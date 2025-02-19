أعلنت شركة أوقاف للاستثمار اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 الموافق 19 شعبان 1446هـ عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الأهلي المالية، البنك الاستثماري الرائد وأكبر مدير أصول متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في المنطقة، وذلك لتقديم خدمات استثمارية لأوقاف أهلية تتجاوز قيمتها 8 مليار ريال سعودي، بهدف تطوير منتجات استثمارية تتيح للأوقاف الأهلية الاستفادة من عوائد الاستثمار، مما يساهم في تعزيز دور واستدامة القطاع الوقفي. وقد وقّع هذه الاتفاقية كلاً من: رئيس الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة أوقاف للاستثمار، سعادة الأستاذ عبدالعزيز الطبيّب، ورئيس إدارة الثروات في شركة الأهلي المالية، سعادة الأستاذ محمد السقاف، وذلك بحضور كلٍّ من الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار، سعادة الأستاذ هيثم الفايز، والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، سعادة الأستاذ راشد شريف، في ملتقى الأسواق المالية لعام 2025م.

وكجزء من هذه الاتفاقية، أسست الأهلي المالية صندوق "الأهلي البركة للمحافظة على رأس المال"، وهو صندوق أسواق نقد خاص مفتوح ومتوافق مع الضوابط الشرعية، يهدف إلى تمكين الأوقاف الأهلية من الحفاظ على رأس المال وتنميته عبر استثمار أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة، مع توفير السيولة للمستثمرين عند الحاجة. ويتولى فريق الأهلي المالية إدارة الصندوق والإشراف على استراتيجيته، بما يتماشى مع أهداف الهيئة العامة للأوقاف في تمكين القطاع الوقفي ضمن رؤية السعودية 2030.

وفي تعليق على هذه الشراكة، قال سعادة الأستاذ/ هيثم الفايز: "نحن فخورون برفع مستوى الخدمات الاستثمارية المقدمة للقطاع الوقفي مما يعزز استدامة الأوقاف في المملكة بالشراكة مع شركة الأهلي المالية، وستساهم هذه الشراكة في تطوير منتجات تواكب متطلبات السوق وتعزز العوائد الاستثمارية للأوقاف الأهلية، كما نؤمن أن هذه الشراكة ستفتح أبواباً جديدة لتوسيع دور شركة أوقاف للاستثمار في تقديم خدمات متميزة لقطاع الأوقاف، حيث سنتمكن من استثمار أصول هذه الأوقاف بطرق فعالة وآمنة، كما نحرص على أن يكون هذا المنتج متوافقاً مع أحكام الشريعة".

من جانبه، قال سعادة الأستاذ/ راشد شريف: " تمثِّل شراكتنا الاستراتيجية مع شركة أوقاف للاستثمار خطوة محورية في جهودنا الساعية لابتكار حلول استثمارية مخصَّصة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبي احتياجات المستثمرين المؤسساتيين، وتجسِّد التزامنا الراسخ بأهمية تطوير الاستثمار في المجال الوقفي، من خلال تقديم خيارات وحلول استثمارية تتمتع بالشفافية والموثوقية."

وتُعد شركة أوقاف للاستثمار شركة رائدة في مجال استثمار وإدارة الأصول في قطاع الأوقاف، حيث تركز على تحقيق عوائد متنامية من خلال تطوير حلول استثمارية مستدامة وخدمات استشارية تلبي احتياجات القطاع وفقاً لأعلى المعايير وأفضل الممارسات، كما تعد شركة الأهلي واحدة من أكبر الشركات المالية في المملكة، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك إدارة الأصول، والاستشارات المالية، والخدمات الاستثمارية.

كما تُعد شركة الأهلي المالية جهة مرخَّصة من قِبَل هيئة السوق المالية، وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة مقرها المملكة العربية السعودية، وتمتلك خبرة عميقة في خمس مجالات هي: إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الخاصة، وتُعد أكبر مدير أصول في المملكة العربية السعودية بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 247 مليار ريال سعودي (كما هي بنهاية ديسمبر 2024م)، والوسيط الأعلى تصنيفًا من حيث الحصة السوقية في السوق المالية السعودية في عام 2024م.

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