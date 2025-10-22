الشيخ محمد بن حمد: ترسيخ ريادتنا في القطاع اللوجستية

الشيخ عبد الله بن فهد: فتح آفاق جديدة أمام العلامات القطرية والخليجية

ماثيو كيرنز: تلبية احتياجات العملاء على رأس أولوياتنا

الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) – إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2025 حيث حققت الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إجمالي إيرادات بقيمة 1,045 مليون ريال قطري، وصافي ربح قدره 82 مليون ريال قطري. كما بلغت ربحية السهم 0.14 ريال قطري لنفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «جي دبليو سي»: "تواصل الشركة تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الحلول اللوجستية وسلاسل التوريد على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ومن خلال استكمال المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الابتكار وتقديم خدمات عالمية المستوى تتمحور حول العميل، تواصل الشركة تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيّف مع التطورات العالمية المتسارعة، مع اتخاذ خطوات استباقية لإدارة المخاطر الناشئة بكفاء."

وأوضح سعادته أن "جي دبليو سي" تسعى إلى المساهمة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الممتدة حتى عام 2030 والتي تستهدف تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية بالتزامن مع تقديم دعم كبير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال الذي يستحوذ على حصة كبرى من شركات القطاع الخاص ويلعب دوراً محورياً وبارزاً في تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني الذي يمثل أحد أبرز ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

ومن جانبه قال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي: "شهد الربع الثالث من عام 2025 توسعاً نوعياً في الحضور الدولي لشركة «جي دبليو سي» عبر الاستحواذ على حصة في شركة «كويڤو» الأوروبية، ما أتاح ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي يربط الأسواق الخليجية بالعالم. فقد أسهمت هذه المرحلة في فتح آفاق جديدة أمام العلامات القطرية والخليجية للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأميركية ومنصات التجارة الإلكترونية، إلى جانب تمكين الشركات العالمية من دخول الأسواق الخليجية بما يعزز التكامل بين المنظومات اللوجستية الإقليمية والدولي."

ونوه سعادته إلى أن "جي دبليو سي" قامت بتجديد شراكتها طويلة الأمد مع الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران على مستوى العالم وذلك من خلال توقيع اتفاقية خدمات استراتيجية تمتد لخمس سنوات وهو ما يفسح المجال أمام التزام الطرفين المشترك بالتميز التشغيلي، والابتكار، وتقديم أعلى المعايير العالمية في الأداء إلى جانب تقديم حلول لوجستية متكاملة تقوم على الكفاءة والموثوقية والسعي المستمر نحو التطوير والتحسين.

وبدوره صرح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي بالإنابة قائلا: " نحن نعمل على تشكيل مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية من خلال إعادة تعريف معايير التميّز والابتكار في كل الأسواق التي نخدمها. وانطلاقاً من التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا المتطورة، نواصل الاستثمار في التقنيات التحويلية والممارسات المستدامة والشراكات العالمية التي تدعم النمو على المدى الطويل. رؤيتنا تتمثل في بناء منظومة لوجستية أكثر ذكاءً وترابطاً ومرونة، تمكّن الأعمال وتُعزّز دور شركة «جي دبليو سي» كمحرك رئيسي للتجارة العالمية."

واستحوذت "جي دبليو سي" على حصة تبلغ 16.15% في شركة انكلا لوجستك جمبه (ANCLA Logistik GmbH) المتخصصة في الخدمات اللوجستية وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في مدينة ويتزلار في ألمانيا ، علماً بأن هذه الشركة الألمانية اندمجت في عام 2022 مع شركة لوجستا (Logsta) النمساوية وعلامتها التجارية بارك انجلز (PackAngels) وذلك تحت العلامة التجارية الموحدة "كويڤو" "Quivo" .

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول سلاسل الإمداد في دولة قطر، كما تُعد الشركات الموثوقة والرائدة في هذا القطاع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ تأسيسها في عام 2004، اكتسبت الشركة سمعة استثنائية في مجال التميز التشغيلي والابتكار والاستدامة والاعتمادية. وبفضل شبكتها الإقليمية الشاملة ومنشآتها المتقدمة، تقدم الشركة حلولاً منقطعة النظير مدعومة بالتكنولوجيا تشمل التخزين والتوزيع وخدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية المتخصصة. وتعمل "جي دبليو سي" على تمكين الشركات باختلاف أحجامها، من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بما يضمن تعزيز سلاسة العمليات والنمو المستدام. ومن الجدير بالذكر أن "جي دبليو سي" كانت أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجيستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ما مكّنها من إثبات قدراتها فائقة التطور على المسرح الدولي.

