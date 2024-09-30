دبي : أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة شيري تيجو 8 الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) لأسطول دورياتها المرورية. ودشن اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السيارة شيري، بحضور نائبه العميد جمعة سالم بن سويدان، والعميد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة المخالفات المرورية، وحضور السيد زاهر صباغ، المدير التنفيذي لشيري الإمارات.

ولفت اللواء سيف المزروعي، إلى أن الدورية الجديدة ستتولى مهام تنظيم حركة السير والمرور، إلى جانب تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية، وغيرها من مناطق الإمارة، موضحاً أن تدشين الدوريات الجديدة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على استخدام الوسائل ذات الطرازات الحديثة والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات وتحتوي بأحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، للعمل في الجانب المروري والأمني.، مؤكداً أنها تعزز من جودة العمل الأمني والمروري في إمارة دبي، وتقدم أعلى مستويات الخدمات إلى الجمهور، لافتاً إلى أن الدوريات الجديدة تعتبر إضافة لمفهوم الدورية الأمنية والشرطية لتغطي كافة مناطق الإمارة، وتهدف إلى تفعيل وصول الدوريات لموقع الحدث، وتحقيق أعلى درجات الاستجابة من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تعزز من الحضور الشرطي في الميدان بشكل أكبر، وتعزيز ثقة الجمهور في الأداء الشرطي وذلك في إطار سعي شرطة دبي لمواصلة اعتماد أفضل المبادرات والمشاريع الابتكارية ووضعها موضع التنفيذ وفق الخطط والبرامج المستشرفة للمستقبل.

وأشاد اللواء سيف المزروعي، بالتعاون والتنسيق والتعاون المشترك بين شرطة دبي وشركة شيري في مجال دعم البرامج وأنشطة القيادة بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن شرطة دبي كانت ولاتزال حريصة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص، وهذه الشراكة الدائمة والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين يعكس توجهات الحكومة في تعزيز التواصل والتعاون الإيجابي والتكامل المنشود في تنفيذ المبادرات المشتركة والمسؤولية الاجتماعية التي تعبر عن الصورة الرائدة لإمارة دبي ومستوى دور القطاع الحكومي والخاص من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

من جانبه قال زاهر صباغ، المدير التنفيذي لشيري الإمارات: "يسرنا التعاون مع شرطة دبي، إحدى الجهات الأبرز في مجالات السلامة العامة والابتكار، في خطوة تعكس التزامنا المشترك بتعزيز السلامة العامة ودعم حلول التنقل المستدام. وتؤكد إضافة شيري تيجو 8 الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) إلى أسطول شرطة دبي قدرات هذه السيارة المتطورة وميزاتها الفريدة، وتعزز التزامنا بدعم الأهداف الطموحة لدولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة". مؤكداً إلتزام الشراكة بين شرطة دبي وشركة شيري الإمارات الراسخ بالمسؤولية المجتمعية والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، كما تعكس مساعي شيري المستمرة في دعم الجهود الحكومية والأمنية الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وحماية المواطنين، ما يسهم في بناء الثقة المتبادلة بين الشركة والمجتمع.

وتُعتبر سيارة «تيجو 8 برو» الهجينة القابلة للشحن من أبرز سيارات «شيري»، والتي تجمع بين الهندسة الصديقة للبيئة والأداء المميز. وبفضل نطاق التحمل الكبير للسيارة الذي يصل إلى 75 كم بشحنة واحدة، تضمن «تيجو 8 برو» الهجينة القابلة للشحن للسائقين تجربة قيادة مريحة مهما طالت المسافة دون التوقف بشكل متكرر لإعادة الشحن. وتكتمل هذه القدرات الكهربائية بمقاييس أداء قوية، إذ تتمتع السيارة بوقت تسارع قياسي، حيث يمكنها الانتقال من 0 إلى 100 كم بالساعة خلال 7.6 ثوان فقط، مع عزم دوران أقصى يبلغ 510 نيوتن لكل متر. وتم تطوير الأداء القوي لمحرك السيارة لتلبية توقعات العملاء الذين يبحثون عن تجربة قيادة استثنائية.

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نبذة عن شيري

أكدت شركة شيري منذ تأسيسها في عام 1997 التزامها بالتنمية القائمة على التكنولوجيا، انطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في بناء علامة تجارية للسيارات تتمتع بالقدرة التنافسية والتأثير العالمي. وبفضل تركيزها على الابتكار، أصبحت شيري أول شركة صينية لسيارات الركاب تقوم بتصدير مركبات كاملة، إضافة إلى عمليات التجميع والتركيب الصناعي، ومحركات وتكنولوجيا التصنيع والمعدات إلى السوق العالمية.

ومن خلال تنفيذها استراتيجية إنتاجية وأخرى لمواءمة عملياتها في البلدان المختلفة وتبنيها استراتيجية المواهب، حققت شيري نمواً كبيراً، وأصبحت تغطي اليوم أكثر من 80 دولة ومنطقة، كما تمكّنت من جذب ما يزيد على 12 مليون مستخدم حول العالم.

وفي عام 2023، دخلت شيري في شراكة مع شركة عبد الواحد الرستماني الرائدة في مجال السيارات منذ أكثر من 50 عاماً. وتجمع هذه الشراكة بين قوة العلامة التجارية العالمية لشيري والتزامها بالتقدم التكنولوجي المستدام، وإرث شركة عبد الواحد الرستماني العريق وخبرتها الطويلة وريادتها في المنطقة، بهدف تعزيز التنوع في مجال السيارات في الإمارات العربية المتحدة من خلال طرح سيارات صديقة للبيئة مثل سلسلة "تيجو" و"أريزو" و"eQ". وتتنوع خصائص هذه الطرازات المميزة وتشمل سيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، وسيارات كهربائية تعمل بالبطارية، وسيارات هجينة قابلة للشحن. وتعكس جهود شيري المستمرة لتوفير حلول ومنتجات صديقة للبيئة لعملائها حول العالم جوهر العلامة التجارية الذي يتمحور حول أهمية الاستدامة والتكنولوجيا والقيم العائلية والرفقة.

وتحتل شيري المرتبة الأولى في قائمة أفضل 50 شركة صينية لبناء العلامات التجارية العالمية للعام 2023، والمرتبة الرابعة عشرة في القائمة الإجمالية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.cheryuae.com، أو الاتصال بالرقم المجاني 800 .CHERY