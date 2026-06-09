· فتح باب بيع التذاكر للضيوف المسافرين ابتداءً من اليوم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لطيران الرياض، على متن طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الجديدة

· سيستفيد أعضاء برنامج الولاء "سفير" من مجموعة من المزايا الحصرية، وتشمل، الحصول على " ضمان العرض الأفضل " عند الحجز، وخدمة الاتصال بالإنترنت المجانية على متن الطائرة، والعديد من المكافآت الأخرى.

· توفير رحلات ربط سلسة للضيوف المسافرين من دبي إلى وجهات دولية رئيسية ضمن شبكة وجهات طيران الرياض، تشمل لندن، ومانشستر، بالإضافة لوجهات جديدة في آسيا سيتم الإعلان عنها قريبًا.

أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن طرح تذاكر رحلاته اليومية بين مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض ومطار دبي الدولي في مدينة دبي ، وذلك اعتبارًا من 18 يوليو 2026. وتعكس إضافة هذه الوجهة التزام الطيران بتوسيع شبكته التشغيلية وتعزيز الربط الجوي بين المملكة وأبرز العواصم الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لقطاعي الطيران والسياحة.

وتنطلق الرحلات اليومية المباشرة بين الرياض ومطار دبي دولي على متن أسطول طيران الرياض الجديد والمتطور كليًا من طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر"، والذي يتميز بمقصورات طيران الرياض الذي تم الإعلان عنها سابقًا بمعايير استثنائية وتجربة سفر راقية تعكس هوية الطيران المميزة.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة الأولى رقم " RX0243" من الرياض إلى مطار دبي الدولي في تمام الساعة 14:05 عصرًا لتصل إلى دبي الساعة 17:00 مساءً، فيما تقلع الرحلة رقم " RX0244" المتجهة من مطار دبي الدولي إلى الرياض في تمام الساعة 18:30 مساءً وتصل إلى الرياض في تمام الساعة 19:20 مساءً (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي).

ويرسخ هذا المسار مكانة المملكة كمحور عالمي للنقل الجوي، عبر توفير رحلات ربط سلسة للمسافرين من دبي إلى وجهات دولية رئيسية ضمن شبكة طيران الرياض، تشمل لندن، ومانشستر، بالإضافة لوجهات جديدة في آسيا سيتم الإعلان عنها قريبًا. ما يجعل الربط بين المدينتين خطوةً استراتيجية تدعم حركة السفر والتجارة وتعزز الترابط الاقتصادي بين البلدين.

وبهذه المناسبة عبر السيد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، قائلًا: "تُشكل دبي إضافة استراتيجية لشبكة وجهات طيران الرياض المتنامية، وتؤكد التزامنا ببناء شبكة عالمية تضم أكثر من 100 وجهة تربط الرياض بأبرز المراكز الاقتصادية والتجارية حول العالم، وترسخ مكانة المملكة على خارطة الطيران الدولية."

وأضاف: " ويمثل هذا التوسع خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفاتنا المستقبلية، وتقديم تجربة سفر ترتقي إلى أعلى المعايير. ونتطلع للترحيب بضيوفنا المسافرين على متن رحلاتنا، ليكونوا أوائل من يختبرون مستقبل السفر الجوي بمعاييره الجديدة في الابتكار والراحة والضيافة السعودية الأصيلة."

ويمكن للضيوف المسافرين حجز التذاكر الان عبر تطبيق طيران الرياض، أو الموقع الإلكتروني الرسمي riyadhair.com، أو من خلال مزودي خدمات السفر المعتمدين. وبإمكان الضيوف المسافرين الانضمام إلى برنامج الولاء "سفير" كأعضاء مؤسسين، والاستفادة من الحصول على ميزة "ضمان العرض الأفضل " وخدمة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة بشكل مجاني واكتساب المكافآت متنوعة.

راحة وأناقة بمعايير استثنائية

تُقدّم مقصورة طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الحديثة تقنيات متقدمة ومستوى رفيع من الراحة عبر درجاتها الأربع للضيافة: درجة الأعمال إيليت، ودرجة الأعمال، والدرجة السياحية بريميوم، والدرجة السياحية. وصُممت جميعها لتقديم أعلى مستويات الراحة وأحدث التقنيات والتجارب الترفيهية الغامرة على متن الطائرة. وتتميز درجتي الأعمال ايليت والأعمال بمقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل بتوزيع 1-2-1، مع منافذ شحن USB-C وUSB-A، وتجربة صوتية غامرة مدمجة مباشرة في مساند الرأس. أما الدرجة السياحية بريميوم فتأتي بتوزيع 2-3-2 مع أجنحة خصوصية لمساند الرأس ومساحات تخزين إضافية وأربعة منافذ USB-C، فيما توفر الدرجة السياحية مساند رأس قابلة للتعديل بستة اتجاهات ومنفذي USB-C ضمن توزيع 3-3-3. كما تتميز جميع المقاعد بتصاميم مريحة، مع استخدام طبقات اسفنجية فاخرة وأقمشة عالية الجودة لضمان أعلى مستويات الراحة والاسترخاء طوال الرحلة.

