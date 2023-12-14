أبوظبي: وقع بنك أبوظبي التجاري اتفاقية بيع 80% من حصته في شركة أبوظبي التجاري للعقارات المملوكة بالكامل للبنك إلى شركة "ناين ياردز بلس القابضة" ("ناين ياردز بلس")، إحدى شركات "إي أي إتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ." والذراع العقاري الرئيسي لها.

وفقاً للاتفاقية، تم تقييم شركة أبوظبي التجاري للعقارات بمبلغ 591 مليون درهم وسيحقق البنك أرباح بما يقارب 490 مليون درهم بعد استيفاء متطلبات الإنجاز قبل نهاية ديسمبر 2023.

في هذا الإطار، تحقق هذه الاتفاقية قيمة كبيرة للمساهمين كما تتماشى بشكل تام مع استراتيجية بنك أبوظبي التجاري الرامية إلى تعزيز وتوسيع نطاق الأعمال المصرفية الأساسية. إضافة إلى ذلك، تساهم هذه الاتفاقية في إرساء قاعدة صلبة لتحقيق المزيد من النمو لشركة أبوظبي التجاري للعقارات. كما سيحتفظ البنك بحصة 20% في شركة أبوظبي التجاري للعقارات وسيستمر في شراكته بموجب اتفاقية طويلة الأجل.

بهذه المناسبة، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يفخر بنك أبوظبي التجاري بالنجاح الذي حققته شركة أبوظبي التجاري للعقارات ولكونها قد أصبحت إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات العقارية. وتسهم هذه الاتفاقية في تحقيق قيمة كبيرة لمساهمي البنك كما أنها تضمن دفع عجلة نمو الشركة من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع "ناين ياردز بلس". وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن مدى تقديري لعملاء شركة أبوظبي التجاري للعقارات وموظفيها وشركائها لدعمهم المتواصل ومساهمتهم في تحقيق النجاح المستمر".

من جانبه، قال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي أي أتش: "يسرنا الإعلان عن الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة أبوظبي التجاري للعقارات التي تُعد شركة رائدة في قطاع خدمات إدارة العقارات في أبوظبي. سوف تسهم هذه الاتفاقية في دعم الرؤية الطموحة لشركة "ناين ياردز بلس" للارتقاء بأنماط الحياة المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. نتطلع إلى الاستمرار في شراكتنا مع بنك أبوظبي التجاري لمواصلة تطوير هذه المنصة بما يضمن تحقيق قيمة إضافية لعملائنا وتزويدهم بخدمات فائقة الجودة".

تجدر الإشارة إلى أن "ناين ياردز بلس القابضة"، الذراع العقارية لمجموعة "إي أي أتش إثمار الدولية القابضة"، وهي مجموعة استثمارية قابضة سريعة النمو مقرها أبوظبي، تعمل في تسعة قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والعقارات والاستثمار البديل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر والسياحة والضيافة والمركبات والتجارة وقطاع الخدمات المالية.

وكانت شركة أبوظبي التجاري للعقارات قد تأسست في عام 2006، وهي شركة رائدة في مجال إدارة العقارات تقدم خدماتها لقاعدة واسعة من ملاك العقارات وتقوم الشركة حالياً بإدارة 1,900 مبنى تشمل حوالي 51,000 وحدة سكنية وتجارية. ومن الجدير بالذكر أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات سوف تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية المستقلة وعلامتها التجارية الخاصة بما يضمن استمرارية عملياتها وأنشطتها ومواصلة تقديم أفضل الخدمات لعملائها. وستستمر الشركة في الاستفادة من المكانة المرموقة لبنك أبوظبي التجاري وخبراته المالية وشبكة علاقاته الراسخة وذلك بالإضافة إلى الخبرة العقارية والنمو المتسارع لشركة "ناين ياردز بلس القابضة".

وقد قام بنك باركليز، من خلال بنك الاستثمار التابع له، بدور المستشار المالي الوحيد لبنك أبوظبي التجاري في الصفقة، ومن جانبها قدمت شركة ديلويت المشورة بشأن وضع إجراءات العناية الواجبة في صفقة البيع، وتم تعيين شركة كليفورد تشانس كمستشار قانوني لبنك أبوظبي التجاري. وعلى الجانب الآخر، تم تعيين مكتب "جرانت ثورنتون"، وشركة "الفاريز أند مارسال" ومكتب "التميمي" لوضع إجراءات العناية الواجبة وتقديم الاستشارات القانونية لشركة "ناين ياردز بلس" في صفقة الشراء.

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