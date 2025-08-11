تواصل إعادة هيكلة مديونياتها و تنجح في إنهاء تسوية مع أحد البنوك لتحقق أرباح بقيمة 3.5 مليون د.ك.

تطورات تشغيلية جديدة ومواصلة دعم السوق المحلي بأسعار ثابتة

الكويت: أعلنت "أسيكو المجموعة" عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025 محققة أرباحاً صافية بلغت 8.3 مليون دينار كويتي في تحوّل جذري مقارنة بخسائر صافية قدرها 2.3 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2024، حيث كانت هذه النتائج مدفوعة بالتزام الشركة بسياسة صارمة في إدارة التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية، ونجاحها المستمر في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية، وكذلك ريادتها التشغيلية التي تجعلها شريكاً في مشاريع البنية التحتية الحيوية في الكويت والمنطقة.

معلقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة المجموعة، السيد/ عماد عبدالله العيسى: "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تؤسس لمواصلة تعزيز مركزنا المالي بما يتماشى مع سجلنا التشغيلي القوي وإنجازاتنا في مختلف القطاعات. لقد وضعنا أسساً متينة ترتكز على كفاءة التشغيل، والإدارة الحصيفة، والتزام واضح بتحقيق النمو المستدام، بما يضمن خلق قيمة طويلة الأجل لجميع شركائنا من مساهمين وعملاء ومجتمع. وبثقة، نمضي قدماً نحو تحقيق توازن مالي وتشغيلي يرسّخ مكانة أسيكو كشركة وطنية رائدة قادرة على مواكبة طموحات التنمية في الكويت والمنطقة."

وارتفعت المبيعات من العمليات الصناعية بنسبة 7.9% إلى 35.6 مليون دينار كويتي، فيما تحسّن هامش الربحية من 17% إلى 18% وحافظت على مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية عند مستوياتها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، سجلت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 3.5 مليون دينار كويتي مفارنة بأرباح تشغيلية بلغت 5 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بسبب أن الإيرادات الإجمالية للسنة السابقة كانت مشمولة مع إيرادات القطاع العقاري لدى الشركة والذي تمت بيع الأصول كجزء من عملية إعادة هيكلة مديونيات الشركة التي كان لها أثراً إيجابياً واضحاً على انخفاض إجمالي المديونيات والرسوم من الفوائد التي انخفضت من 8 مليون دينار كويتي إلى 3.7 مليون دينار كويتي.

إعادة هيكلة تساهم في تمكين المركز المالي

توصلت الشركة الى اتفاقية نهائية مع أحد البنوك الدائنة لإعادة هيكلة مديونية بقيمة 128.5 مليون دينار كويتي، ضمن خطة اعادة الهيكلة المالية المعتمدة و نتج عن هذه الاتفاقية تحقيق دخل غير عادي قدره 3.5 مليون دينار، وزيادة بنفس القيمة في حقوق المساهمين. تضمنت الاتفاقية مراحل تنفيذ متكاملة تشمل تحويل ملكية عقار بقيمة 60 مليون دينار، سداد نقدي جزئي بقيمة 2 مليون دينار، وخصومات نقدية وتحويل جزء من الدين إلى أسهم ممتازة.

وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية الشاملة التي أقرّها مجلس الإدارة، بهدف تعزيز الكفاءة المالية وتقوية الميزانية العمومية، وتثبيت موقع "أسيكو" كمجموعة رائدة إقليمياً.

-انتهى-

