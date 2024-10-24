المستثمرون الحاليون مثل "الراجحي بارتنرز" و"العربي ڨنتشرز" وSPV وMEVP وC5 يضاعفون استثماراتهم في "انفيجو"

تحقيق معدل تشغيل للقيمة التجارية الإجمالية قدره 100 مليون دولار يُبرز نمو الشركة الرائدة إقليميًا في مجال اشتراك السيارات، واستهداف الوصول إلى الربحية بنهاية السنة المالية 2024

الطلب على منتجات "انفيجو"، بما يشمل خدمة "الاشتراك المنتهي بالتمليك" في المملكة العربية السعودية، يدفع منظومة اقتصاديات الوحدة والنمو الإجمالي للشركة

الرياض، المملكة العربية السعودية– أعلنت اليوم شركة "انفيجو" (www.invygo.com)، المنصة الرائدة في مجال اشتراك السيارات في الشرق الأوسط، من مقرها الرئيسي في الرياض عن استكمال أحدث جولة تمويل بنجاح في شكل تمديد لتمويل من الفئة "أ" بقيمة 8 ملايين دولار. وتم توفير التمويل من خلال صندوق NICE الذي أطلقته حديثًا شركة STV، والذي يتيح تمويلًا غير مخفف من خلال هيكل جديد قائم على الأسهم، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين الحاليين بينهم "الراجحي بارتنرز" و"العربي ڨنتشرز" وSPV وMEVP وC5.

وحرصت "انفيجو" على التركيز استراتيجيًا على تحقيق منظومة رائدة للإيرادات والنفقات، أو ما يُعرف باقتصاديات الوحدة، وتعظيم قيمة دورة حياة العميل، ما أسفر عن تجاوز معدل تشغيل القيمة التجارية الإجمالية في الشركة حاجز 100 مليون دولار. وتعزز النمو بفضل نجاح نموذج "الاشتراك المنتهي بالتمليك"، الذي يُعتبر نموذجًا مبتكرًا ورائدًا، لا سيما في مقرها الرئيسي في الرياض المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تصل الشركة إلى مرحلة تحقيق الأرباح بحلول نهاية السنة المالية 2024.

وبهذه المناسبة، أعرب إسلام حسين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "انفيجو"، عن سعادته بانضمام STV شريكًا رئيسًا إلى مسيرة تطوّر الشركة ونموها، قائلًا إن "انفيجو" باتت "مهيّأة لإطلاق العنان لفرص نمو جديدة مع استعدادها للدخول في مرحلة تحقيق الأرباح، وذلك بفضل الثقة والدعم المستمرَّين من مستثمرينا الحاليين". وأضاف: "تأتي هذه الجولة التمويلية بعد 24 شهرًا لم نحصل فيها على أي تمويل خارجي، ما يؤكد التزامنا ببناء علاقات شراكة مستدامة ماليًا تسهم في إعادة تشكيل ملامح قطاع السيارات في المنطقة. وسوف يظل تركيزنا منصبًا على تعزيز التأثير الهادف في تجربة العملاء وإحداث التطوير المنشود في مشهد التنقل العالمي انطلاقًا من الشرق الأوسط".

وتواصل "انفيجو" شق طريق متفرد في قطاع السيارات سريع التطور، مركزة على توسعة خدمة "الاشتراك المنتهي بالتمليك"، ما يشكل تحديًا للمفهوم التقليدي لتملك السيارات والنماذج التقليدية للتمويل.

من ناحيته، أعرب إحسان جواد، الشريك العام لدى STV، عن شعوره بالحماس لدعم "انفيجو" بوصفها واحدة من أكبر الصفقات الأولى المبرمة مع صندوق NICE الذي أطلقته STV حديثًا، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية يأتي مدعومًا بالتبني السريع للتكنولوجيا في البلاد. وقال: "تقود "انفيجو" الجهود الرامية لصياغة تعريف جديد للحصول على السيارات، وقد كان من شأن نموذج "الاشتراك المنتهي بالتمليك" من "انفيجو" أن مكّن الأفراد في جميع أنحاء المملكة من الحصول على السيارات بطريقة فريدة تتسم بالسلاسة والسهولة ولا تتطلب أكثر من أجهزتهم المحمولة، لذلك نشعر بالحماس لدعم "انفيجو" في نموها وتوسعها".

وساعد نموذج "الاشتراك المنتهي بالتمليك" من "انفيجو" في تسريع نمو الشركة، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث ظلّ الحصول على التمويل اللازم لتملك السيارات يمثل تحديًا للعملاء. وقد أصبح بوسع المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، الحصول على السيارات بأسعار معقولة من خلال خدمة الاشتراك المنتهي بالتمليك، حيث تفسح السيارات المجال أمام العديد منهم للاستفادة من فرص جديدة.

بدوره، قال بولكيت غانجو، المؤسس المشارك ورئيس البيانات في "انفيجو"، إن الشركة لمست مدى أهمية تمكين الأفراد من الحصول على السيارات، مؤكدًا أنها سهلت امتلاك السيارة على غرار الطريقة التي وصلت بها الموسيقى والأفلام وغيرها إلى جماهير جديدة من خلال الاشتراكات. وأضاف: "استخدمنا البيانات لفهم العرض والطلب وديناميكيات التسعير وتفضيلات العملاء، واستطعنا بناء منظومة منتجات قابلة للتوسع بكفاءة، ما يضمن الاستخدام الأمثل للسيارات ودعم أعمال الشركة أثناء توجهنا نحو تحقيق الأرباح".

وجمعت "انفيجو"، منذ تأسيسها في عام 2019، أكثر من 22 مليون دولار من مستثمرين إقليميين وعالميين. وكانت الشركة أغلقت تمديد جولة التمويل من الفئة "أ" في يونيو الماضي، فيما تحرص على بناء عمليات مالية مستدامة، مدعومة بمنظومة رائدة لاقتصاديات الوحدة ونهج مبتكر لتملك السيارات.

نبذة عن "انفيجو"

تُعدّ "انفيجو" أول خدمة لاشتراك السيارات في الشرق الأوسط، وتتمتع بحضور في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. وكانت الشركة تأسست في العام 2019، وتقدم خدمة اشتراك السيارات من خلال تطبيق ذكي يتيح للمستهلكين اختيار السيارات وترقيتها وتبديلها. يمكن زيارة الموقع www.invygo.com لمزيد من المعلومات.

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