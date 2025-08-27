الدوحة، قطر : أعلنت شركة ميزة، المزود الرائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، عن حصولها على تمويل مرابحة بقيمة 800 مليون ريال قطري من بنك دخان، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة نمو الشركة.

وسيُستخدم هذا التمويل الاستراتيجي لدعم خطط ميزة الطموحة لإضافة سعة إضافية قدرها 44 ميجاواط لمراكز البيانات المتطورة، على أن توفر المرحلة الأولى 24 ميجاواط، منها 6 ميجاواط مخصصة حصريًا لخدمات الذكاء الاصطناعي، مما يرسخ مكانة ميزة في طليعة مجال البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي في قطر.

ويعكس هذا التمويل المهيكل وفق مبادئ المرابحة الإسلامية، ثقة بنك دخان برؤية ميزة وكفاءتها التشغيلية واستراتيجيتها للنمو المستدام. وسيمكّن هذا التمويل الشركة من تعزيز البنية التحتية الرقمية في قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية لعملائها، وتقديم حلول متقدمة في مجالات الذكاء الإصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية.

وقال السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة:"يمثل حصولنا على هذا التمويل من بنك دخان محطة استراتيجية مهمة في مسيرة ميزة، إذ يزودنا بالقوة المالية اللازمة لتنفيذ واحدة من أكبر توسعات مراكز البيانات في تاريخ قطر، بإضافة 44 ميجاواط من السعة، منها 6 ميجاواط مخصصة لخدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. هذا الاستثمار يرسخ مكانة ميزة في طليعة التحول الرقمي في المنطقة، ويمكننا من تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر لأن تصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا والابتكار."

وقال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك دخان:"يسعدنا دعم خطط التوسّع الاستراتيجي لشركة ميزة، والتي تتماشى مع طموح دولة قطر لأن تصبح رائدة إقليميًا في البنية التحتية الرقمية والابتكار التكنولوجي. وبصفتنا مؤسسة مالية رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نلتزم في بنك دخان بتمكين نمو الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي والتحوّل الرقمي في قطر."

وتسهم هذه الشراكة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الاستثمار في بنية تحتية رقمية متقدمة وتقديم خدمات وحلول تكنواوجيا معلومات آمنة ومبتكرة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

نُبذة عن شركة ميزة:

تأسست شركة ميزة كيو اس تي بي-ذ.م.م. (عامة) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقدم محفظة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية. تتطلع الشركة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، مع توفير فرصٍ مميزة لتحقيق مستقبل واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأفراد المجتمع القطري وغيره من دول المنطقة.

تعتبر ميزة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر ومتاحة للتداول أمام العملاء والمستثمرين برأس مال قيمته 648,980,000 ريال قطري.

تمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث باسم M-VAULTs، جميعها مصنفة عالمياً، ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصمّمة وفق أحدث المعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر.

تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، هذا بجانب ما تتمتّع به من خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي.

حصلت شركة ميزة على العديد من الجوائز المرموقة العالمية ومنها جائزة أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعامين متتاليين، 2023 و 2024، وجائزة أفضل حل سحابي لعام 2022 في جوائز قطر للأعمال الرقمية من قبل وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات. وأيضاً، فازت شركة ميزة على جائزة مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكارا في قطر لعام 2023 المقدمة من جلوبال بزنس اوتلوك .تؤكد هذه الإنجازات المرموقة على التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار وتقديم خدمات استثنائية لعملائنا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: meeza.net

نبذه حول بنك دخان:

تأسس بنك دخان ش.م.ع.ق. في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بسجل تجاري رقم 38012 بتاريخ 28 يناير 2008 ("تاريخ التأسيس"). بدأ بنك دخان ("البنك") أنشطته في 1 فبراير 2009 بموجب ترخيص مصرف قطر المركزي رقم (ر.م/19/2007). يعمل البنك وشركاته التابعة (يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة" ويشار إليهم بشكل فردي بـ "شركات المجموعة") بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تحدده هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقًا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. يتم القيام بالأنشطة الاستثمارية لغرض أصحاب المال وبالنيابة عن العملاء.

يعمل البنك من خلال فرعه الرئيسي الواقع في مدينة لوسيل بالدوحة وفروعه التسعة المنتشرة في دولة قطر. البنك مملوك للجهات التالية: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 24.6٪، وصندوق المعاشات العسكرية (قطر) بنسبة 11.7٪، وشركة قطر القابضة (الذراع الاستثماري والاستراتيجي المباشر لجهاز قطر للاستثمار الذي يمثل صندوق الثروة السيادية لدولة قطر) بنسبة 7.0٪، والأسهم المتبقية مملوكة من قبل عدد من الأفراد والشركات. قام البنك بتغيير علامته التجارية من بنك بروة إلى بنك دخان خلال شهر أكتوبر 2020 بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر.

في 22 يناير 2023، وبموجب القرار رقم 2 لسنة 2023 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، تم تحويل البنك من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وتم الإعلان عن ذلك رسميًا في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسي المنعقد في 25 يناير 2023. في 1 فبراير 2023، وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهم البنك في بورصة قطر.

بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، بدأ التداول على أسهم البنك في بورصة قطر بتاريخ 21 فبراير 2023. تم إدراج البنك ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة اعتبارًا من 31 مايو 2023. في 15 سبتمبر 2023، تم إدراج البنك في مؤشر FTSE المتوسط. قامت بورصة قطر بإدراج مؤشر البنك في بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.

-انتهى-

#بياناتشركات