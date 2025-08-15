أعلنت شركة آسيان بينتس، إحدى أبرز الشركات الرائدة في حلول البناء في آسيا، عن إطلاق منتجها الثوري الجديد "كيور أشور" (CureAssure) – وهي أول مادة عالمية مضافة صممت خصيصاً لمعالجة الخرسانة تعمل بتقنية المعالجة الداخلية. ويمثّل هذا الابتكار الحاصل على براءة اختراع نقلة نوعية في قطاع البناء، إذ يهدف إلى الاستغناء عن أساليب المعالجة الخارجية التقليدية التي تعمل على هدر المياه، ما يتيح توفير في المياه يُقدّر بـ ثمانية مليارات لتر سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تطوير مادة كيور أشور خصيصاً لتتلاءم مع الظروف المناخية القاسية في المنطقة، مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة البيئية. وتحتوي هذه التركيبة المبتكرة على بوليمرات فريدة تم تصميمها بدقة لتوفير مستوى استثنائي من الكفاءة في عملية معالجة الخرسانة. وأوضحت شركة آسيان بينتس أن هذا الابتكار قابل للاستخدام مع جميع أنواع الخرسانة، بما في ذلك الخرسانة المضخّة، والخرسانة الجاهزة، والخرسانة عالية السيولة، والخرسانة عالية المتانة، والخرسانة عالية القوة، وخرسانة النقل لمسافات طويلة. كما أشارت الشركة إلى أن كيور أشور عبارة عن مادة كيميائية مضافة متخصصة، مصممة لتعزيز عملية المعالجة الداخلية للخرسانة من خلال تحسين احتباس الرطوبة داخلها.

وجاء إطلاقها متماشياً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، التي تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية، وتحسين كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع التشييد والبناء، سواء في الظروف الطبيعية أو أثناء حالات الطوارئ التي تسعى إلى خفض إجمالي الطلب على المياه بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وتقليل مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات على مستوى الدولة.

حيث ستساهم مادة "كيور أشور" في دعم جهود الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال خفض الحاجة لاستخدام المياه المحلاة في عمليات المعالجة، واعتماد تقنيات مبتكرة تعزز من كفاءة الأداء الهيكلي، وتقلل من البصمة البيئية لعمليات البناء. إذ من الممكن لحجم المياه الذي توفره المادة أن يملأ 3,200 مسبح أولمبي، أو يروي أكثر من 6,000 فدان من الأراضي الصحراوية، أو يغطي احتياجات 450,000 منزل من المياه لمدة شهر. علاوة على ذلك، سيعمل "كيور أشور" على تعزيز ممارسات البناء منخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الحاجة لنقل المياه، والحد من الاعتماد على العمالة، والانبعاثات المرتبطة بعمليات المعالجة، مما ينعكس إيجاباً على متانة الهياكل الخرسانية على المدى الطويل.

بهذا الصدد قال السيد جوزيف إيبين، الرئيس التنفيذي لشركة آسيان بينتس: " إن إطلاق كيور أشور لا يُعد مجرد طرح منتج جديد، بل يمثل تحولاً جوهريًا في أساليب البناء الحديثة. حيث يجسد هذا الابتكار التزامنا الراسخ بتقديم حلول مستدامة قابلة للتطبيق، تُحدث فرق حقيقي على أرض الواقع."

كما أوضح السيد أميت داس غوبتا، المدير الأول للتكنولوجيا في شركة آسيان بينتس، قائلاً: "كان لا بد من إعادة صياغة مفهوم معالجة الخرسانة من الداخل، بدلًا من الاكتفاء بمعالجة الأعراض الخارجية والسطحية الناتجة عن العوامل البيئية القاسية. لذا ركزنا على إيجاد حل جذري لهذه المشكلة من خلال ضمان توفر المياه داخل خليط الخرسانة في المكان والوقت المناسبين أثناء عملية المعالجة. والنتيجة كانت خرسانة أكثر صلابة واستقرار، قادرة على تحمّل أصعب الظروف المناخية والعمرانية، دون المساس بجودة الأداء أو ديمومته".

ابتكار منتج ثوري جديد في مجال البناء والتشييد

تُعدّ عملية المعالجة للخرسانة إحدى المراحل الأكثر حيويةً في البناء، لكنها غالباً ما تُهمَل رغم تأثيرها المباشر على قوة الخرسانة ومتانتها وأدائها على المدى البعيد. إلا أن التحديات الميدانية، مثل الظروف المناخية القاسية، وضيق الجداول الزمنية، والاعتماد الكبير على العمالة، تؤدي في كثير من الأحيان إلى معالجات غير مكتملة أو غير فعالة، ما ينعكس سلبًا على جودة البنية الهيكلية ويؤدي إلى تشققات وفقدان الأداء المطلوب.

هنا يأتي دور مادة "كيور أشور" الابتكار الحاصل على براءة اختراع من آسيان بينتس ليُحدث نقلة نوعية في منهجية معالجة الخرسانة من خلال خلط المادة مع الماء داخل خلاطة الخرسانة نفسها، مما يتيح عملية معالجة داخلية متواصلة دون الحاجة إلى استخدام الماء للمعالجة الخارجية التقليدية وتحضر الشركة إضافة المادة إلى الخليط الجاف. وتسهم هذه التقنية المبتكرة على تقليل الانكماش البلاستيكي، ومنع التشققات، وتعزيز متانة الخرسانة، ودعم جهود البناء المستدام من خلال خفض استهلاك المياه و الانبعاثات الكربونية وضمان أداء هيكلي ثابت في مختلف بيئات العمل.

منتج معتمد محليًا من بلدية ومتوافق مع أبرز المعايير الدولية

تم اعتماد مادة "كيور أشور" من بلدية دبي، كما حصلت على تصديق من هيئة خدمات التقييم في مجلس الكود الدولي ICC-ES . يتميز هذا المنتج بخلوّه التام من المواد الخطرة، مما يجعله آمنًا للاستخدام وفقًا لمعايير السلامة المعتمدة في قطاع البناء والتشييد. كما يتمتع المنتج بمرونة عالية، حيث يتوافق مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندي، والخرسانة المحتوية على مواد بوزولان، بالإضافة إلى توافقه الكامل مع مختلف أنواع الإضافات الكيميائية مثل مواد WR لتقليل المياه و مواد تأخر تصلب الخرسانة SR .

المنتج يتماشى تماماً مع معايير المواصفات الدولية بما فيها :

إرشادات ACI 308 للمعالجة الداخلية

اشتراطات ACI 318 للمتانة الهيكلية

معايير ASTM C494/C494M للإضافات من النوع S

معايير EN 934-2 الأوروبية لتوافق الإضافات

نبذة عن آسيان بينتس:

تُعد آسيان بينتس من الشركات الرائدة في آسيا في مجال الدهانات وحلول البناء، بخبرة تمتد لأكثر من 80 عامًا من الابتكار والريادة. تنتشر عملياتها في 15 دولة عبر 26 منشأة صناعية، وتقدّم مجموعة متكاملة من المنتجات تشمل الدهانات الزخرفية، الطلاءات الصناعية، أنظمة العزل المائي، والمضافات الخرسانية. تمتلك الشركة أكثر من 150 براءة اختراع، وتلتزم بتقديم حلول ذكية وآمنة ومستدامة تدعم تطوير بنية تحتية متقدمة. وقد نالت حلولها ثقة المحترفين وأصحاب المنازل على حد سواء، بفضل جودتها العالية وأدائها الموثوق والتزامها بالاستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات