكة 2030 بجعل الثقافة أسلوب حياة ورافدًا للنمو الاقتصادي ومجالًا لتعزيز مكانة المملكة عالميًا.

-انتهى-

#بياناتشركات