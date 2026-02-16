دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "أورينت للتأمين"، الشركة الرائدة في قطاع التأمين في دولة الإمارات والتابعة لـ " الفطيم"، اليوم عن نتائج مالية استثنائية لعام 2025. وقد حققت الشركة نمواً ملحوظاً وأداءً تشغيلياً قوياً، مؤكدةً تركيزها الاستراتيجي وقدرتها على ترسيخ مكانتها في سوق ديناميكي متسارع النمو.

أبرز المؤشرات المالية للعام المالي 2025:

إجمالي الأقساط المكتتبة: 10.78 مليار درهم، بزيادة 19.3% عن 9.04 مليار درهم في عام 2024.

إيرادات التأمين: 9.23 مليار درهم، بزيادة 21.4% عن 7.6 مليار درهم في عام 2024

صافي الربح بعد احتساب الضريبة: 836 مليون درهم، بزيادة 14.4% عن 731 مليون درهم في عام 2024

إجمالي حقوق المساهمين: 6.16 مليار درهم، بنمو نسبته 18.3% عن 5.21 مليار درهم في عام العام 2024

إجمالي الأصول: 17.27 مليار درهم، بزيادة 10.2% عن 15.67 مليار درهم في عام 2024

إجمالي الاستثمارات بما فيها الأرصدة البنكية: 11.99 مليار درهم، بزيادة 23.4% عن 9.71 مليار درهم عن عام 2024

وفي تعليقه على النتائج، قال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أورينت للتأمين": "تُؤكد النتائج المالية للعام 2025 الزخم القوي الذي تتمتع به شركة ’أورينت للتأمين‘ وامتلاكها مرونة قوية أتاحت لها مواصلة ترسيخ مكانتها في السوق. إن النمو الملفت عبر المؤشرات المالية الرئيسية هو ثمرة التزامنا الراسخ بالتميز والإدارة الحكيمة للمخاطر. هذا الأداء القوي لا يعزز فقط مكانتنا الريادية في السوق، بل يمنحنا أيضاً القوة المالية لاستغلال فرص النمو المستقبلية والاستمرار في تقديم قيمة استثنائية لمساهمينا."

يعكس أداء "أورينت للتأمين" في عام 2025 تركيزاً مستمراً على الابتكار، والتحول الرقمي، والحلول المتمحورة حول العميل. كما حافظت الشركة على مراكز قوية في رأس المال والسيولة، مما يدعم أهدافها في توسيع التواجد السوقي، وتعزيز العروض المنتَجة، وتقوية الكفاءة التشغيلية.

وبالنظر إلى المستقبل، تظل "أورينت للتأمين" ملتزمة بالاستفادة من الرؤى القائمة على البيانات، والتقنيات المتقدمة، والشراكات الاستراتيجية لدفع عجلة النمو المستدام والمربح، والحفاظ على المعايير الريادية في الخدمة.

نبذة عن أورينت للتأمين

تأسست شركة أورينت للتأمين عام 1982، وتُعد من الشركات الرائدة في تقديم حلول التأمين الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وبصفتها جزءاً من الفطيم، تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات التأمين للأفراد والشركات، مدعومة بقاعدة مالية قوية، وحلول مبتكرة، ومستوى متميز من خدمة العملاء.

نبذة عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم إحدى الشركات الخاصّة الأكثر تنوّعاً ونمواً في المنطقة من مقرّها القائم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تملك الفطيم عمليات قائمة في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة والصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية، عبر ابتكار حلول عملية برؤية مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم ما يقارب 33 ألف موظف، حيث تضمّ محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية من أبرز العلامات التجارية الموثوقة، بما في ذلك "تويوتا" و"لكزس" و"إيكيا" و"إيس" و"ماركس آند سبنسر" والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء، في ظلّ التركيز بشكل ملحوظ على الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alfuttaim.com