أحدث تجربة ترفيهية جوية في العالم

سيستمتع الضيوف المسافرون على متن رحلات طيران الرياض بتجربة ترفيهية غامرة عبر منصة (Astrova) من "باناسونيك أفيونيكس"، والتي تشمل شاشات "OLED HDR 10+" بدقة "4K" المتطورة، وتتميز بصورة سينمائية عالية الجودة، وقدرات تفاعلية، واتصال بلوتوث، ومنافذ شحن USB-C. كما سيتوفر للضيوف إحدى أكثر أنظمة الترفيه الجوي تطورًا في العالم، مع مكتبة غنية تضم أكثر من 500 فيلم و600 مسلسل تلفزيوني من أبرز الشركاء العالميين، من بينهم منصة "شاهد"، ومنصة "ديزني بلس" "Disney+" و"HBO Max" و"Warner Bros".، إلى جانب أكثر من 1,000 ألبوم وقائمة تشغيل صوتية، بما يضمن تجربة ترفيهية متكاملة طوال الرحلة.

ضيافة مميزة على متن الطائرة

سيقدم الطيران لضيوفه المسافرين تجربة ضيافة فاخرة صُممت بعناية لتمنحهم أعلى مستويات الراحة والاسترخاء طوال الرحلة، وتشمل منتجات حصرية مقدمة من شركة "كياني" المصممة لتعزيز الراحة والاسترخاء أثناء الرحلة، وحقائب مستلزمات مخصصة من شركة "ديزني" العالمية للضيوف المسافرين الصغار، إلى جانب تجربة طعام فاخرة تضم قائمة متنوعة من الأطباق المحلية والعالمية، أُعدّت بعناية لتلبي مختلف الأذواق، مع خيارات متعددة ومكونات عالية الجودة تعكس معايير الضيافة الراقية على متن الرحلة. ومفروشات ناعمة وراقية من "بيت جون هورسفال". وسيستمتع ضيوف درجتي الأعمال إيليت والأعمال على أطقم استرخاء حصرية من "كياني"، فيما سيحظى ضيوف الدرجة السياحية بريميوم لأول مرة على أطقم الراحة لضمان وصول الضيوف المسافرين بكل راحة واسترخاء.

"سفير": مستقبل الولاء لجيل دائم الحركة

يمكن للضيوف المسافرين على خط "لندن هيثرو" الاستفادة من مزايا حصرية عبر الانضمام إلى برنامج الولاء “سفير” التابع لطيران الرياض، والذي يجمع اسمه بين دلالة كلمة “السفير” باللغة العربية وكلمة “Sphere” باللغة الإنجليزية، ليرمز إلى التواصل العالمي وروح الحفاوة السعودية الأصيلة. ويقدم البرنامج مزايا عدة أولها " ضمان العرض الأفضل " للأسعار الحجوزات، وسياسة "عدم انتهاء صلاحية النقاط"، وإمكانية تبادل النقاط بين الأعضاء ومجتمعهم، وخدمة الإنترنت المجانية على متن الطائرة.

ومع انطلاقه، سيقدّم "سفير" مفهومًا متطورًا وحصرياً لبرامج الولاء يجمع بين التفاعل المجتمعي والتجارب الترفيهية الممتعة، ما يتيح لأعضائه استكشاف أفضل ما تقدمه السعودية. ليكون منظومة رقمية متكاملة لأسلوب حياة عصري، توفر قيمة مضافة لجيل جديد من المسافرين جواً وبراً من خلال شراكات وفعاليات حصرية. واعتبارًا من اليوم، يمكن للأعضاء الجدد الانضمام إلى برنامج "سفير" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي لطيران الرياض، ليحصلوا على صفة "الأعضاء المؤسسين"، مع أولوية الحجز المبكر لأول رحلات طيران الرياض، إضافةً إلى مزايا حصرية أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا.

-انتهى-

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