·مقاولو المشروع المشترك هم شركة السيف الهندسية للمقاولات المحدودة وأكبر شركة إنشاءات في العالم الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة (CSCEC)

·عقد إنشاء المنطقة الشمالية هو الأكبر الذي تمت ترسيته حتى الآن من قبل شركة الدرعية

·منطقة جديدة متعددة الاستخدامات في المنطقة الشمالية من الدرعية تضم مؤسسات تعليمية متقدمة ومواقع ثقافية ومكاتب حديثة وفندقاً فاخراً

الدرعية: أعلنت شركة الدرعية اليوم، عن توقيع عقد ضخم مع شركة السيف مهندسون مقاولون ((ESEC إحدى الشركات الكبرى في مجال الهندسة والبناء في الشرق الاوسط وبالشراكة مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة (CSCEC) والتي تُعد أكبر شركة إنشاءات في العالم، لتنفيذ مشروع أعمال بناء وتشييد واسعة النطاق في المنطقة الشمالية من الدرعية.

وتتضمن تفاصيل المشروع، الذي يعد أضخم العقود الإنشائية الممنوحة في تاريخ تطوير الدرعية حتى الآن بقيمة تتجاوز 7.8 مليار ريال (2 مليار دولار)؛ بناء منطقة متعددة الاستخدامات، تضم مؤسسات تعليمية متقدمة ومواقع ثقافية ومكاتب حديثة وفندقاً فاخراً، على يد أمهر وأهم المطورين العقاريين من المملكة العربية السعودية والعالم، وذلك للمساهمة في إنجاز مشروع تطوير الدرعية الذي يمثل أهم وجهة تاريخية وثقافية في المملكة، وأحد أبرز مشاريع رؤية السعودية 2030.

وشهد توقيع الاتفاقية كلٌ من: السيد جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، والمهندس أحمد البسام الرئيس التنفيذي لشركة السيف مهندسون مقاولون(ESEC) ، والسيد تشوانهاي وي الرئيس التنفيذي للفرع السعودي للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة (CSCEC)، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء ابتداء من الربع الثالث من العام الحالي 2024.

وقال السيد جيري إنزيريلو: " يُسعدنا أن نعلن عن بناء هذا المشروع الضخم ومتعدد الاستخدامات في شمال الدرعية، حيث يمثل هذا العقد خطوة كبيرة لنا وذلك ضمن خططنا والتزامنا المستمر بأن تصبح الدرعية من أهم وأبرز المواقع السياحية والتجمع الإنساني والثقافي في العالم، كما يُعد هذا العقد من أكبر العقود من حيث حجمه ونطاقه وأهميته ضمن الخطة التطويرية لمشروع الدرعية، وتمثل هذه الاتفاقية أيضًا مثالًا آخر على العلاقات الاقتصادية الوثيقة والشراكات التجارية الوطيدة التي يتم تأسيسها بين المملكة العربية السعودية والصين".

ويعد هذا العقد أول تطبيق رئيسي لاستراتيجية الشراء الجديدة لشراكة التسليم لشركة الدرعية، حيث يعزّز هذا النهج بيئة تعاونية بين الدرعية والمقاولين الرئيسيين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين والموردين، مما يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية.

كما يساهم هذا النهج في إعادة تعريف معايير الصناعة وتعزيز النمو المستدام في قطاع البناء، ويهدف إلى تبسيط مرحلة البناء مع التركيز على دور الدرعية في رؤية السعودية 2030.

ومن جهته، قال المهندس أحمد البسام، الرئيس التنفيذي لشركة السيف مهندسون مقاولون(ESEC) : " نحن فخورون جدًا بإتاحة الفرصة لنا لمواصلة شراكتنا الناجحة مع شركة الدرعية، وأن نكون جزء من هذا المشروع الضخم والذي سيقوم على تطوير أهم الأصول ضمن منطقة الدرعية ".

وأكدالسيد تشوانهاي وي، الرئيس التنفيذي للفرع السعودي للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة(CSCEC): " أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة تاريخية أخرى لنا للعمل مع شركائنا في شركة الدرعية وشريكنا الاستراتيجي شركة السيف مهندسون مقاولون ، للعمل على هذا المشروع التاريخي والطموح وما يتمتع به من مقومات للنجاح".

وتمثل هذه الاتفاقية دليلًا على مكانة مشروع الدرعية محليًا وعالميًا، وقدرته على جذب المزيد من الفرص الاقتصادية إلى المملكة، لما يتمتع به من فرص هائلة للاستثمار وبيئة جاذبة للأعمال تتصف بأعلى درجات الحوكمة وفق أفضل المعايير العالمية، للمساهمة في زيادة فرص العمل ورفع إجمالي الناتج المحلي، وجعل الدرعية الوجهة الأولى عالميًا للتراث والثقافة.

وحاليًا تعمل شركة السيف مهندسون مقاولون والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة، على تنفيذ أعمال البنية التحتية الرئيسة في المشروع، بما في ذلك بناء أنفاق الطرق وأكبر عملية صب خرسانية منفردة في العالم بحجم 6,100 متر مكعب، كجزء من أعمال الأساسات الإنشائية التي شملها العقد السابق الممنوح في شهر يونيو 2021 بقيمة 6.65 مليار ريال (1.8 مليار دولار).

وستكشف شركة الدرعية قريبًا عن مزيد من التفاصيل حول الأصول التي يتم تطويرها داخل المنطقة الجديدة متعددة الاستخدامات في هذا المشروع التاريخي، الذي يمزج بين الابتكار والأصالة والتراث، ويوفر مساحة نابضة بالحياة من شأنها تحسين جودة الحياة لمجتمع الدرعية والمقيمين فيها والزوار على حد سواء.

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