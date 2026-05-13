دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت كود 81، الشركة المتخصصة في التحول الرقمي المرن والقائم على الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مجموعة غباش، عن إطلاق كتابها الإلكتروني الجديد بعنوان "الرحلة نحو التطبيقات المستقلة والوكيلة"، وذلك في ظل انتقال وكلاء الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الوكيل من مرحلة المفهوم إلى مرحلة الاستخدام المؤسسي المبكر على مستوى العالم. يهدف الكتاب إلى دعم اتخاذ قرارات حول كيفية ومكان إدخال القدرات المستقلة والوكيلة بشكل مسؤول في الأنظمة الأساسية، ويعكس تحولاً أوسع في كيفية تصميم وإدارة الأنظمة الذكية.

يُقدّم هذا الكتاب رؤية كود 81 حول كيفية انتقال المؤسسات من الأتمتة التقليدية إلى تطبيقات أكثر مرونة واستقلالية هيكلية. ويأتي إصداره في ظلّ تبنّي المؤسسات على نطاق واسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وسير العمل البرمجي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتنفيذ المهام بشكل مستقل.

وتُسهم التطورات الحديثة في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة - بما في ذلك Claude Opus و Sonnet منAnthropic ، بالإضافة إلى نماذج قادرة على الاستدلال من OpenAI وغيرها - في تسريع التحوّل نحو هندسة البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتطوير القائم على الوكلاء. وتستكشف المؤسسات حاليًا كيفية تفعيل وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن الأنظمة الأساسية، ليس كأدوات تجريبية، بل كمكونات أساسية في بنية التطبيقات الحديثة.

وبينما تصل المؤسسات والجهات الحكومية في جميع أنحاء المنطقة إلى حدود الأتمتة الحالية، يُعالج هذا الكتاب الإلكتروني ثغرة حاسمة: كيفية تصميم التطبيقات لتفسير السياق، وتنسيق الإجراءات، والتكيّف مع العمل ضمن ضوابط تضمن الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.

يستكشف هذا المنشور كيف أن التحول من الأتمتة إلى الاستقلالية جارٍ بالفعل، ولماذا تُعد منصات تطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عنصرًا محوريًا في تمكين هذا التحول . توفر هذه المنصات الأساس المعماري للأنظمة القابلة للتوسع، وتعمل كطبقة تحكم تسمح بإدخال الاستقلالية بطريقة منظمة وخاضعة للرقابة، لا سيما في البيئات الخاضعة للتنظيم.

يركز الكتاب الإلكتروني بشكل أساسي على دور وكلاء الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الوكيل في المؤسسات والهيئات الحكومية، موضحًا كيف تتطور الأنظمة من أدوات تُنفذ قواعد محددة مسبقًا إلى وكلاء يفهمون السياق، ويفسرون النوايا، ويدعمون اتخاذ القرارات ضمن أطر حوكمة واضحة. ويشير الكتاب الإلكتروني إلى أنماط الوكلاء الناشئة، بما في ذلك وكلاء التنسيق، ووكلاء اتخاذ القرار، والوكلاء المُدركين للحوكمة والمصممين للعمل ضمن حدود السياسات والامتثال.

كما يُسلط الكتاب الإلكتروني الضوء على الأسباب الشائعة لفشل مبادرات الاستقلالية في التوسع، لا سيما في البيئات المعقدة وذات التأثير الكبير. وتشمل هذه الأسباب ضعف الأسس المعمارية، ومحدودية التوافق بين الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وعدم وضوح معايير النجاح، وعدم كفاية نماذج الحوكمة.

تعليقًا على إطلاق الكتاب، قال نادر باسلار، المدير العام لشركة كود 81: "ندخل نموذج تشغيل جديدًا للمؤسسات. لم تعد وكلاء الذكاء الاصطناعي مفاهيم تجريبية، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من سير العمل، ودورات اتخاذ القرار، وتجارب العملاء على نطاق واسع.

تتوقع شركة "IDC" أن يصل عدد وكلاء الذكاء الاصطناعي عالميًا إلى مليار وكيل بحلول عام 2029. وهذا يُمثل تحولًا جذريًا في كيفية تنفيذ العمل الرقمي. تُظهر أدوات مثل Clawd Bot مدى سرعة توفر القدرات المستقلة، ولكن سهولة الوصول دون حوكمة تُشكل مخاطر. لن تكون المؤسسات الرائدة في هذا العصر هي تلك التي تُفعّل وكلاء الذكاء الاصطناعي أولًا، بل تلك التي تُحسن إدارتهم. لم يعد أمن المؤسسات، والانضباط المعماري، والإشراف على مستوى المؤسسات خيارات ثانوية، بل أصبحت أساسية. في كود 81، لا ننظر إلى الحوكمة كقيد، بل كعامل تمكين لذكاء اصطناعي موثوق وقابل للتوسع. هذا هو الأساس الذي بُني عليه هذا الكتاب الإلكتروني."

كتاب "رحلة نحو التطبيقات المستقلة والوكيلة" موجهٌ لكبار مسؤولي المعلومات، وكبار مسؤولي التكنولوجيا، وكبار مسؤولي البيانات، وكبار صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والفهم العملي، ويؤكد على أن الاستقلالية تُمثل تحولًا هيكليًا في بنية المؤسسة، وليس مجرد مبادرة لزيادة الإنتاجية على المدى القصير. يتوفر الكتاب الإلكتروني الآن عبر منصة CODE81، ويُعد جزءًا من مساهمة الشركة المستمرة في تطوير تطبيقات حديثة.

نبذة عن كود 81

تأسست شركة كود 81 (إحدى شركات مجموعة غباش) في عام 2023، وهي منظمة مرنة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تلتزم بتمكين المفكرين وتطوير البرمجيات من أجل مستقبل أفضل. تُعد كود 81 من الشركات الرائدة في تطوير حلول مبتكرة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات، والأتمتة، والتكامل، ويضم فريق كود 81 أكثر من 100 متخصصًا في تقديم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة إدارة علاقات العملاء، وأساليب تطوير التطبيقات الحديثة.

من خلال تعزيز ثقافة المرونة، وتبني منهجيات مبتكرة، وبناء شراكات استراتيجية، والاستفادة من وجهات نظر متنوعة، تقدم كود 81 حلولًا مخصصة لقطاعات البنوك والخدمات المالية، والحكومات، والرعاية الصحية، والاتصالات. بدءًا من الاستراتيجية وحتى التنفيذ، تعمل كود 81 جنبًا إلى جنب مع عملائها لتسريع التحول الرقمي وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

