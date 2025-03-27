دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بيع 80% من الوحدات السكنية في مشروع "عزيزي روبي"، برجها السكني الجديد في في قرية جميرا الدائرية. ويشمل المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تتراوح بين الاستوديوهات والشقق ذات غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم. وتم تصميم كل وحدة بعناية لتوفير أجواء ملائمة للعائلات، مع مجموعة شاملة من المرافق مثل نادي رياضي، وقاعة سينما، وحمامات سباحة، وصالة رياضية مجهزة بأحدث المعدات، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للعب الأطفال.

ويُمثل الإماراتيون النسبة الأكبر بين الجنسيات العشرين التي استثمرت في الوحدات السكنية، حيث يشكلون 9% من إجمالي المشترين، ويليهم مستثمرون من الدول الغربية والأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا والبرتغال، الذين يشكلون نسبة 29%. ويُشكل المستثمرون من دول جنوب آسيا، وبالأخص من الهند وباكستان، نسبة 27%. ويمثل المشترون من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان، 15% من إجمالي المشترين. وتعكس هذه النسب مدى اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمشروع.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "نحن سعداء بالإقبال الكبير على مشروع "عزيزي روبي"، حيث تم بيع 80% من الوحدات المطروحة بسرعة كبيرة خلال أشهر قليلة من إطلاقه. ويعكس ذلك الطلب المتزايد على المنازل ذات المواقع المميزة والتصميمات المدروسة، وثقة المستثمرين والعملاء بخدماتنا. ويجسد هذا المشروع التزامنا ببناء مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات العملاء في مناطق النمو الرئيسية، مثل قرية جميرا الدائرية. ونتطلع الآن إلى إتمام أعمال البناء في الوقت المحدد وفق أعلى معايير الجودة."

ويتميز البرج بتصميمه الذي يحقق توازناً بين الهدوء والرفاهية، حيث يتيح للسكان الوصول السريع إلى أبرز مراكز الأعمال والترفيه والتسوق في دبي، بينما تحيط به أكثر من 30 حديقة ومساحات خضراء تضفي جواً من السكينة والجمال.

وبفضل موقعه القريب من الطرق السريعة الرئيسية، مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى وجهات بارزة مثل مرسى دبي ومدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، يقدم برج "عزيزي روبي" تجربة متكاملة تجمع بين وسائل الراحة الحضرية والرفاهية والجمال الطبيعي.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

تتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة "عزيزي" بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاص بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي "ڤينيس".

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ومدينة العرب، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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