الطائرة الجديدة هي واحدة من أربع طائرات بوينج 787 دريملاينر مقرر تسليمها هذا العام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – رحبت الاتحاد للطيران بأحدث إضافة إلى أسطولها حيث هبطت طائرة جديدة من طراز بوينج 787-10 دريملاينر في مطار أبوظبي الدولي اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر.

وبعد إجراء فحص شامل من قبل الفريق الهندسي للاتحاد للطيران، ستدخل الطائرة الجديدة إلى الخدمة مباشرةحيث من المقرر أن تبدأ في نقل الضيوف اعتبارًا من 15 أكتوبر.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يؤكد وصول أحدث طائراتنا من طراز 787 دريملاينر على التزامنا بالنمو هذا العام من خلال تعزيز جودة تجربة ضيوفنا وتوسيع نطاق شبكتنا، في إطار استراتيجيتنا التي تحمل عنوان "رؤية 2030" التي تدعم هذا النمو. وهذا ما تؤكده الوجهات الجديدة إلى أوساكا وكوبنهاجن ودوسلدورف التي بدأنا تشغيلها قبل أسبوعين."

وتتميز هذه الطائرة، وطائرات دريملاينر الثلاث التالية من طراز 787-9، بكفاءة أكبر في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25 في المائة مقارنة بالعديد من الطائرات المماثلة بنفس حجمها.

وتصل هذه الطائرة بعد ثلاث سنوات من اليوم الذي تسلمت فيه الاتحاد للطيران آخر طائرة من طراز Boeing 787-10 في 13 أكتوبر 2020.

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