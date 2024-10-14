دبي، الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2024، أعلنت سفن إكس (7X) اليوم، عن إطلاق منصة «وصلة» المتطورة والمتخصصة بالعمليات اللوجستية، وذلك لتسهيل كافة العمليات اللوجستية ومواكبة الاحتياجات المتغيرة في مجال الشحن، وخدمة الشركات المتوسطة والصغيرة على وجه الخصوص. ويمثّل إطلاق منصة "وصلة" انعكاساً لاستراتيجية سفن إكس (7X) الهادفة إلى توظيف التقدم التكنولوجي في تحسين العمليات التشغيلية وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية ودفع عجلة نمو الأعمال. كما حرصت سفن إكس (7X) عبر هذه المنصة المبتكرة على إحداث نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية الخاصة بالشركات في دولة الإمارات، وذلك عبر دمج التكنولوجيا المتقدمة مع مجموعة واسعة من حلول التوصيل، وتوفير مزايا أخرى عديدة مثل اختيار أفضل مسارات الشحن وجمع عدة شحنات في طرد واحد وتكنولوجيا التعقب الذكية.

وتوفّر «وصلة» للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصات التجارة الإلكترونية والأفراد منصة سهلة الاستخدام، تتيح لهم مجموعة من الخيارات المتنوعة لإدارة كافة متطلباتهم، بما في ذلك تمكينهم من مقارنة خيارات الشحن المختلفة بسهولة ووفقاً لزمن التوصيل المطلوب إلى الوجهات المحلية أو الإقليمية أو العالمية، مستفيدين من شبكة واسعة من شركاء التوصيل، من بينهم "بريد الإمارات"، الذراع البريدي لسفن إكس (7X)، وشركة "إي أم أكس"، الذراع اللوجستي لسفن إكس (7X). كما تساعد «وصلة» رواد الأعمال والشركات على تنمية عائداتهم عن طريق تخفيض تكاليف التوصيل بنسبة تصل إلى 40 بالمائة من خلال تزويدهم بإمكانية الاختيار بين مجموعة واسعة من مزودي خدمات الشحن والاستفادة من العروض المخفضة التي يقدمها شركاء الشحن خصيصاً لمستخدمي منصة «وصلة». وستتوفر خدمات «وصلة» على المنصة الرقمية وفي مراكز الخدمة الموزعة في أنحاء الدولة.

وفي هذا الصدد، قال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "توفر «وصلة» منصة لإدارة العمليات اللوجستية بكفاءة لكافة الشركات والأفراد، وتلبي احتياجاتهم في مجال الشحن وخدمات الميل الأخير لتعزز قدرتهم على تحقيق النجاح والتميّز في قطاع التجارة الإلكترونية وغيره من قطاعات الأعمال. وتعد هذه المنصة اللوجستية انعكاساً لاستراتيجية سفن إكس (7X) الهادفة إلى تكريس موقعها المتقدم في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتعظيم كفاءة عملياتها ورفع مستوى الإنتاجية وتنويع محفظة أعمالها، مما يعزز دورها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز لوجستي رائد في المنطقة. ونتطلّع إلى مواصلة تطوير منصة «وصلة» ورفدها بالمزيد من الخدمات والحلول اللوجستية، بالاعتماد على جهود فريق الابتكار والتطوير في سفن إكس (7X) وكافة شركائنا، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والابتكار لدفع عجلة التطور في مُختلف القطاعات."

وتواصل سفن إكس (7X)، من خلال منصة «وصلة» وغيرها من الحلول المستقبلية، تعزيز مكانتها بين رواد الابتكار اللوجستي، مؤكدةً على مرونتها وقدرتها على التكيف المستمر لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، تماشياً مع التزامها بتمكين عالمٍ دائم الحركة.

ولمعرفة المزيد عن منصة «وصلة»، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي Waslah.ae.

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