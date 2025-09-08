الدوحة – حصلت شركة بلدنا للصناعات الغذائية، التابعة لشركة بلدنا ش.م.ع.ق. على شهادة تصديق القيمة المحلية ICV بنسبة 82.47% ضمن برنامج توطين، وهو مبادرة وطنية تهدف إلى خلق فرص استثمارية محلية وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة داخل الدولة من خلال توطين سلاسل التوريد.

تؤشر نسبة القيمة المحلية التي تصدرت بها بلدنا قطاع الصناعات الغذائية إلى اتساق السياسات التشغيلية للشركة مع أهداف برنامج القيمة المحلية ICV، لاسيما في معدلات إنفاق الشركة داخل الدولة على المشتريات المحلية، تدريب الكوادر، والاستثمارات الرأسمالية.

تسهم نسبة القيمة المحلية في تعزيز تنافسية شركة بلدنا لاسيما في الحصول على العطاءات الحكومية، حبث يوفر برنامح القيمة المحلية أفضلية للشركات ذات النسب المرتفعة في التقييم التجاري للعروض المالية، الأمر الذي يدعم دور بلدنا كشريك في المشروعات والمبادرات الحكومية.

ويأتي هذا الإنجاز منسجماً مع قوة الأداء التشغيلي للشركة وتقدّمها في التوسّع الإقليمي والدولي، حيث وقّعت بلدنا عقودًا أولية للمرحلة الأولى من مشروعها الزراعي-الصناعي المتكامل في الجزائر، كما وافقت على تأسيس شركة في مصر لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وحصلت على موافقة مجلس الإدارة للمُضيّ قدمًا في مشروع صناعي متكامل في الجمهورية العربية السورية.

وقد عقب ماريك وارزيفودا – الرئيس التنفيذي للمجموعة - لشركة بلدنا على تحقيق تلك النسبة اللافتة، قائلاً: "شركة بلدنا فخورة بأن تكون في طليعة الشركات القطرية على مؤشر القيمة المحلية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني وقدرته المتنامية على تلبية متطلبات التوريد للمشروعات الصناعية الضخمة في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والألبان ومنتجاتها. نحن ملتزمون بالتوسع في توطين سلاسل التوريد والحفاظ على وتيرة إسهام متصاعدة في دعم وتنشيط الاستثمارات المحلية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من مشاريعنا، بما يتسق مع الرؤية الوطنية للدولة 2030".

يذكر أن القيمة المحلية هي القيمة الاقتصادية المضافة من العمليات التجارية المحلية والإنفاق داخل الدولة، وتُقاس باستخدام معادلة حسابية توضح مقدار الإنفاق على التكاليف المحلية المؤهلة من مجموع إجمالي الإنفاق. وتقيس هذه المعادلة الحسابية على وجه التحديد حجم المساهمة المقدمة من المشتريات المحلية وتطوير القدرات البشرية وتطوير الموردين المحليين وخلق استثمارات رأسمالية.

