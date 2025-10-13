دبي، الإمارات - أعلنت كود 81، المزود الإقليمي الرائد لحلول التحول الرقمي والمؤسسات المعززة بالذكاء الاصطناعي، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، أكبر حدث عالمي للتقنية والابتكار، الذي سيُعقد في دبي من 13 إلى 17 أكتوبر. حيث ستستعرض من خلاله كيفية تمكين المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الوكيلي، والأتمتة، والابتكار منخفض الكود لتسريع التحول الرقمي، وتعزيز المرونة، وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.

من خلال عروض تفاعلية وجلسات خبراء، ستوضح كود 81 كيف يمكن للتقنيات الذكية والأتمتة والبيانات أن تتكامل لإنشاء أنظمة مؤسسية أسرع وأكثر ذكاءً وأكثر قدرة على التكيف مع التغيير.

من جانبه قال نادر باسلار، المدير العام لشركة كود 81: "نؤمن بأن القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في جعله قابلاً للتطبيق العملي، وفي جيتكس جلوبال 2025، نعرض كيف يتحقق ذلك فعلاً من خلال توظيف كود 81 للذكاء الاصطناعي الوكيلي والأتمتة وذكاء البيانات في نظام بيئي واحد يساعد المؤسسات على التحرك بسرعة أكبر، والابتكار بذكاء أعلى، والقيادة بثقة في عصر الذكاء. هذا ليس ذكاءً للاختبار، بل ذكاء صُمم للتنفيذ."

ستعرض كود 81 منصة متكاملة من تقنيات المؤسسات المعززة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركائها العالميين Creatio وDataiku، لتُجسّد معًا الجيل الجديد من التحول المؤسسي، حيث تلتقي الأتمتة بدون كود مع الذكاء الاصطناعي، مما يجعله قابلاً للتطبيق العملي. سيحظى الزوار بفرصة التعرف على كيفية أتمتة سير العمل عبر الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية، مما يمكنهم من تحقيق تحول رقمي موثوق وقابل للتوسع يُدار بحوكمة فعّالة ويحقق نتائج ملموسة.

يتضمن عرض كود 81 منصة Creatio لإدارة علاقات العملاء وسير العمل المعززة بالذكاء الاصطناعي، وهي منظومة ذكية تجمع بين مرونة البرمجة دون كود وقدرات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على أتمتة تجارب العملاء وتحسين العمليات وتعزيز تجارب الموظفين.

ستعرض منصة Dataiku للذكاء الاصطناعي كيف يمكن للمؤسسات الانتقال من عزلة البيانات إلى ذكاء اتخاذ القرار، من خلال حلول ذكاء اصطناعي موثوقة ومحكومة تُطبق عبر الإدارات والقطاعات المختلفة.

كما اضاف نادر باسلار، المدير العام لشركة كود 81: "يمثل الحلّان، اللذان يتم تنفيذهما بخبرة كود 81، رؤية موحدة تتمثل في تمكين المؤسسات من الانتقال من التعقيد إلى الوضوح من خلال التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي."

انطلاقًا من خبرتها الأساسية، تسلط كود 81 الضوء على محاور خدماتها الثلاثة الرئيسة:

تطوير التطبيقات، البيانات والذكاء الاصطناعي، والأتمتة والتكامل. تم تصميم كل خدمة وفق فلسفة الشركة في "البساطة الذكية": استخدام التقنية لإزالة التعقيدات، وتسريع تحقيق النتائج، وتعظيم القيمة المضافة.

سيقوم فريق كود 81 متعدد التخصصات، من مهندسي الحلول وخبراء الذكاء الاصطناعي والمهندسين الرقميين بتقديم عروض مباشرة وجلسات تفاعلية تُبرز الضوء على أمثلة تطبيقية في مجالات الحكومة، والخدمات المصرفية والمالية، والاتصالات، والرعاية الصحية.

وتؤكد مشاركة كود 81 في جيتكس التزامها بتطوير ذكاء اصطناعي ذكي، قابل للتوسع، يمكّن المؤسسات من تحقيق تحول مستدام. ومن خلال الربط بين الابتكار والأثر القابل للقياس، تعزز كود 81 مكانتها كشريك يعتمد عليه في تمكين التحول الرقمي للمؤسسات الطموحة.

ستنظم كود 81 أيضًا جلسات حوار قيادية لمناقشة تطور الأنظمة الوكيلة، وتكامل البرمجة دون كود مع تطوير الذكاء الاصطناعي، وأطر الحوكمة اللازمة لضمان الثقة و الشفافية في أتمتة المؤسسات. كما سيشارك خبراء كود 81 رؤى إقليمية حول كيفية التوسع المسؤول في الذكاء الاصطناعي مع اتساق الابتكار مع الامتثال والأخلاقيات والأهداف الاستراتيجية.

يمكنكم زيارة كود 81 خلال المعرض في القاعة 4، الجناح C10 (مع Dataiku)، والقاعة 4، الجناح A3 (مع Creatio).

نبذة عن كود 81

تأسست شركة كود 81 (إحدى شركات مجموعة غباش) في عام 2023، وهي منظمة مرنة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تلتزم بتمكين المفكرين وتطوير البرمجيات من أجل مستقبل أفضل. تُعد كود 81 من الشركات الرائدة في تطوير حلول مبتكرة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات، والأتمتة، والتكامل، ويضم فريق كود 81 أكثر من 90 متخصصًا في تقديم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة إدارة علاقات العملاء، ومنهجيات التطبيقات المنخفضة أو بدون برمجة.

من خلال تعزيز ثقافة المرونة، وتبني منهجيات مبتكرة، وبناء شراكات استراتيجية، والاستفادة من وجهات نظر متنوعة، تقدم كود 81 حلولًا مخصصة لقطاعات الحكومة والبنوك والخدمات المالية،والتعليم، والرعاية الصحية، والاتصالات. بدءًا من الاستراتيجية وحتى التنفيذ، تعمل كود 81 جنبًا إلى جنب مع عملائها لتسريع التحول الرقمي وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

