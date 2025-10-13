دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "زد"، تطبيق حجز سيارات الأجرة المحلي الذي انطلق من دبي، عن دخوله في شراكة استراتيجية مع كل من "شركة تاكسي دبي" (DTC) وشركة "التاكسي الوطني" (NT) ليزداد بذلك حجم أسطول سياراته إلى 10,764 مركبة. وبموجب هذه الشراكة، تصبح "زد" ثاني أكبر مشغل لأسطول سيارات الأجرة في دبي، في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة تعزيز منظومة التنقل في المدينة. علاوة على ذلك، مع هذه الإضافة أصبحت منصة "زد" الآن تستضيف أساطيل أكبر ثلاث شركات لسيارات الأجرة في دبي (بما في ذلك "كابي" التابعة لمجموعة الغرير)، وهو ما يمثل أكثر من80% من إجمالي سيارات الأجرة في الإمارة.

من خلال الشراكة مع اثنين من أكبر شركات سيارات الأجرة في دبي، تجمع "زد" بين الابتكار المحلي والبنية التحتية القوية لتقديم حلول فعّالة تستهدف التحديات المرورية في دبي. سيساهم هذا التعاون في تقليل أوقات الانتظار، وتقليل عدد الرحلات الملغاة، وزيادة توافر السيارات في جميع المناطق بما فيها الأماكن التي تتوفر بها الخدمة بشكل محدود. وبفضل هذا التوسع في أسطولها، تؤكد "زد" على دورها كقوة فاعلة في قطاع التنقل الذكي في الإمارات ساعيةً إلى توسيع قاعدة عملائها، وتقديم خدمة عالية الكفاءة، ودعم سائقي سيارات الأجرة لتصبح كل رحلة بمثابة تجربة فريدة تتسم بالترحاب والموثوقية والأمان.

تعزيز منظومة النقل في دبي

من جانبه، صرّح السيد بدر الغرير، الرئيس التنفيذي لمنصة "زد"، قائلاً: "بخبرة تزيد عن 25 عامًا في قطاع التنقل، تمتلك كل من 'زد' و'كابي'، التابعة لمجموعة الغرير، فهمًا دقيقًا وعميقًا لسلوكيات التنقل في دبي ولمتطلبات سكانها وتوقعاتهم. إن هذا التعاون مع 'شركة تاكسي دبي' و'التاكسي الوطني' يُعزِّز منظومة التنقل في دبي، ويضمن في الوقت نفسه حصول مجتمعاتنا على حلول النقل اليومية الموثوق بها التي تستحقها".

تضمن هذه الشراكة أن يكون سائقو "شركة تاكسي دبي" و"التاكسي الوطني" المحترفون، والذين يخدمون بالفعل ملايين الركاب سنويًا، متاحين الآن عبر تطبيق "زد" الذكي لخدمات النقل. وهذا من شأنه أن يوفر مزيدًا من الراحة وخيارات أوسع لجميع مستخدمي وسائل التنقل بشكل يومي.

ريادة تكنولوجية واستعداد للمستقبل

صُمِمت "زد" كمنصة تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي، وهي تمنح الركاب راحة بال تامة من خلال أحدث ضماناتها بنسبة 100% لوصول السيارات المطلوبة في الموعد المحدد للرحلات المميزة والمحجوزة مسبقًا. كما تستعد "زد" في القريب لإطلاق عدد من المزايا مثل برامج الولاء، والمحافظ الرقمية، والشراكات التي تُثري نمط الحياة، وكل ذلك بهدف توفير المزيد من الراحة للركاب وتقديم قيمة أكبر لهم.

صرح أبهيناف باتوا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس "زد"، قائلاً: "نؤمن بأن منظومة التنقل يجب أن تكون في خدمة المدينة وسكانها، وليس العكس. إن شراكتنا مع أساطيل سيارات الأجرة الأكثر عراقة في دبي تمكننا من تقديم خدماتنا على نطاق أوسع وبموثوقية غير مسبوقة. ويأتي كل ذلك مع التزامنا التام بوضع مصلحة العملاء والمجتمع في المقام الأول، كما نهدف لزيادة الفرص المتاحة للسائقين وتقديم الدعم الكامل والرعاية لهم".

دعم رؤية دبي للمدينة الذكية

يدعم توسع شركة "زد" أيضًا هدف دبي للتحول إلى مدينة ذكية، وهو الهدف الذي وضعته هيئة الطرق والمواصلات (RTA) بغرض تحويل 80% من حجوزات سيارات الأجرة لتتم عبر منصات الحجز الإلكتروني. فمن خلال نموذجها المعتمد كليًا على استخدام التطبيق ودمجها لسيارات الأجرة الكهربائية والهجينة عبر شراكتها الأخيرة مع "شركة تاكسي دبي" و"التاكسي الوطني"، تساهم "زد" في بناء منظومة تنقُّل أكثر استدامة وكفاءة.

واختتم باتوا حديثه قائلاً: "نحن نعمل على بناء منصة تنقُّل تتوافق مع رؤية الإمارة. وفي الوقت الذي ترسم فيه دبي خارطة طريق التنقل الذي يواكب المستقبل، تفخر"زد" بأن تكون جزءًا من هذه المسيرة لتساهم في دفع عجلة التقدم، رحلة برحلة"..

تطبيق "زد" (Zed) متوفر الآن للتحميل لأجهزة الأندرويد وiOS حتى يُقدِّم لسكان دبي وسيلة أكثر ذكاءً وسرعة وموثوقية للتنقل اليومي.

نبذة عن "زد":

"زد" هي منصة إماراتية لحجز سيارات الأجرة، تعمل على إحداث نقلة نوعية في مفهوم التنقل من خلال مزيج فريد يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والراحة والفهم العميق لمتطلبات الركاب والتواصل الإنساني. صُممت "زد" خصيصًا لتلبية متطلبات سكان دولة الإمارات حيث تجمع بين الابتكار المحلي والدراية الواسعة بمنظومة التنقل في دبي، لتقدم لعملائها رحلات تتسم بأعلى درجات الموثوقية والسهولة. ومع أسطول سياراتها المتنامي ونهجها الذي يضع الإنسان أولاً، تُقدِّم "زد" نموذجًا مبتكرًا للتناغم بين التكنولوجيا والبعد الإنساني لدفع مدننا نحو مستقبل أفضل.

-انتهى-

#بياناتشركات